Ligue des champions : le PSG au septième ciel, le résumé de l'édition 2025

Samedi 31 mai 2025, le PSG est devenu le second club français de l'histoire à remporter la Ligue des champions.

La nouvelle formule de la Ligue des champions a été couronnée de succès pour le PSG, vainqueur ce samedi 31 mai 2025 après, pourtant, un début de compétition chaotique. Chaque club disputait huit rencontres face à des adversaires tirés au sort selon un système de ligue. Pour le PSG, cette nouveauté a d'abord ressemblé à un piège. Défaites contre Arsenal (2-0), l'Atlético (1-2) et le Bayern (1-0), et un nul frustrant face au PSV (1-1). Avec seulement 4 points en 5 journées, Paris est au bord de l'élimination. Mais la dynamique bascule lors du déplacement à Salzbourg, remporté 3-0. S'ensuit un match référence face à Manchester City (4-2), puis une large victoire contre Stuttgart (4-1). Cette montée en puissance a permis aux hommes de Luis Enrique de finir finalement avec 13 points (4 victoires, 1 nul, 3 défaites), décrochant leur billet pour les huitièmes sans passer par un tour de barrage.

Une qualification à l'arrache et une belle gestion de la phase finale

Qualifié in extremis pour les huitièmes de finale (15e de la ligue), Paris s'est métamorphosé par la suite. L'équipe, soudée et déterminée, a éliminé successivement Liverpool, Aston Villa et Arsenal dans des confrontations où l'impact des jeunes joueurs comme Désiré Doué ou Bradley Barcola ont été décisifs. Opposé à Liverpool, le PSG a débuté les huitièmes de finale par une défaite 0-1 au Parc des Princes, sur un but tardif d'Elliot. Au match retour, à Anfield, Paris s'impose 4-1 aux tirs au but après un but de Dembélé dans le temps réglementaire et une prestation décisive de Donnarumma dans les buts. Face à Aston Villa en quarts, Paris l'emporte 3-1 grâce aux buts de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes au match aller. Le retour à Villa Park est plus compliqué : malgré des buts d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le PSG s'incline 2-3 et s'est mis le feu tout seul. Mais avec un score cumulé de 5-4, les Parisiens se qualifient pour les demi-finales. Pour cette double confrontation, le PSG retrouve Arsenal en demi-finale, après une défaite face aux Gunners en phase de ligue. À l'Emirates Stadium, Ousmane Dembélé offre une victoire 1-0 aux Parisiens dès la 4e minute. Le match retour au Parc des Princes n'est qu'une formalité avec une victoire 2-1.

Une finale légendaire

Face à l'Inter Milan, pourtant une équipe très expérimentée qui était en finale en 2022, le PSG a livré une prestation magistrale et même légendaire. Dès les premières minutes, les Parisiens ont imposé un pressing étouffant et une fluidité offensive offrant des buts en cascade. Hakimi pour ouvrir le score, un doublé de Doué, une frappe enroulée de Kvaratskhelia, puis une dernière réalisation signée Mayulu pour un score final de 5-0. Du jamais vu en finale de Ligue des champions.