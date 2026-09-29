CAN 2027 : dates, groupes, résultats des éliminatoires et calendrier complet

Les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations ont débuté à la fin du mois de septembre 2026.

Après la Coupe du monde de football lors de l'été 2026, il est désormais l'heure de se projeter vers la Coupe d'Afrique 2027 pour les nations africaines. La compétition se déroulera le 19 juin 2027 et marquera le coup d'envoi de la 36ᵉ édition de la CAN. Pour la première fois de son histoire, la compétition sera organisée conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La finale est programmée pour le 17 juillet, mais on ignore encore quel pays sera l'organisateur.

Le résumé de la première journée des qualifications

Les favoris ont été présents pour cette première journée. À Rabat, le Maroc a battu le Gabon 2-0, avec des buts de Noussair Mazraoui (36e) et Soufiane Rahimi. À Bouaké, la Côte d'Ivoire a signé des débuts convaincants pour le retour d'Hervé Renard à la tête de la sélection. Malick Yalcouyé a ouvert le score (44e), puis Franck Kessié a transformé un penalty (58e) face à un Ghana privé de plusieurs cadres, dont Kudus et Partey. L'Algérie de son nouveau sélectionneur, Brahim Hamdani, s'est également imposée 3-1 contre la Zambie (Hadjam, Maza, Hadj Moussa). Le Cameroun a fait de même contre les Comores (3-1), et le Nigeria a renversé Madagascar grâce à un but d'Ilenikhena juste avant la pause et à un but décisif de Moses Usor (65e). Le Mali (3-1 face au Cap-Vert), le Rwanda (3-1 face au Libéria) et la RD Congo (2-0 face à la Guinée équatoriale) ont eux aussi fait le plein.

En revanche, l'Égypte, recordwoman de titres avec sept sacres, a été tenue en échec 0-0 par l'Angola alors que le Sénégal de Patrick Vieira, pour ses débuts officiels sur le banc, a lui aussi laissé filer des points : Nicolas Jackson avait ouvert le score (32e), mais le Mozambique a égalisé juste avant la pause (1-1).

Les groupes des qualifications de la CAN 2027

Les 48 équipes en lice ont été réparties en 12 groupes de 4 équipes chacun et vont tenter de décrocher leurs tickets qualificatifs sur 6 journées. Les trois pays hôtes de la compétition Kenya, Tanzanie et Ouganda sont automatiquement qualifiés. Une seule équipe supplémentaire se qualifiera dans chacun de leurs groupes.

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

: Maroc, Gabon, Niger, Lesotho Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

: Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

: Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

: Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

: RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

: Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

: Cameroun, Comores, Namibie, Congo Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

: Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

: Algérie, Zambie, Togo, Burundi Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

: Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

: Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

Le calendrier des qualifications de la CAN 2027

La 1ère et la 2e journées ont lieu du 24 septembre au 6 octobre 2026, les 3e et 4e se dérouleront du 9 au 17 novembre prochain, et les 5e et 6e se tiendront entre le 22 et le 30 mars 2027. Ces journées coïncidant avec les fenêtres internationales de la FIFA.

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Gabon – Niger ; Lesotho - Maroc

Journée 3 (11-17 nov 2026) : Maroc-Niger ; Gabon-Lesotho

Journée 4 (11-17 nov 2026) : Niger-Maroc ; Lesotho-Gabon

Journée 5 (24-30 mars 2027) : Gabon-Maroc ; Lesotho-Niger

Journée 6 (24-30 mars 2027) : Niger-Gabon ; Maroc-Lesotho