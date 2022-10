Ligue des Champions UEFA : quel classement après Benfica - PSG ? Résultats et infos

Ligue des Champions UEFA. Le match entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain s'est achevé ce mercredi 5 octobre 2022 sur le score de 1 à 1. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

La 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023 a été disputée ces 4 et 5 octobre 2022, sur les terrains européens. Après la victoire de l'OM qui s'est relancé dans la course aux huitièmes mardi, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Parmi les autres résultats importants de cette troisième journée, le FC Barcelone s'est incliné sur la pelouse de l'Inter Milan alors que Chelsea a corrigé l'AC Milan.

22:55 - Benfica - PSG : Pas de gagnant à Lisbonne (1-1) Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche à l’avantage du Paris Saint-Germain (40%-60%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 5 pour Benfica Lisbonne, mais n’a pas fait la différence au tableau d’affichage (1-1). Benfica - PSG en direct

22:54 - Chelsea - Milan AC : Les Milanais surclassés à Londres (3-0) C’est le coup parfait pour le Chelsea FC à l’issue de cette rencontre (3-0). C’est pourtant le Milan AC qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (45%-55%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Londoniens se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (5 contre 0). Chelsea - Milan AC en direct

22:54 - Séville - Dortmund : Les Sévillans corrigés au Ramon Sanchez Pizjuan (1-4) C’est le coup parfait pour Borussia Dortmund, qui s’impose (1-4) au terme de ce match. C’est pourtant le FC Séville qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (53% contre 47%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Dortmundois se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (7 contre 6). Séville - Dortmund en direct

22:52 - Juventus - Maccabi Haifa FC : C'est terminé au Allianz Stadium (3-1) ! Les statistiques témoignent de la domination de la Juventus Turin : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est légèrement en sa faveur (52% contre 48% pour Maccabi Haifa FC). La Juventus Turin s’est aussi créé le plus de situations sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour le Maccabi Haifa FC et l’emporte donc plutôt logiquement (3-1) dans cette partie. Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:51 - Real - Shakhtar : Le match Real - Shakhtar est fini (2-1) L’avantage final au score (2-1) du Real Madrid est plutôt logique au regard des chiffres proposées après ce duel. Les Madrilènes ont en effet un léger avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (13 tirs contre 3 pour Shakhtar Donetsk). Real - Shakhtar en direct

22:48 - Manchester City - Copenhague : Très nette victoire du Manchester City FC sur sa pelouse (5-0) Une indiscutable supériorité en termes de possession de balle (72% contre 28%), un total de tirs cadrés en sa faveur (15 tirs cadrés contre 0), et bien sûr l’avantage au score (5-0) : le Manchester City FC a bien mené cette partie. Le FC Copenhague va en revanche devoir proposer autre chose lors de ses prochains rendez-vous. Manchester City - Copenhague en direct

22:40 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Nouveau but signé Adrien Rabiot au Allianz Stadium (3-1) ! La Juventus Turin fait toujours la course en tête dans cette rencontre contre le Maccabi Haifa FC, grâce à un but signé Adrien Rabiot à la 83e minute de jeu dans cette 2e période. Le score est de 3 à 1 au Allianz Stadium ! Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:34 - Séville - Dortmund : Nouveau but au Ramon Sanchez Pizjuan pour le Borussia Dortmund (1-4) ! L'addition commence à devenir salée pour le FC Séville, au Ramon Sanchez Pizjuan. Julian Brandt marque un nouveau but pour le Borussia Dortmund à la 75e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 1-4. Séville - Dortmund en direct

22:32 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Dean David réduit le retard du Maccabi Haifa FC (2-1) ! Le Maccabi Haifa FC réduit l'écart dans ce duel contre la Juventus Turin, grâce à un but signé Dean David à la 75e minute de jeu dans cette 2e période. Le score est de 2 à 1 au Allianz Stadium. Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:32 - Manchester City - Copenhague : But signé Julian Alvarez à Manchester (5-0) ! Nouveau but signé Julian Alvarez à la 76e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Mancuniens décollent et ont désormais 5 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Etihad Stadium ! Le FC Copenhague sombre dans ce duel de Ligue des Champions UEFA. Manchester City - Copenhague en direct

22:23 - Chelsea - Milan AC : But signé Reece James au Stamford Bridge (3-0) ! L'addition commence à devenir salée pour le Milan AC, au Stamford Bridge. Reece James marque un 3e but pour le Chelsea FC à la 62e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 3-0. Chelsea - Milan AC en direct

22:21 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Sandro Scharer a tranché ! Après avoir consulté la vidéo, Sandro Scharer fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé à la Juventus Turin. Le score reste inchangé au Allianz Stadium (2-0) ! Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:21 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Sandro Scharer fait appel à la VAR Se dirige-t-on vers un but ou non ? Sandro Scharer a un doute sur la dernière occasion de la Juventus Turin et va vérifier auprès des assistants vidéo. Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:17 - Chelsea - Milan AC : Et de deux pour le Chelsea FC grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (2-0) ! Pierre-Emerick Aubameyang inscrit un nouveau but pour le Chelsea FC, qui double donc son écart à la 56e minute dans cette 2e mi-temps, au Stamford Bridge. Une victoire se profile pour les Londoniens ! Chelsea - Milan AC en direct

22:11 - Manchester City - Copenhague : Penalty transformé par Riyad Mahrez (4-0) ! Il n'a pas tremblé. Riyad Mahrez n'a pas raté ce penalty et offre un but au Manchester City FC. Le tableau d'affichage passe à 4-0 dans ce Manchester City - Copenhague ! Manchester City - Copenhague en direct

22:10 - Séville - Dortmund : But : le FC Séville réduit l'écart au Ramon Sanchez Pizjuan (1-3) ! Youssef En-Nesyri trouve l'ouverture et réduit l'écart à la 51e minute de jeu dans cette 2e période ! Le FC Séville remonte à 1 à 3 au Ramon Sanchez Pizjuan. Séville - Dortmund en direct

22:10 - Manchester City - Copenhague : Penalty pour le Manchester City FC ! L'arbitre indique un penalty pour du Manchester City FC. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Etihad Stadium. Manchester City - Copenhague en direct

22:07 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Dusan Vlahovic double la mise pour la Juventus Turin (2-0) ! Dusan Vlahovic inscrit le deuxième but de la Juventus Turin, qui accentue son avance à la 50e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Allianz Stadium. La victoire se profile pour les Turinois ! Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:07 - Chelsea - Milan AC : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Chelsea FC et le Milan AC, à Londres, où Danny Makkelie siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Chelsea - Milan AC en direct

22:05 - Benfica - PSG : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Lisbonne. Le score est de 1-1. Benfica - PSG en direct

22:05 - Séville - Dortmund : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Séville. Le score est de 0-3. Séville - Dortmund en direct

22:03 - Real - Shakhtar : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Madrid. Le score est de 2-1. Real - Shakhtar en direct

22:03 - Juventus - Maccabi Haifa FC : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre la Juventus Turin et le Maccabi Haifa FC, à Turin, où Sandro Scharer signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Juventus - Maccabi Haifa FC en direct

22:01 - Manchester City - Copenhague : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Donatas Rumsas, au Etihad Stadium. Le score est de 3-0. Manchester City - Copenhague en direct