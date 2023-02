DIRECT. Ligue des Champions : Chelsea giflé, tous les résultats des 8èmes

LIGUE DES CHAMPIONS. À la peine, Chelsea s'est incliné mercredi soir à Dortmund sur le score de 1 à 0 lors du match aller des huitièmes de finale. Tous les résultats et les dernières infos sur la Ligue des Champions en direct.

La plus prestigieuse des compétitions a fait son retour mardi 14 et mercredi 15 février avec le début des huitièmes de finale. Le PSG s'est incliné contre le Bayern (0-1), tout comme Chelsea à Dortmund (0-1). Plusieurs grosses affiches ont été programmées et vous pourrez les suivre en direct et en intégralité avec tous les temps forts, les buts et les résultats dès la fin des matchs aller.

11:00 - Le résumé vidéo de Dortmund-Chelsea Au terme d'un match haletant, le Borussia Dortmund a fini par venir à bout de Chelsea mercredi soir sur la pelouse du Signal Iduna Park grâce à un but splendide de Karim Adeyemi mais aussi à la performance de son gardien, Gregor Kobel. Découvrez le résumé vidéo de cette rencontre des huitièmes de finale de la Ligue des champions ci-dessous.

10:30 - Dortmund-Terzic: "Ils ont une qualité incroyable en attaque" L'entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic était ravi de la victoire de son équipe mercredi face à Chelsea lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions: "C'est bien que l'on ait pu remporter ce match. On a eu de la chance sur la fin du match, grâce à notre gardien. Mais on a aussi eu des occasions pour mettre le deuxième but. On a défendu notre but sur la fin. Ils ont une qualité incroyable en attaque, a-t-il avoué au micro de DAZN. Gregor Kobel (le gardien du Borussia, ndlr) est dans une grande forme et quand ça devient compliqué, on peut compter sur lui. On a besoin de garder le ballon plus longtemps. En première période, on a réussi a bien combiner. Il y a eu de bonnes choses et la plus importante, c'est de l'avoir emporté."

10:00 - Chelsea-Potter: "C’est vraiment décevant" L'entraîner anglais de Chelsea, Graham Potter, a exprimé ses regrets à la suite de la défaite des Blues sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi 15 février lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions: "On a fait un grand match, une belle seconde période, avec des occasions. Malheureusement, on encaisse ce but fade à une belle équipe. Il faut se reconcentrer sur le retour, a-t-il avoué sur RMC Sport. On encaisse cette contre-attaque. C’est vraiment décevant de prendre ce genre de but car c’est leur seule action de la seconde période, où nous avons été très bons."

09:30 - En vidéo, le but superbe d'Adeyemi pour Dortmund Sans aucun certitude avant de disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, Chelsea est reparti du Signal Iduna Park avec une courte défaite (1-0) qui ne compromet toutefois pas ses chances de qualification pour les quarts de finale. Les Blues ont obtenu plusieurs occasions sans jamais parvenir à marquer avant de craquer sur un superbe but de Karim Adeyemi en deuxième période.

09:00 - Chelsea battu, Benfica assure Après la victoire du Bayern à Paris (0-1) et celle de l'AC Milan face à Tottenham (1-0) mardi 14 février, deux autres matchs étaient programmés mercredi 15 février pour les huitièmes de final de la Ligue des champions. Chelsea est reparti de son déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund avec une courte défaite (1-0) tandis que le Benfica s'est imposé sur la pelouse du Club Bruges sans trembler (0-2).

15/02/23 - 22:55 - Dortmund - Chelsea : Les joueurs en ont terminé à Dortmund (1-0) Le score final est à l’avantage du Borussia Dortmund (1-0) mais les Dortmundois s’en sortent bien, au regard de certaines statistiques. En effet, le Borussia Dortmund a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (52%-48%) mais a en revanche cadré moins de frappes que ses adversaires (2 contre 8). Dortmund - Chelsea en direct

15/02/23 - 22:52 - Bruges - Benfica : Fin de la rencontre au Stade Jan Breydel (0-2) ! Le match a été bien géré par le Benfica Lisbonne : à l’issue de ce 8e de finale, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (53% contre 47% pour le FC Bruges). Les Lisboètes se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 3 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour FC Bruges, et remportent donc logiquement cette rencontre (0-2). Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:51 - Bruges - Benfica : La VAR ne voit pas de but ! 90ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Davide Massa rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour le Benfica Lisbonne. Le score reste inchangé au Stade Jan Breydel ! Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:51 - Bruges - Benfica : Davide Massa demande la VAR pour le but ! 90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Davide Massa a un doute sur la dernière occasion du Benfica Lisbonne et consulte la vidéo. Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:46 - Bruges - Benfica : But : le Benfica Lisbonne fait le break (0-2) ! David Neres inscrit un deuxième but pour le Benfica Lisbonne, qui fait le break à la 88e minute dans cette 2e mi-temps, au Stade Jan Breydel. Les Lisboètes sont en train de prendre les rênes du match ! Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:23 - Dortmund - Chelsea : But à Dortmund signé Karim Adeyemi (1-0) ! Karim Adeyemi ouvre le score pour le Borussia Dortmund à la 63e minute dans cette 2e mi-temps. Ce Dortmund - Chelsea est désormais lancé : le score passe à 1 à 0 au Signal Iduna Park ! Dortmund - Chelsea en direct

