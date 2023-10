Ligue des champions 2023 : Paris balayé par Newcastle ! Résultats et classements

Le PSG a été dominé dans tous les secteurs à Newcastle (4-1), et cède la tête du groupe F. Mardi, le RC Lens a vécu une soirée de rêve en battant Arsenal (2-1). Le résumé complet de cette journée.

Le PSG avait l'opportunité de faire le break en tête de son groupe, en cas de victoire à St James' Park contre Newcastle ce mercredi soir. Sous la pluie anglaise, les Parisiens ont coulé face à des Magpies parfaitement préparés (4-1). Les joueurs de la capitale ont rapidement subi la pression adverse, avec de nombreuses erreurs de relance sur le flanc droit, jusqu'à être puni par Almiron sur une mauvaise passe de Marquinhos à la 17e minute. Le pressing anglais a étouffé pendant tout le match une équipe parisienne en manque de solutions, avec un 4-2-4 ambitieux mais laissant Zaïre-Emery et Ugarte beaucoup trop seuls dans l'entrejeu. Les quatre attaquants alignés ont été sevrés de bons ballons, trop peu alimentés par un collectif débordé et impuissant face aux vagues noires et blanches. A la 42e, une tête de Dan Burn a porté le score à 2-0 suite à un cafouillage dans la surface parisienne.

Le PSG est revenu en seconde période avec la même animation, sans ajustement majeur, ce qui n'a pas manqué d'être sanctionné par Newcastle. Sean Longstaff a marqué le troisième but dès la 50e minute, sur une des nombreuses projections rapides des Magpies à la récupération du ballon. Malgré la réduction de l'écart par Hernandez de la tête à la 56e, les Parisiens n'ont jamais trouvé les clés et ont subi l'agressivité anglaise pendant toute la rencontre, jusqu'à un dernier but de Fabian Schär (91e), parachevant la soirée fantastique de Newcastle et la déroute du PSG. Paris perd la tête de la poule F au profit de son adversaire du jour, qui compte quatre points, soit un de plus que les Parisiens. Dans l'autre match de ce groupe, le Borussia Dortmund recevait l'AC Milan. Dans un match animé et riche en occasions, les Allemands ont eu les meilleures opportunités mais ne sont pas parvenus à les concrétiser. Les deux formations se quittent dos à dos sur le score de 0-0 : un bon point pris pour les Milanais, une déception pour les Borussen qui sont derniers du groupe avec un point seulement.

City sauvé par son banc

Après deux défaites hier, les clubs anglais ont décidément brillé ce soir. Comme Newcastle, Manchester City a délivré une prestation convaincante pour l'emporter à Leipzig (1-3). Les Sky Blues ont dominé la première période et menaient au score grâce à un but de Phil Foden à la 25e minute, jusqu'à l'égalisation au retour des vestiaires de Loïs Openda (48e), sur un contre éclair parfaitement conclu d'une frappe à ras de terre croisée qui rentra avec l'aide du poteau. Dominateurs mais pas en réussite, à l'image d'un Erling Haaland souvent bien servi mais jamais buteur, les Citizens ont dû s'en remettre aux remplaçants pour faire la différence. Julian Alvarez, entré cinq minutes plus tôt, a délivré les siens à la 84e minute, sur une merveilleuse frappe enroulée après une passe en retrait d'un autre entrant, Jérémy Doku. L'Argentin a ensuite rendu la pareille au Belge, qui a tué le match au bout d'une dernière contre-attaque (92e). Dans l'autre rencontre de ce groupe G, l'Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne se sont quittés sur un nul 2-2 qui n'arrange aucune des deux équipes, qui pointent en dernière place à égalité avec un point, derrière Lepizig qui en a trois et Manchester City qui en compte déjà six.

Le Barça et l'Atlético pragmatiques

Les Blaugranas ont été bousculé par une équipe de Porto très entreprenante, mais le Barça s'en sort avec un succès capital à l'Estádio do Dragão (0-1). Sans être brillants, les Catalans ont résisté aux assauts des Portugais, grâce à une défense solide porté notamment par un excellent Jules Koundé. Dominés dans les duels et dans l'intensité, les Barcelonais s'en sont remis à Ferran Torres pour punir Porto sur une perte de balle au milieu de terrain juste avant la pause (45e). Puis ils ont fait le dos rond pour repartir avec trois points, qui leur donnent la tête du groupe devant leur adversaire du soir. A égalité avec le FC Porto, on retrouve aussi le Shakhtar Donetsk, qui a renversé le Royal Antwerp sur le terrain des Belges au bout d'un match haletant, alors qu'ils étaoent menés 2 à 0 à la mi-temps (2-3). Antwerp a même manqué l'égalisation sur penalty à la dernière seconde (96e), le capitaine Toby Alderweireld manquant le cadre.

