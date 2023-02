Plus que quelques jours de patience avant le retour de la Ligue des champions et le début des huitièmes de finale.

Le 14 février prochain, la Saint Valentin rimera avec Ligue des champions. Plusieurs mois après la fin de la phase de poules et un scénario cruel pour le PSG, deuxième du groupe à cause de la différence de buts par rapport au Benfica, la douce mélodie de la plus prestigieuse des compétition va faire son retour. Pour le coup d'envoi des huitièmes de finale, le Paris Saint Germain jouera un match de prestige au Parc des Princes face aux Allemands du Bayern Munich. Pas forcément en confiance depuis plusieurs semaines, sans recrutement après l'improbable imbroglio autour de Hakim Ziyech, Paris devra se mettre en mode Champions League s'il ne veut pas sortir dès les huitièmes de finale.

Parmi les autres affiches du 14 et 15 février, Chelsea se déplacera à Dortmund. Après son recrutement absolument pharaonique durant le mercato hivernal : Mykhaylo Mudryk (Chakhtior Donetsk, 70 millions), Benoît Badiashile (Monaco, 38 millions), Noni Madueke (PSV Eindhoven, 35 millions), Malo Gusto (OL, 30 millions), Anrey Santos (Vasco de Gama, 12,5 millions) et David Datro Fofana (Molde, 12 millions) et Joao Felix (prêt payant à 11 millions) et Enzo Fernandez (Benfica, 121 millions), les Blues seront attendus au tournant. Le calendrier complet juste en dessous.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football s'est jouée du mardi 6 septembre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 14 février 2023 au mercredi 17 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul.

Calendrier de la phase finale Phase finale Mardi 14 févr. Milan AC 21:00 Tottenham PSG 21:00 Bayern Mercredi 15 févr. Bruges 21:00 Benfica Dortmund 21:00 Chelsea Mardi 21 févr. Liverpool 21:00 Real Francfort 21:00 Naples Mercredi 22 févr. Leipzig 21:00 Manchester City Inter 21:00 Porto Mardi 7 mars Benfica 21:00 Bruges Chelsea 21:00 Dortmund Mercredi 8 mars Tottenham 21:00 Milan AC Bayern 21:00 PSG Mardi 14 mars Manchester City 21:00 Leipzig Porto 21:00 Inter Mercredi 15 mars Real 21:00 Liverpool Naples 21:00 Francfort

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023

Dès la fin des rencontres, retrouvez l'ensemble des résultats de la phase finale de la Ligue des champions.

Dernières actus sur la Ligue des champions

Foot: le contrat de Ziyech rejeté, mercato raté pour le PSG Le rejet par la Ligue de football professionnel (LFP) du contrat du Marocain Hakim Ziyech laisse le PSG bredouille à l'issue du mercato hivernal, un fiasco au moment où se profile l'échéance cruciale de la Ligue des champions.

Tirage au sort de la Ligue des champions : de nombreux chocs et le Bayern pour le PSG, les huitièmes TIRAGE AU SORT LDC. Ce lundi 7 novembre, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a livré son verdict, les affiches.

C1: Paris tire le gros lot avec le Bayern Paris pas verni: comme redouté, le PSG a hérité lundi d'un très gros morceau, le Bayern Munich, lors des huitièmes de Ligue des champions, qui proposeront une autre grosse affiche avec la réédition de la finale 2022 entre le Real Madrid et Liverpool.

C1: le PSG et les fantômes du tirage au sort Les ombres du Real Madrid, de Manchester City et du Bayern Munich planent sur le Paris SG, qui pourrait recroiser l'un de ces cadors lors du tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions lundi, après avoir laissé échapper la première place.

VIDEO. Le but splendide de Mbappé face à la Juventus JUVENTUS PSG. Lors de la rencontre entre la Juventus et le PSG mercredi soir, Kylian Mbappé a inscrit un superbe but pour ouvrir le score. Visionnez le but en vidéo ci-dessous !

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.