15/02/23 - 22:08 - Bruges - Benfica : Joao Mario débloque les compteurs à Bruges (0-1) ! Et c'est Joao Mario qui se charge de transformer ce penalty pour le Benfica Lisbonne ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 0 à 1 au Stade Jan Breydel. Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:08 - Bruges - Benfica : Jack Hendry commet l'irréparable dans la surface ! 49ᵉ. Le Benfica Lisbonne obtient un penalty à la suite d'une faute commise par Jack Hendry ! Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 22:05 - Dortmund - Chelsea : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Borussia Dortmund et le Chelsea FC, à Dortmund, où Jesus Gil Manzano siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Dortmund - Chelsea en direct

15/02/23 - 22:03 - Bruges - Benfica : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le FC Bruges et le Benfica Lisbonne, à Bruges, où Davide Massa donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 21:48 - Dortmund - Chelsea : Mi-temps à Dortmund Le Chelsea FC tient le choc : à la pause, la possession de balle est largement en faveur du Borussia Dortmund (63% contre 37% pour le Chelsea FC), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités (et c'est peu : aucun tir cadré de part et d'autre) et sont à égalité au tableau d’affichage (0-0). Dortmund - Chelsea en direct

15/02/23 - 21:47 - Bruges - Benfica : Davide Massa siffle la mi-temps à Bruges Pour le moment, le Benfica Lisbonne tient le choc : à la mi-temps, la possession de balle est à l’avantage du Benfica Lisbonne (53% contre 47% pour le FC Bruges), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 1 tir cadré et sont à égalité au tableau d’affichage (0-0). Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 21:46 - Bruges - Benfica : Davide Massa refuse le but ! 45ᵉ. Alors que Davide Massa a prudemment décortiqué l'action, la décision est tombée pour le FC Bruges : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 21:46 - Bruges - Benfica : Davide Massa fait appel à la VAR 45ᵉ. Le jeu est arrêté au Stade Jan Breydel : l'arbitre hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par le FC Bruges et fait appel à ses collègues de la vidéo. Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 21:03 - Dortmund - Chelsea : Début du match entre le Borussia Dortmund et le Chelsea FC ! La rencontre est lancée à Dortmund, où Jesus Gil Manzano siffle le coup d’envoi de Dortmund - Chelsea. Dortmund - Chelsea en direct

15/02/23 - 21:01 - Bruges - Benfica : C'est parti au Stade Jan Breydel ! Le match démarre à Bruges, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Bruges - Benfica. Bruges - Benfica en direct

15/02/23 - 20:30 - Les deux matchs vont débuter d'ici peu Les deux matchs des huitièmes de finale de Ligue des champions prévus ce mercredi vont débuter d'ici une demi-heure maintenant (21 heures). Le Borussia Dortmund reçoit Chelsea au Signal Iduna Park tandis que Bruges accueille Benfica au stade Jan-Breydel.

15/02/23 - 19:45 - Chelsea-Potter: "C'est comme la guerre" Avant d'affronter le Borussia Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi, l'entraîneur de Chelsea Graham Potter est revenu sur les folles dépenses de son club lors du mercato et sur le fait que cela n'assurait pas le succès: "C'est comme la guerre. Parfois, la guérilla peut gagner, pas toujours les gros canons et les munitions. Mais parfois, ça aide. Il y a plus de pression et d'attentes lorsque vous dépensez de l'argent. Deux plus deux font quatre. Nous devons gagner. Heureusement, le football ne fonctionne pas exactement comme ça. Vous avez besoin de plus que des ressources pour gagner. C'est le défi. C'est ce que l'argent ne vous achète pas, vous devez faire votre travail. Mon expérience est que vous devez bien aligner vos ressources, comprendre les opportunités et les forces que vous avez et comment être compétitif."

15/02/23 - 19:00 - Chelsea sans certitudes Quel visage affichera Chelsea ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions ? Après deux mercatos délirants et plus de 600 millions d'euros dépensés (pour 16 recrues), l'entraîneur anglais des Blues Graham Potter n'a pas encore trouvé la bonne formule et est même privé pour la C1 de joueurs qui performent en Premier League, comme le défenseur français Benoît Badiashile. Le club anglais ne pointe qu'à la 10e place de la Premier League et n'est pas encore parvenu à atteindre le niveau souhaité par son nouveau propriétaire, Todd Boehly.