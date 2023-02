DIRECT. Ligue des Champions : un choc Liverpool - Real, programme et résultats

Fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mardi 21 et mercredi 22 février avec notamment un choc entre Liverpool et le Real Madrid.

L'essentiel

Suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi 21 et mercredi 22 février avec de belles affiches qui ont été programmées. Suivez avec nous en direct et en intégralité tous les matchs avec les temps forts et les résultats de cette phase aller.