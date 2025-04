Ligue des champions : la date du match retour entre le PSG et Arsenal et tous les résultats

Après sa victoire lors du match aller mardi 29 avril, les Parisiens sont en très bonne position avant le match retour.

Une victoire capitale ! En s'imposant sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG s'est rapproché de la finale de la Ligue des champions. S'il reste 90 minutes, les plus dures depuis le début de la saison, l'avantage psychologique est bien du côté des hommes de Luis Enrique qui attendent désormais avec impatience le match retour, mercredi 7 mai. Et pour la presse européenne, le résultat souffre d'aucune contestation. L'Angleterre parle même de la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle... Et face au PSG ou Arsenal, le FC Barcelone et l'Inter vont se jouer une place pour la finale. Quoi qu'il arrive, l'affiche à Munich promet d'être grandiose !