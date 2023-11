Ligue des champions 2023 : le PSG s'en tire bien ! Les qualifiés et les classements

Le PSG a arraché le nul contre Newcastle pour prendre une option sur la qualif'. D'autres clubs, comme le Barça, ont validé leur billet. Lens se déplace à Arsenal ce soir.

Le PSG s'est fait peur. En arrachant le match nul contre Newcastle (1-1), les Parisiens restent devant leur adversaire du soir au classement et gardent leur destin entre leurs mains pour la qualification en huitièmes de finale de finale de Ligue des Champions. Malgré un très bon premier quart d'heure, le PSG a concédé l'ouverture du score sur une frappe d'Almiron mal repoussée par Donnarumma sur Alexander Isak, qui n'avait plus qu'à conclure (24e).

Dominés ensuite par une équipe anglaise entreprenante, les Parisiens sont mieux revenus du vestiaire et ont assiégé la surface des Magpies pendant une grande partie de la seconde période. Sans option intéressante sur le banc (Newcastle déplorait 14 joueurs forfaits), Eddie Howe préférait conserver ses onze titulaires sur la pelouse. Héroïques, pressant sans relâche puis défendant leur surface vaillamment, les joueurs de Newcastle n'ont jamais cédé. Sauf sur un centre de Dembélé dans les dernières secondes du temps additionnel, contré par la poitrine puis la main de Livramento. L'arbitre, en sifflant penalty, offrait à Kylian Mbappé une occasion d'égalisé qu'il n'a pas manquée.

Grâce à ce match nul 1-1, combiné à la victoire de Dortmund à San Siro (1-3), le PSG reste maître de son destin. Les Parisiens devront l'emporter à Dortmund dans deux semaines pour se qualifier, faire match nul si Newcastle ne bat pas l'AC Milan. En cas de nul entre les Anglais et les Italiens, les Parisiens seront qualifiés. Dortmund, de son côté, est déjà assuré d'aller en huitièmes de finale.

Le Barça, l'Atletico et la Lazio qualifiés

Dans les autres matches de mardi soir, le Barça a fait plier Porto (2-1) grâce à des buts de Cancelo (32e) et Joao Felix (57e), et valide son billet. Porto jouera sa qualification contre le Shakhtar Donetsk, qui a battu Antwerp (1-0). Les Portugais ne devront pas perdre pour conserver leur seconde place. Dans le groupe E, l'Atletico a battu le Feyenoord sur sa pelouse de Rotterdam, ce qui qualifie les Espagnols et élimine les Néerlandais, qui iront en Ligue Europa. Dans le même temps, la Lazio a battu le Celtic grâce à un doublé de l'inévitable Ciro Immobile, entré en cours de jeu (2-0), et décroche donc son ticket pour les huitièmes de finale. Manchester City a renversé Leipzig après avoir été mené 2-0 pour l'emporter 3-2, et s'assure la première place de la poule G. Les Young Boys de Berne ont battu l'Etoile Rouge de Belgrade (2-0) pour prendre la troisième position, synonyme de barrages pour la Ligue Europa.

Lens au bord de l'élimination ?

Ce qui ressemble à un déplacement de gala pourrait se transformer en rêve brisé. Sur la pelouse de l'Emirates Stadium d'Arsenal, le RC Lens pourrait perdre tout espoir de qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, en cas de défaite et si le PSV Eindhoven bat le FC Séville. Mais les Sang et Or peuvent croire en leurs chances, car ils ont battu les Gunners au match aller (2-1), et parce qu'ils retrouvent définitivement la confiance en championnat, grâce à deux victoires de suite contre Marseille (1-0) et à Clermont (0-3).

Après leur défaite 1-0 sur la pelouse du PSV Eindhoven début novembre, les Lensois n'ont plus de marge d'erreur. Et il faudra donc espérer que le FC Séville obtienne un bon résultat, plus tôt dans la soirée (18h45) à domicile contre le PSV Eindhoven. Cela offrirait une finale aux Lensois, à domicile contre les Sévillans, tandis que les Néerlandais recevront les Gunners.

Dans les autres matches du mercredi, Manchester United se déplace à Galatasaray dans une rencontre décisive pour la qualification. Le Bayern domine cette poule et accueille Copenhague, qui peut encore croire aux huitièmes de finale. Il y aura aussi un choc Real Madrid-Naples à 21h, tandis que Braga recevra l'Union Berlin. Enfin, dans la poule D, la Real Sociedad et l'Inter Milan ont déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe mais se disputeront la première place à distance. L'Inter joue sur la pelouse de Benfica et la Real Sociedad accueille Salzburg.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

