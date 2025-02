Ligue des champions : PSG - Brest, Real - City... Le programme

Matchs retour des barrages de la Ligue des champions ces mardi 18 et mercredi 19 février avec de gros enjeux un peu partout.

Les matchs retour des barrages de la Ligue des champions sont très attendus cette semaine et notamment pour les clubs français. Après sa cinglante défaite à l'aller sur le score de 3-0, Brest doit réaliser un exploit et même un miracle pour rejoindre les huitièmes de finale. Pour Monaco, la donne est également délicate après leur défaite 1-0 à domicile face aux Portugais du Benfica. On suivra également le gros choc entre le Real et Manchester City ou encore le Milan AC, dos au mur avant le match retour...