EN DIRECT, AS Rome - Real Madrid : Mbappé ressuscite le Real, Koné en pleurs, suivez le match et le score

Malmené sur la pelouse de l'AS Rome, le Real Madrid s'en remet à Mbappé pour survivre, ce mercredi soir à Rome. Manu Koné est sorti blessé côté italien. Suivez ce match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:45 - Une minute de temps additionnel M. Letexier accorde une petite minute de temps additionnel dans la première période de cet AS Rome - Real Madrid.

21:43 - Soulé manque le cadre Sur un corner en faveur de l'AS Rome, Soulé joue court et finalement un une-deux à contretemps pour ensuite frapper à l'entrée de la surface... mais le ballon part bien au-dessus du but de Thibaut Courtois.

21:41 - Konaté en sauveur ! Ibrahima Konaté se montre déterminant dans la surface du Real Madrid ! Sur un centre de Pisilli vers Malen qui attendait le ballon seul aux six mètres, le défenseur français intervient au dernier moment pour envoyer le ballon en corner. Un corner qui ne donne rien pour l'AS Rome.

21:38 - Le Real dans un temps fort Après avoir beaucoup souffert, le Real Madrid va bien mieux depuis l'égalisation de Kylian Mbappé. L'équipe de José Mourinho est bien plus compacte et presse beaucoup mieux. Comme quoi, le mental change parfois beaucoup de choses dans un match de football...

21:35 - Corner gâché pour le Real Madrid Le Real Madrid obtient un corner sur l'aile droite. C'est joué court par les Madrilènes qui n'arrivent finalement pas du tout à centrer. Une belle opportunité gâchée.

21:32 - Cucurella manque le cadre et oublie Mbappé Sur un très long ballon de Courtois, Cucurella réussit un superbe contrôle pour se jouer de Wesley et pénétrer dans la surface. Il décide de frapper mais manque le cadre alors que Mbappé attendait seul le décalage sur la droite...

21:29 - Deuxième but pour Mbappé en C1 Kylian Mbappé vient d'inscrire son deuxième but en deux matchs de Ligue des champions cette saison. Cela lui permet de devancer Raul dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, avec 72 réalisations (contre 71), dans lequel il grimpe au cinquième rang.

21:27 - BUT ! Mbappé égalise pour le Real Madrid (1-1) Le Real Madrid égalise complètement contre le cours du jeu ! Sur un long ballon, Hermoso rate son intervention et cela profite à Mbappé qui s'échappe dans l'axe. Le Français frappe à l'entrée de la surface et trompe Gollini grâce à une légère déviation de Mancini, qui a tenté de tacler... 1-1 dans cet AS Rome - Real Madrid !

21:24 - Courtois devant Malen ! Le Real Madrid est en grande souffrance ! Malen est trouvé dans la profondeur et s'échappe avant de pénétrer dans la surface. Le meilleur buteur de la Serie A frappe fort dans un angle fermé et oblige Courtois à un grand arrêt pour capter le ballon.

21:20 - BUT ! De Roon délivre la Roma (1-0) L'AS Rome prend logiquement l'avantage dans cette rencontre face au Real Madrid ! À la suite d'une nouvelle action collective aboutie, Marten De Roon est trouvé à l'entrée de la surface et reprend un centre à ras de terre en première intention. C'est très bien repris et Courtois est battu sur ce tir canon ! 1-0 pour la Roma après 20 minutes de jeu.

21:17 - AS Rome: Koné remplacé Manu Koné, qui se cache toujours le visage, sort en boitillant et cède sa place Niccolo Pisilli, milieu de terrain de 22 ans.

21:16 - Koné reste au sol Coup dur pour l'AS Rome et pour l'équipe de France ! Manu Koné s'est arrêté net lors d'une accélération et reste au sol, en se cachant le visage. Le Français semble souffrir.

21:14 - Diomandé frappe de loin Du côté du Real Madrid, Yan Diomandé évolue sur l'aile droite et a laissé le côté gauche à Vinicius. C'est depuis la droite qu'il repique et déclenche un tir du gauche à plus de 25 mètres mais c'est raté. Le ballon passe largement à côté.

