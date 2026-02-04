Curling aux JO 2026 : quelles sont les règles ?

Sport d'hiver encore méconnu, le curling suscite souvent quelques réactions. "Mais c'est quoi ce sport ? Quelles sont les règles ?" Si celles-ci sont assez difficiles à saisir, voici quelques conseils pour mieux les comprendre.

Originaire des Flandres en Belgique, le curling s'est surtout développé en Ecosse au 18e siècle. Si ce sport est encore assez méconnu en France, un évènement donne l'occasion de s'intéresser de plus près à la "pétanque sur glace" : les Jeux olympiques d'hiver. Du 4 au 20 février 2022 ces JO 2022 se dérouleront à Pékin. Une belle occasion de faire un point sur les règles de cette discipline.

Quelles sont les règles du curling ?

Au curling, deux équipes composées de quatre joueurs s'affrontent en dix manches. Huit pierres sont lancées par chaque équipe et dans chaque manche. Pour remporter le match, il faut inscrire le plus de points possible à la fin de ces dix manches. "Mais comment les points sont-ils inscrits ?"

Pour inscrire des points, il faut lancer une pierre en granit en la faisant glisser sur la glace et la faire arriver le plus proche possible de la cible dessinée sur la patinoire. Rien de très compliqué jusqu'ici, pourtant, c'est loin d'être aussi simple. Lorsqu'un joueur lance la pierre vers la cible, l'un se met à l'autre bout de la piste pour diriger ses coéquipiers, et les deux autres se chargent, d'après les ordres du lanceur, d'influer sur la trajectoire de la pierre en frottant la glace avec des balais. Le balayage accélère légèrement la vitesse de la pierre et renforce sa trajectoire. L'équipe adverse a aussi la possibilité de balayer pour que la pierre ne s'arrête pas. A la fin des manches, les points sont comptés en fonction du nombre de pierres plus proches du centre que celles de l'adversaire.

D'où viennent les pierres du curling ?

Traditionnellement, les pierres de curling sont fabriquées en granit. Un matériau disponible aux quatre coins de la planète. Mais rien ne peut remplacer le granit extrait sur l'île écossaise d'Ailsa Craig, située entre l'Ecosse et l'Irlande. Plus dur et plus pur, il est utilisé par les joueurs de curling car il résiste à l'humidité, à la condensation de la glace et aux chocs. "Mais comment cette île écossaise peut fournir du granit aussi pur ?" Tout simplement car Ailsa Craig aurait été formée par des éruptions volcaniques successives, il y a des dizaines de millions d'années. En refroidissant, le magma a formé du granit lisse disponible sur la surface de l'île.