Ligue des champions : cet avantage d'Arsenal avant d'affronter le PSG, programme et résultats

L'heure des demi-finales est arrivée ! Après plusieurs mois de compétition, il est temps pour les quatre meilleurs clubs de se disputer une place pour la finale.

La Ligue des champions est dans sa dernière ligne droite. Ces mardi et mercredi, le monde du foot aura les yeux rivés sur l'Inter, le FC Barcelone, Arsenal et le PSG. Quatre clubs, quatre pays... La densité de cette édition 2025 est très importante et promet des demi-finales passionnantes. Pour la France, les regards seront bien évidemment tournés sur le champion de France parisien qui vise une nouvelle finale. Mais après leur défaite en championnat face à Nice ce week-end, la confiance, toujours bien présente, a peut être été un peu entamée même si Luis Enrique était prêt à signer pour le contenu du match à l'Emirates. Pour Arsenal, le dernier match remonte à mercredi avec un nul 2-2 à Crystal Palace, les Gunners seront donc frais pour ce match aller et ce sera peut être un gros avantage avec le rythme effréné des rencontres depuis plusieurs mois...

Pourtant cet avantage serait le fruit du hasard. Si la LFP a décidé de ne pas reporter la rencontre de Ligue 1, mais de la décaler à vendredi pour offrir quatre jours complets aux Parisiens, les six jours complets de préparation d'Arsenal sont uniquement dus... à Crystal Palace ! Le club du sud de Londres ne pouvait pas jouer en Premier League ce week-end à Arsenal car la FA Cup était prioritaire, il fallait donc avancer la rencontre en milieu de semaine dernière.