Ligue des champions : Lille veut rejoindre Paris, les résultats et les affiches des quarts de finale

Après la qualification du PSG face à Liverpool mardi 11 mars, Lille veut imiter le club parisien et rejoindre également les quarts de finale.

Ils l'ont fait ! Face aux Reds de Liverpool, le PSG s'est arraché pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa défaite 1-0 à l'aller, Paris était dos au mur et réussi l'impensable, s'imposer à Anfield après la séance de tirs au but. Un exploit majuscule qui offre à Paris de belles perspectives pour l'avenir surtout que le quart finale sera soit face à Aston Villa, soit face à Bruges. Mercredi, Lille voudra tenter d'imiter le club de la capitale. Auteur d'un beau match nul à Dortmund, le Losc part avec les faveurs des pronostics pour ce match retour. On suivra également le choc de Madrid entre l'Atlético et le Real.