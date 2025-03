Ligue des champions : Dortmund - Lille, PSG - Liverpool... Le calendrier des 8es

Semaine des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions avec de gros chocs au programme.

Nous y sommes ! Après la phase de ligue, les barrages, c'est enfin l'heure des huitièmes de finale de la Ligue des champions ces mardi 4 et mercredi 5 mars. Deux clubs français sont au rendez-vous des 8es avec Lille qui se déplace en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund du meilleur buteur Serhou Guirassy et le PSG qui devra faire face à la meilleure équipe depuis le début de la saison, le Liverpool de Mohamed Salah. Parmi les autres affiches, on suivra également le derby des deux Madrid, souhaité par Kylian Mbappé ou encore le choc en Allemagne entre le Bayern Munich et Leverkusen.