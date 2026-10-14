EN DIRECT, AS Rome - Real Madrid : Mbappé attendu au tournant, compos et chaîne TV
Le Real Madrid de Kylian Mbappé doit négocier un déplacement compliqué sur la pelouse de l'AS Rome ce mercredi soir (21 heures) en Ligue des champions.
16:03 - Quels pronostics pour AS Rome - Real Madrid ?
Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match au Stadio Olimpico. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire de l'AS Rome contre le Real se situe entre 3 et 3,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.
15:29 - Heure, chaîne.. comment voir AS Rome - Real Madrid en direct
Ce match entre l'AS Rome et le Real Madrid, comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible seulement sur Canal+ Foot, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Giallorossi et les Merengue, à partir de 21 heures ce mercredi 14 octobre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.
15:00 - Bienvenue pour suivre cet AS Rome - Real Madrid !
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette affiche AS Rome - Real Madrid, comptant pour la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions ! Le coup d'envoi sera donné à 21 heures au Stadio Olimpico, par l'arbitre français M. Letexier.
Le match AS Rome - Real Madrid, comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions, a été fixé le mercredi 14 octobre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce AS Rome - Real Madrid : la rencontre a été programmée par le groupe Canal+ et sera diffusée sur Canal+ Foot.