Enfin, dans le groupe E, l'Atlético Madrid a montré toute sa force mentale pour s'imposer face à la fougue des joueurs du Feyenoord (3-2). Grâce à un Oblak solide, un Griezmann buteur et très actif, et un Morata redoutable et double buteur, les Colchoneros prennent la tête de leur groupe avec quatre points. A égalité avec eux, on retrouve la Lazio Rome, qui a arraché un succès capital au Celtic Park de Glasgow (1-2). Pedro a crucifié les Ecossais de la tête, à la 96e, sur un service parfait de Guendouzi, entré en cours de jeu comme l'Espagnol. Le Celtic est dernier avec zéro point et deux défaites.

Lens parmi les étoiles

Les 38167 spectateurs présents mardi soir au Stade Bollaert-Delélis ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Au bout d'un match immense, les Lensois ont réalisé un exploit historique en renversant Arsenal pour remporter leur premier match de Ligue des Champions depuis plus de vingt ans. La soirée avait pourtant bien mal commencé, avec une mauvaise passe en retrait d'Adrien Thomasson à la 14e minute bien anticipée par Saka. L'Anglais a pu servir tranquillement Gabriel Jesus, qui ne s'est lui-même pas fait prier pour croiser sa frappe à la perfection et crucifier Brice Samba et les supporters lensois.

Mais les Sang et Or ne se sont pas laissés abattre, et Thomasson le premier, puisque après avoir raté une première volée à la 23e minute, il a logé sa deuxième opportunité au fond des filets. D'une reprise enroulée chirurgicale, l'ancien Strasbourgeois a conjuré le sort et égalisé à la 25e minute, faisant honneur à la magnifique déviation acrobatique de Wahi pour le servir. La soirée a continué à se gâter pour Arsenal avec la sortie sur blessure musculaire de Bukayo Saka avant la mi-temps, remplacé par Fabio Vieira.

Fidèles à leur jeu ambitieux, répondant parfaitement aux Anglais dans l'intensité et portés par un Brice Samba des grands soirs, les Lensois ont livré une partition aboutie, qui est même devenue parfaite quand Elye Wahi a fait chavirer le stade à la 69e minute. Sur un service parfait en retrait de Frankowski, Wahi a fait preuve d'une grande lucidité doublée d'une belle maîtrise technique pour recouvrir le ballon, envoyant une demi-volée imparable dans le petit filet gauche de David Raya. Profitant des espaces sur les côtés, les pistons et les attaquants lensois ont fait la misère pendant tout le match aux latéraux d'Arsenal, et les centres à répétition ont fini par payer. Puis les Sang et Or ont fait le dos rond pour tenir ce succès de prestige, poussés par tout un stade qui attendait une soirée étoilée depuis plus de deux décennies.

Manchester United s'écroule

Dans l'autre match du groupe B, le PSV Eindhoven, pourtant dominateur, a dû attendre la dernière minute pour arracher l'égalisation et un point précieux à domicile contre le FC Séville (2-2). Dans la poule A, Manchester United a vécu une soirée cauchemardesque au théâtre des rêves d'Old Trafford. Les Red Devils, maladroits dans la construction et abandonnés par une défense aux abois, ont perdu à domicile contre Galatasaray (2-3) malgré un doublé de Rasmus Hojlund. Après leur défaite contre le Bayern (4-3), ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur s'ils veulent aller en huitièmes de finale. Le Bayern s'est fait peur aussi à Copenhague, mais les Bavarois ont réussi à renverser les Danois en fin de match, grâce notamment au but libérateur du Français Mathys Tel à la 83e (1-2).

Le Real Madrid et l'Inter impressionnent

Dans le groupe C, les équipes jouant à l'extérieur ont brillé aussi. Le Real Madrid a dominé Naples au Stadio Diego Armando Maradona (2-3). Les Napolitains se sont montrés bagarreurs mais ont été dépassés dans le jeu par des Merengues maîtrisant leur sujet. Braga, à côté de la plaque en première mi-temps à Berlin, a fini par renverser l'Union malgré une défense fragile, grâce à un but de Castro à la 94e (2-3). Les Portugais recollent à Naples au classement, avec trois points chacun derrière le Real qui en a six.

Dans la poule D, l'Inter a montré sa rigueur collective et asphyxié Benfica en seconde période pour l'emporter 1-0 grâce à un but de Marcus Thuram à la 62e minute. De son côté, le RB Salzburg recevait la Real Sociedad et les Autrichiens ont été bien moins solides. Déjà mené 2-0 à la mi-temps par des Basques dominateurs et même flamboyants dans le jeu, Salzburg n'a jamais réussi à réagir et perd à domicile, après avoir gagné sur le même score de 2-0 à Benfica lors de la première journée. L'Inter et la Real Sociedad sont co-leaders avec quatre points, Benfica est dernier avec deux défaites et déjà en mauvaise posture.

