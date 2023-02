DIRECT. Ligue des Champions : le PSG est passé à côté, les résultats des 8es de finale

LIGUE DES CHAMPIONS. Le PSG s'est incliné face au Bayern (0-1), mardi 14 février, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Découvrez tous les résultats, les temps forts des derniers matchs et faites le point dans notre live.

La plus prestigieuse des compétitions a fait son retour ce mardi 14 février avec le début des huitièmes de finale. Le PSG s'est incliné contre le Bayern (0-1) malgré le retour de Mbappé. Plusieurs grosses affiches ont été programmées et vous pourrez les suivre en direct et en intégralité avec tous les temps forts, les buts et les résultats dès la fin des matchs aller.

En direct

12:15 - Trois défaites de suite pour le PSG Après cette défaite contre le Bayern Munich (0-1), mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vient d'enchaîner une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues, après Marseille en Coupe de France (2-1) et Monaco en Ligue 1 (3-1). Une première depuis le mois de novembre 2011, alors que QSI venait de racheter le club parisien.

11:30 - Le résumé vidéo de PSG - Bayern Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Bayern Munich lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi 14 février (0-1). Kingsley Coman a inscrit le seul but de la rencontre en deuxième période (53e), oublié au deuxième poteau sur un centre venu de la gauche. Découvrez le résumé vidéo de cette rencontre ci-dessous.

10:45 - PSG-Galtier: "De l'espoir pour se qualifier" Pas abattu après la défaite contre le Bayern (0-1) mardi soir en Ligue des champions, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier veut croire qu'un retournement de situation est possible dans trois semaines en Allemagne: "On a eu une heure de jeu difficile face à une équipe qui nous a privés de ballons et nous a pressés. On aurait pu espérer avoir plus d'animation sur les côtés mais Achraf Hakimi a été rapidement diminué en première période. On a eu 25-30 minutes plus intéressantes avec plus de vitesse et de connexion entre les joueurs. Cela ne s'est pas joué à grand chose sur le but qui nous a été refusé, a-t-il regretté en conférence de presse d'après-match. Malheureusement ça n'a pas suffi. Si j'avais eu tout mon effectif, qui est très affaibli, on aurait eu un autre visage et une autre animation offensive. Les 25 dernières minutes donnent de l'espoir pour le retour et pour gagner au Bayern. J'espère qu'on pourra récupérer des joueurs et de la fraîcheur dans trois semaines. On va voir. Je fonde beaucoup d'espoir. Les joueurs ont pris la parole après le match et j'ai aussi parlé pour leur dire que si on a la capacité d'avoir le même visage que lors de la dernière demi-heure, il y aura de l'espoir pour se qualifier."

10:00 - Bayern-Coman: "On va se contenter de ce 1-0" Unique buteur du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1), Kingsley Coman était satisfait de la victoire de son équipe: "Ce score est toujours bon à prendre mais vu la physionomie du match, on aurait pu peut-être vouloir plus au début et ça aurait pu être plus compliqué à la fin, donc on va vraiment se contenter de ce 1-0, a-t-il expliqué en conférence de presse. Ce but, c'est particulier, c'est un club où j'ai grandi, c'est ma ville, où je suis né, c'était compliqué de célébrer mais à la fin on est content de la victoire. Mon mollet siffle un peu mais je vais faire des tests demain (mercredi, ndlr) et j'espère que ce ne sera que l'affaire de quelques jours."

09:30 - Le but refusé à Mbappé en vidéo Kylian Mbappé a bien cru égaliser pour le PSG face au Bayern mardi soir lors du match aller en huitièmes de finale de la Ligue des champions (0-1). Parfaitement lancé en profondeur par Neymar, Nuno Mendes a servi Mbappé dans les six mètres pour le but (82e) mais il a ensuite été signalé hors-jeu après visionnage de l'action par la VAR. Tout s'est joué à quelques centimètres pour le Paris Saint-Germain sur cette action...

