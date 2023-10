Ligue des champions 2023 : Lens parmi les étoiles ! Résultats et classements

Le RC Lens a vécu une soirée de rêve en battant Arsenal au Stade Bollaert (2-1). Ce soir, le PSG se déplace à Newcastle. Les résultats et le programme complet.

Les 38167 spectateurs présents hier soir au Stade Bollaert-Delélis ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Au bout d'un match immense, les Lensois ont réalisé un exploit historique en renversant Arsenal pour remporter leur premier match de Ligue des Champions depuis plus de vingt ans. La soirée avait pourtant bien mal commencé, avec une mauvaise passe en retrait d'Adrien Thomasson à la 14e minute bien anticipée par Saka. L'Anglais a pu servir tranquillement Gabriel Jesus, qui ne s'est lui-même pas fait prier pour croiser sa frappe à la perfection et crucifier Brice Samba et les supporters lensois.

Mais les Sang et Or ne se sont pas laissés abattre, et Thomasson le premier, puisque après avoir raté une première volée à la 23e minute, il a logé sa deuxième opportunité au fond des filets. D'une reprise enroulée chirurgicale, l'ancien Strasbourgeois a conjuré le sort et égalisé à la 25e minute, faisant honneur à la magnifique déviation acrobatique de Wahi pour le servir. La soirée a continué à se gâter pour Arsenal avec la sortie sur blessure musculaire de Bukayo Saka avant la mi-temps, remplacé par Fabio Vieira.

Fidèles à leur jeu ambitieux, répondant parfaitement aux Anglais dans l'intensité et portés par un Brice Samba des grands soirs, les Lensois ont livré une partition aboutie, qui est même devenue parfaite quand Elye Wahi a fait chavirer le stade à la 69e minute. Sur un service parfait en retrait de Frankowski, Wahi a fait preuve d'une grande lucidité doublée d'une belle maîtrise technique pour recouvrir le ballon, envoyant une demi-volée imparable dans le petit filet gauche de David Raya. Profitant des espaces sur les côtés, les pistons et les attaquants lensois ont fait la misère pendant tout le match aux latéraux d'Arsenal, et les centres à répétition ont fini par payer. Puis les Sang et Or ont fait le dos rond pour tenir ce succès de prestige, poussés par tout un stade qui attendait une soirée étoilée depuis plus de deux décennies.

Manchester United s'écroule

Dans l'autre match du groupe B, le PSV Eindhoven, pourtant dominateur, a dû attendre la dernière minute pour arracher l'égalisation et un point précieux à domicile contre le FC Séville (2-2). Dans la poule A, Manchester United a vécu une soirée cauchemardesque au théâtre des rêves d'Old Trafford. Les Red Devils, maladroits dans la construction et abandonnés par une défense aux abois, ont perdu à domicile contre Galatasaray (2-3) malgré un doublé de Rasmus Hojlund. Après leur défaite contre le Bayern (4-3), ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur s'ils veulent aller en huitièmes de finale. Le Bayern s'est fait peur aussi à Copenhague, mais les Bavarois ont réussi à renverser les Danois en fin de match, grâce notamment au but libérateur du Français Mathys Tel à la 83e (1-2).

Le Real Madrid et l'Inter impressionnent

Dans le groupe C, les équipes jouant à l'extérieur ont brillé aussi. Le Real Madrid a dominé Naples au Stadio Diego Armando Maradona (2-3). Les Napolitains se sont montrés bagarreurs mais ont été dépassés dans le jeu par des Merengues maîtrisant leur sujet. Braga, à côté de la plaque en première mi-temps à Berlin, a fini par renverser l'Union malgré une défense fragile, grâce à un but de Castro à la 94e (2-3). Les Portugais recollent à Naples au classement, avec trois points chacun derrière le Real qui en a six.

Dans la poule D, l'Inter a montré sa rigueur collective et asphyxié Benfica en seconde période pour l'emporter 1-0 grâce à un but de Marcus Thuram à la 62e minute. De son côté, le RB Salzburg recevait la Real Sociedad et les Autrichiens ont été bien moins solides. Déjà mené 2-0 à la mi-temps par des Basques dominateurs et même flamboyants dans le jeu, Salzburg n'a jamais réussi à réagir et perd à domicile, après avoir gagné sur le même score de 2-0 à Benfica lors de la première journée. L'Inter et la Real Sociedad sont co-leaders avec quatre points, Benfica est dernier avec deux défaites et déjà en mauvaise posture.

Paris peut prendre un avantage décisif

Mercredi à 21h, ce sera au tour du PSG de jouer sa deuxième rencontre dans cette Ligue des Champions. Les Parisiens ont parfaitement entamé leur campagne avec un succès probant contre Dortmund (2-0). Ils se déplaceront cette fois à Newcastle, et ont déjà l'opportunité de faire le break en tête de leur groupe en cas de succès. Les Magpies ont ramené un bon point de San Siro il y a deux semaines (0-0). Depuis ce match, Newcastle a battu Sheffield (8-0) puis Burnley (2-0) en Premier League, et s'est même offert le scalp de Manchester City en League Cup mercredi dernier (1-0). De son côté, le PSG a surclassé l'OM au Parc des Princes (4-0) avant de concéder le nul à Clermont (0-0).

Les Parisiens devront se passer de Nuno Mendes (opéré aux ischio-jambiers), de Presnel Kimpembe (tendon d'achille), de Marco Asensio (touché au pied) mais également de Kang-In Lee, qui dispute les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Côté anglais, coup dur avec la rechute du défenseur central Sven Botman, blessé au genou. A cela s'ajoute une incertitude de dernière minute autour de Sandro Tonali, absent de l'entraînement aujourd'hui (mardi). Joelinton devrait aussi être absent, tandis qu'Harvey Barnes et Joe Willock sont blessés de longue date et rateront aussi ce match. Le jeune Elliot Anderson, produit de l'académie des Magpies, pourrait profiter de toutes ces absences pour être titularisé une nouvelle fois, comme ce week-end contre Burnley (2-0). Dans l'autre rencontre du groupe F, le Borussia Dortmund, déjà dos au mur, recevra l'AC Milan qui doit aussi prendre des points.

Mercredi, Manchester City et les club espagnols en piste

Mercredi, le choc de la soirée (en dehors de la poule F du PSG) opposera le RB Leipzig à Manchester City à 21h. Les deux équipes ont remporté leur premier match et s'étaient affrontées en huitième de finale la saison dernière, pour un large succès des Citizens. A la même heure, le FC Barcelone se déplacera à Porto, pour une autre rencontre entre deux équipes vainqueures de leur premier match. A 18h45, l'Atletico Madrid recevra le Feyenoord, en tête de la poule E après son succès contre le Celtic (2-0). Les Ecossais recevront eux à 21h la Lazio, qui reste sur un nul contre les Colchoneros. A 18h45, les petits poucets de la poule du Barça auront rendez-vous lors du match Antwerp - Shakhtar Donetsk. A 21h, ce seront ceux de la poule de Manchester City qui s'affronteront en Serbie pour Etoile Rouge de Belgrade - Young Boys de Berne.

