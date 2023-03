Ligue des Champions : Chelsea au bord du gouffre, le programme des 1/8e - EN DIRECT

15:30 - Benfica - Brugge, les compos probables

Avec 8 points d'avance dans le Championnat du Portugal et une victoire au match aller de son huitième de finale face à Brugge, le Benfica est dans un fauteuil. Brugge au contraire ne pointe qu'à la 4e place de la Jupiler Pro League et n'est pas encore assuré de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Les deux équipes devraient aligner le meilleur onze possible.