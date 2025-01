Ligue des champions : le scénario cauchemar qui élimine Paris, résultats et classement

Dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un match de tous les dangers pour le PSG.

Diffusion et chaîne TV Clap de fin pour la phase de ligue de la Champions League cette semaine. Les enjeux sont nombreux et notamment pour le PSG. Après sa victoire face à Manchester City, Paris s'est donné un peu d'air au classement en récupérant sa place parmi les barragistes. Mais ce n'est pas suffisant car en cas de contre performance sur la pelouse de Stuttgart, le PSG pourrait prendre la toute petite porte. Pour voir Paris hors de la Ligue des champions, trois clubs parmi Benfica, le Sporting, Manchester City, le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk doivent terminer devant les Parisiens, voici les scénarios : Manchester City devant le PSG si... Il gagne contre le Club Bruges

Benfica devant le PSG si... Il ne perd pas sur la pelouse de la Juve / Il perd par un écart inférieur à celui de la défaite du PSG à Stuttgart /Il perd par un écart égal à celui de la défaite du PSG à Stuttgart sans que les Parisiens n'inscrivent au moins 4 buts de plus lors de la dernière journée

Le Dinamo Zagreb devant le PSG si... Il gagne contre l'AC Milan

Le Shakhtar Donetsk devant le PSG si... Il s'impose sur la pelouse du Borussia Dortmund par un écart suffisament large pour remonter sa mauvaise différence de buts (-8 contre +2 pour le PSG)

Le Sporting CP devant le PSG si... Il ne perd pas contre Bologne / Il perd par un écart moins large de deux buts que celui de la défaite du PSG à Stuttgart / Il perd par un écart moins large d'un but que celui de la défaite du PSG à Stuttgart sans que les Parisiens n'inscrivent au moins 2 buts de plus lors de la dernière journée On suivra également cette semaine le "match galère" selon les mots de Kylian Mbappé face à Brest qui espère toujours un exploit et une qualification directe en huitièmes. Monaco et Lille, en meilleures positions, espèrent également une qualif directe sur la pelouse de l'Inter et face à Feyenoord à domicile pour les Dogues.

Classement. Voici le classement de la Ligue des champions, mis à jour après chaque journée de compétition. Cherchez une équipe pour découvrir son classement :

Calendrier des matchs à venir. Voici les prochaines affiches de cette Ligue des champions 2024-2025 avec un match de tous les dangers pour le PSG :

Résultats des matchs. Découvrez les résultats des derniers matchs de Ligue des champions avec la victoire notamment du PSG face à City. Les scores sont mis à jour au plus vite dans les minutes qui suivent le coup de sifflet final :

Quelles sont les nouvelles règles de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions a perdu sa phase de poules en 2024-2025. Celle-ci est transformée en "saison régulière", avec un classement unique. Pour la première étape de cette Champions League nouvelle génération, chaque équipe doit disputer 8 rencontres (contre 6 précédemment), avec à chaque fois un adversaire différent. Fini donc également au passage le système des matchs aller-retour, caractéristique des précédentes versions. Les matchs ont été décidés par un tirage au sort effectué fin août et basé sur un système de chapeaux, permettant de préserver une certaine équité dans le déroulé.

La Ligue des champions retrouve ensuite un semblant de normalité à l'issue de ce mini championnat. Un semblant seulement puisque les équipes ayant terminé aux 8 premières places se qualifient directement pour des huitièmes de finale, avec les équipes classées entre les 9e et 24e places, qui devront quant à elles passer par des barrages sous un format aller-retour. Précédemment, la phase finale de la Ligue des champions débutait directement par des quarts de finale.

Autre différence notable : les équipes les moins bien classées (entre les places 25 à 36) sont éliminées de la compétition et aucune d'elles n'est repêchée en Ligue Europa. Le tirage au sort de la phase finale change lui aussi et se déroule avec un système de têtes de série. Ainsi, le leader au classement ne pourra se trouver dans la même partie de tableau que son dauphin. Le troisième sera, lui, dans la partie inverse du quatrième, ect…

Quels matchs pour les clubs français ?

Quatre clubs de Ligue 1 se sont vu offrir l'opportunité de parcourir la piste aux étoiles cette saison, avec quelques adversaires en commun grâce à cette nouvelle formule, mais sans doute des destins très différents. Le PSG, qui s'est mis le top 8 comme objectif, a obtenu un tirage parmi les plus difficiles. Après des débuts face à une équipe novice à ce niveau, Gérone, il a hérité de grosse machines comme Arsenal, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, l'ogre Bayern de Munich, pour finir par Manchester City le 22 janvier et Stuttgart le 29 janvier 2025.

Lille a aussi eu un tirage compliqué, avec le Real Madrid et son voisin l'Atlético (bis), la Juventus de Turin et à la fin Liverpool puis Feyenoord. Brest, surprenant 3e de Ligue 1 la saison passée, a hérité d'un premier match jugé "abordable", avec la réception de Sturm Graz. Mais la suite du programme s'est composée du FC Barcelone et d'un tout dernier match contre le Real Madrid (bis). Monaco enfin a tiré le Barça également, Bologne, le Benfica et termine par l'Inter de Milan.

Barrages et phase finale

Le tableau final, composé de matchs à élimination directe, a été organisé selon des barrages mi-février suivis de huitièmes de finale. La grande finale a été programmée à Munich, le samedi 31 mai 2025.

Tirage des barrages : 31 janvier 2025

Barrages pour la phase à élimination directe :11-12 et 18-19 février 2025

Tirage du tableau intégral : 21 février 2025

Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars 2025

Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril 2025

Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai 2025

Finale : 31 mai 2025

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à Canal+ qui a ainsi obtenu le privilège de diffuser la Ligue des Champions.