09:00 - PSG-Mbappé: "Il y a la place" Kylian Mbappé s'est arrêté au micro de Canal+ pour s'exprimer au coup de sifflet final après la défaite du PSG face au Bayern (0-1), mardi 14 février. "Il faut retenir la fin, on a un désavantage mais on a vu qu'on était capables de les mettre en difficulté, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. Je n'étais pas censé jouer, je voulais aider les copains, apporter de l'énergie, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit et j'ai pu faire un bout de match. (À propos du match retour) Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien et on a vu que quand on est au complet on est capables de jouer vers l'avant, de jouer un football offensif et ils n'étaient pas à l'aise. (...) Il faut garder le positif et aller là-bas pour se qualifier parce qu'avec ce que j'ai vu, il y a la place."

08:30 - Mbappé a failli tout changer pour le PSG Malmené pendant plus de 70 minutes par le Bayern mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions (0-1), le Paris Saint-Germain a pourtant failli arracher un match nul en fin de rencontre, après l'entrée de Kylian Mbappé à la 57e minute. L'international français a changé la donne en fin de match et a mis la pression sur la défense allemande sans parvenir pour autant à égaliser, à l'image de son but refusé (74e).

08:00 - Le PSG s'est incliné contre le Bayern Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Bayern (0-1), ce mardi 14 février lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Formé au PSG, Kingsley Coman a inscrit le seul but de la rencontre à la 53e minute de la rencontre en faveur du club bavarois, désormais en ballotage favorable en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Le match retour sera disputé le 8 mars prochain (21 heures).

14/02/23 - 22:58 - Milan AC - Tottenham : C'est terminé au Giuseppe Meazza (1-0) ! Au terme de ce 8e de finale, la possession de balle s’établit légèrement à l’avantage du Milan AC (51% contre 49% pour Tottenham Hotspur FC), qui termine avec l’avantage au score (1-0). Pourtant, c'est le Tottenham Hotspur FC qui s'est créé le plus d’opportunités avec 6 tirs cadrés, contre 2 pour Milan AC. Milan AC - Tottenham en direct

14/02/23 - 22:54 - PSG - Bayern : Les joueurs en ont fini à Paris (0-1) L’avantage au score (0-1) du Bayern Munich est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce 8e de finale. Les Munichois ont en effet eu un léger ascendant au niveau de la possession de balle (41%-59%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (5 tirs contre 3 pour le Paris Saint-Germain). PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:52 - PSG - Bayern : Carton rouge pour Benjamin Pavard 90ᵉ. C'est la faute de trop. Benjamin Pavard reçoit un nouvel avertissement, synonyme d'explusion ! PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:43 - PSG - Bayern : Pas de but selon la VAR ! 83ᵉ. Alors que Michael Oliver a minutieusement décortiqué l'action, la décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:43 - PSG - Bayern : Michael Oliver demande la VAR pour le but ! 83ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Michael Oliver a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR. PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:43 - Michael Oliver annule encore le but (0-1) Alors que Michael Oliver a minutieusement visionné l'action, la décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e période !

14/02/23 - 22:42 - PSG - Bayern : But : le Paris Saint-Germain revient au score (1-1) ! Egalisation à la 82e minute de jeu au Parc des Princes ! Kylian Mbappe remet son équipe dans le match dans cette 2e mi-temps face au Bayern Munich. Le score passe à 1 à 1 dans ce duel ! PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:34 - PSG - Bayern : Michael Oliver annule le but ! 74ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Michael Oliver rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour le Paris Saint-Germain. Le score reste inchangé au Parc des Princes ! PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 22:34 - PSG - Bayern : Arbitrage vidéo en cours 74ᵉ. Le jeu est arrêté au Parc des Princes : l'arbitre hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par le Paris Saint-Germain et fait appel à l'assistance vidéo. PSG - Bayern en direct

14/02/23 - 20:30 - L'AC Milan n'est pas au mieux Pour son retour en phase à élimination directe de la Ligue des champions, neuf ans après, l'AC Milan aurait certainement espéré se trouver dans une meilleure forme avant de disputer le match aller à domicile face aux Anglais de Tottenham ce mardi soir (coup d'envoi 21h). La trêve de la Coupe du monde a coupé les jambes des Milanais, qui ont enchaîné sept matchs sans succès entre début janvier et début février, avec cinq défaites. Vendredi, en Serie A, le club milanais s'est rassuré devant le Torino (1-0), mais semble encore convalescent.