21:12 - Dybala juste à côté ! Nouvelle occasion franche dans cet AS Rome - Real Madrid ! La Roma continue d'ennuyer les Madrilènes et le ballon circule encore très bien jusqu'à Dybala dans la surface. L'Argentin joue parfaitement un une-deux avec son compatriote Molina et tacle pour frappe seul face au but mais c'est juste à côté du but gardé par Courtois.

21:09 - Mbappé assez discret Dans ce début d'AS Rome - Real Madrid, Kylian Mbappé a du mal à être trouvé par ses coéquipiers, même s'il a été recherché deux fois dans la profondeur. Sans réussite pour l'instant, puisqu'il est bien géré par la défense à trois de l'AS Rome.

21:06 - Le Real Madrid en souffrance Ce début d'AS Rome - Real Madrid est clairement faveur de l'équipe romaine. Matias Soulé frappe cette fois de plus de 25 mètres, plein axe, mais Courtois peut tranquillement capter le ballon.

21:05 - Quelle parade de Courtois ! Dans la foulée du premier corner romain, les Giallorossi récupèrent rapidement et Hermoso est trouvé rapidement. L'Espagnol a le temps d'enrouler une superbe frappe au ras du poteau mais Courtois se détend de tout son long pour détourner de justesse. Superbe !

21:04 - Premier corner pour l'AS Rome L'AS Rome se procure un premier corner dans ce match. Dybala le frappe sortant mais la défense madrilène repousse le danger sans trembler.

21:02 - Soulé lance la première banderille Matias Soulé est le premier joueur à se mettre en évidence dans cet AS Rome - Real Madrid. L'Argentin repique dans l'axe depuis l'aile droite et enroule du pied gauche mais le ballon fuit le cadre.

21:01 - AS Rome - Real Madrid, c'est parti ! C'est parti pour le choc AS Rome - Real Madrid au Stadio Olimpico ! M. Letexier siffle le coup d'envoi de ce choc de la 2e journée de la Ligue des champions et ce sont les joueurs romains qui engagent pour cette première période.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'AS Rome et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse du Stadio Olimpico ! Plus de 60 000 spectateurs sont présents dans l'enceinte romaine pour assister à ce choc entre deux clubs historiques du football européen.

20:53 - Mbappé sur sa lancée ? Suivez le match en direct Auteur de 8 buts en 9 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé reste toutefois sur deux matchs sans marquer avec le club madrilène, contre l'Atlético de Madrid (1-2) et contre Villarreal (1-0) samedi dernier. Touché avec les Bleus au genou lors de la victoire de la France en Turquie (0-1), match lors duquel il a marqué l'unique but de la rencontre, Mbappé a toutefois joué l'intégralité du match contre Villarreal. Est-il capable de répéter les efforts et de mettre fin à sa mauvaise série ce soir au Stadio Olimpico ? Réponse dans quelques minutes.

20:49 - Les états de forme avant AS Rome - Real Madrid Lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le Real Madrid s'est imposé face une autre équipe italienne, l'Inter (2-1), tandis que l'AS Rome a obtenu un match nul sur la pelouse de Fenerbahçe (1-1). En championnat, le Real reste un succès difficile devant Villarreal (1-0) samedi soir mais ne pointe qu'à la quatrième place de Liga. De son côté, la Roma reste sur un match nul glané à Côme dimanche (0-0) et pointe à la troisième place de la Serie A, où elle est toujours invaincue après six journées.

20:45 - AS Rome-Gasperini: "Nous tester face au Real" L'entraîneur de l'AS Rome Gian Piero Gasperini a hâte de se mesurer au Real Madrid après le bon début de saison de son équipe, qui a accroché lors des deux derniers matchs de Serie A l'Inter (2-2) et Côme (0-0) dimanche dernier, malgré l'expulsion de Donyell Malen. "Le Real Madrid est un adversaire difficile, vu ce que le club représente à l’échelle mondiale, par son nombre de supporters et son palmarès, a expliqué l'ancien coach de l'Atalanta. Nous devons nous mesurer à la réalité plutôt qu’à la réputation. Nous avons affronté l’Inter et Côme, deux des meilleures équipes d’Italie, et nous allons maintenant nous tester face au Real pour voir à quel point nous pouvons être compétitifs."