14/02/23 - 20:00 - Bayern-Coman: "On se dit pas que l’on joue un Paris plus faible" L'ailier français du Bayern Kingsley Coman a accompagné son coach Julian Nagelsmann en conférence de presse lundi avant le match sur la pelouse du Parc des Princes, où il a fait ses débuts en carrière sous le maillot parisien. L'international français ne croit pas que le PSG sera moins fort, malgré les récents résultats délicats: "Dernièrement, ce n’était pas les meilleurs moments pour les deux équipes. Après, on a gagné les trois derniers matches. On sait que pour instaurer une série, il faut rester concentré, beaucoup travailler. Après, il y a des périodes comme ça dans le foot. Ce qui est sûr, c’est que demain le match va commencer à 0-0 et peu importe l’état de forme avant les matches. On va donner le maximum et on se dit pas que l’on joue un Paris plus faible parce que l’on sait qu’en Champions League, ils ont tendance à mettre un coup d’accélérateur."

14/02/23 - 19:30 - Le PSG en réussite face au Bayern historiquement Le Bayern Munich est l'un des clubs que le Paris Saint-Germain a le plus affronté dans son histoire et avec réussite. Les deux clubs ont disputé 11 matchs officiels en C1, pour six victoires du PSG contre cinq victoires allemandes (et aucun match nul). Le club bavarois avait remporté la finale du Final 8 de la Ligue des champions en août 2020 (1-0) mais les Parisiens avaient réussi à éliminer les Allemands en quarts de finale de l'édition 2020/2021. À domicile, Paris a remporté 4 des 5 dernières rencontres, mais a perdu la dernière, en avril 2021 (0-1).

14/02/23 - 18:45 - PSG-Neymar: "On sait ce qu'on doit faire" Au centre des critiques au PSG depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar était en conférence de presse avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern. Le Brésilien a confiance en ses coéquipiers pour réussir à venir à bout du club bavarois ce mardi au Parc des Princes: "Évidemment que notre plus grand objectif est la Ligue des champions. Mais dans le football, parfois, on ne maîtrise pas tous les détails. C'est comme ça. La C1, c'est comme la Coupe du monde. Celui qui fait le moins d'erreur est celui va le plus loin. On essaye de montrer notre meilleure version pour gagner tous les titres possibles. Nous sommes tristes d'avoir été éliminés de la Coupe de France (contre l'OM, ndlr) mais il faut analyser les erreurs. Demain, ce sera un match très compliqué mais on a des qualités et on sait ce qu'on doit faire."

14/02/23 - 18:00 - PSG: Mbappé devrait être remplaçant Blessé le 1er février lors du déplacement du PSG à Montpellier (1-2) en Ligue 1, Kylian Mbappé avait été annoncé forfait par le club parisien pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern. Mais l'attaquant international a guéri plus rapidement que prévu et a participé à l'entraînement collectif lundi. Le buteur français est dans le groupe parisien pour affronter les Bavarois (21h) et devrait même être remplaçant au coup d'envoi, selon plusieurs médias français.

14/02/23 - 17:15 - PSG-Galtier: "Une équipe qui a des points forts" Présent lundi en conférence de presse avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a assuré que le club allemand n'était imbattable et qu'il avait quelques idées pour venir à bout des Bavarois. Sans toutefois les préciser, bien évidemment: "Le Bayern a un jeu très clairement identifié. On a travaillé sur les points forts, les points faibles. C'est une équipe qui a des points faibles. Je pense qu'on s'est préparé, on a travaillé. Demain, on va affiner lors de différents briefings mais il y a la vérité du match et ce sont mes joueurs."

14/02/23 - 16:30 - PSG-Galtier: "Mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous" Malgré les récents résultats décevants de son équipe, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier s'est montré rassurant en conférence de presse, ce lundi avant le match contre le Bayern prévu mardi soir (21h): "L'équipe de demain (mardi, ndlr) ne ressemblera en rien au groupe qui s'est déplacé à Monaco (défaite 3-1, samedi en Ligue 1). Ensuite, que la quasi-totalité de mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Certes, nous avons un adversaire de qualité mais dans ces grands rendez-vous mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et leur application."