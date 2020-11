"Ligue des champions : quels enjeux au classement pour la 5e journée ?"

LIGUE DES CHAMPIONS 2020. L'avant-dernière journée de la phase de poules de la Champions League de foot est au programme mardi et mercredi. Le PSG va disputer un match décisif dans le groupe H. Le point sur le classement, les clubs déjà qualifiés, le calendrier et le rappel des derniers résultats.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 16h41] Avant la 5e journée de la Ligue des champions de football, au programme cette semaine, six clubs sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la compétition (voir ci-dessous) et il reste donc dix places à prendre. Rappelons que les deux premiers du classement de chaque poule disputeront le tour suivant. Côté français, seul PSG peut encore espérer poursuivre son parcours puisque l'OM et le Stade Rennais ont déjà perdu leurs illusions et peuvent désormais seulement espérer décrocher la troisième place de leur groupe et anis être reversé en Europa League. Le point sur la course à la qualification, groupe par groupe :

Six équipes ont déjà obtenu leur qualification pour la suite de la compétition au terme des quatre premières journées :

Chelsea

FC Séville

Juventus Turin

FC Barcelone

Bayern Munich

Manchester City

Voici le classement des groupes de la Ligue des champions avant les matchs de la 5e journée de la phase de poules :

Groupe A : 1- Bayern Munich (12 points) 2- Atlético Madrid (5 points), 3- Lokomotiv Moscou (3 points), 4- Salzbourg (1 point). Restent à jouer : Lokomotiv Moscou - Salzbourg, Atlético Madrid - Bayern Munich, Salzbourg - Atlético Madrid et Bayern Munich - Lokomotiv Moscou.

: 1- Bayern Munich (12 points) 2- Atlético Madrid (5 points), 3- Lokomotiv Moscou (3 points), 4- Salzbourg (1 point). : Lokomotiv Moscou - Salzbourg, Atlético Madrid - Bayern Munich, Salzbourg - Atlético Madrid et Bayern Munich - Lokomotiv Moscou. Groupe B : 1- Borussia Mönchengladbach (5 points), 2- Shakhtar Donetsk (4 points), 3- Real Madrid (4 points), 4- Inter Milan (2 points). Restent à jouer : Shakhtar Donetsk - Real Madrid, Borussia Mönchenglabach - Inter Milan, Real Madrid - Borussia Mönchenglabach et Shakhtar Donetsk - Inter Milan.

(4 points), 3- Real Madrid (4 points), 4- Inter Milan (2 points). : - Real Madrid, Borussia Mönchenglabach - Inter Milan, Real Madrid - Borussia Mönchenglabach et - Inter Milan. Groupe C : 1- Manchester City (9 points), 2- FC Porto (6 points), 3- Olympiakos (3 points), 4- Marseille (0 point). Restent à jouer : FC Porto - Manchester City, Marseille - Olympiakos, Manchester City - Marseille et Olympiakos - FC Porto.

: 1- Manchester City (9 points), 2- FC Porto (6 points), 3- Olympiakos (3 points), 4- (0 point). : FC Porto - Manchester City, Marseille - Olympiakos, Manchester City - Marseille et Olympiakos - FC Porto. Groupe D : 1- Liverpool (9 points), 2- Ajax Amsterdam (4 points), 3- Atalanta Bergame (4 points), 4- FC Midtjylland (0 point). Restent à jouer : Liverpool - Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame - FC Midtjylland, Ajax Amsterdam - Atalanta Bergame, FC Midtjylland - Liverpool.

: 1- Liverpool (9 points), 2- Ajax Amsterdam (4 points), 3- Atalanta Bergame (4 points), 4- FC Midtjylland (0 point). : Liverpool - Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame - FC Midtjylland, Ajax Amsterdam - Atalanta Bergame, FC Midtjylland - Liverpool. Groupe E : 1- Chelsea (7 points), 2- FC Séville (7 points), 3- Krasnodar (1 point), 4- Rennes (1 point). Restent à jouer : FC Krasnodar - Rennes, FC Séville Chelsea, Rennes - FC Séville et Chelsea - Krasnodar.

: 1- Chelsea (7 points), 2- FC Séville (7 points), 3- Krasnodar (1 point), 4- (1 point). : FC Krasnodar - Rennes, FC Séville Chelsea, Rennes - FC Séville et Chelsea - Krasnodar. Groupe F : 1- Borussia Dortmund (6 points), 2- Lazio Rome (5 points), 3- Club Bruges (4 points), 4- Zénith Saint-Pétersbourg (1 point). Restent à jouer : Borussia Dortmund - Lazio Rome, Club Bruges - Zénith Saint-Pétersbourg, Zénith Saint-Pétersbourg - Borussia Dortmund et Lazio Rome - Club Bruges.

: 1- Borussia Dortmund (6 points), 2- Lazio Rome (5 points), 3- Club Bruges (4 points), 4- Zénith Saint-Pétersbourg (1 point). : Borussia Dortmund - Lazio Rome, Club Bruges - Zénith Saint-Pétersbourg, Zénith Saint-Pétersbourg - Borussia Dortmund et Lazio Rome - Club Bruges. Groupe G : 1- FC Barcelone (9 points), 2- Juventus Turin (6 points), 3- Dynamo Kiev (1 point), 4- Ferencvaros (1 point). Restent à jouer : Juventus Turin - Dynamo Kiev, Ferenvcaros - FC Barcelone, FC Barcelone - Juventus Turin et Dynamo Kiev - Ferenvcaros.

: 1- FC Barcelone (9 points), 2- Juventus Turin (6 points), 3- Dynamo Kiev (1 point), 4- Ferencvaros (1 point). : Juventus Turin - Dynamo Kiev, Ferenvcaros - FC Barcelone, FC Barcelone - Juventus Turin et Dynamo Kiev - Ferenvcaros. Groupe H : 1- Manchester United (6 points), 3- Leipzig (6 points), 2- PSG (3 points), 4- Istanbul Basaksehir (3 points). Restent à jouer : Istanbul Basaksehir - Leipzig, Manchester United - PSG, Leipzig, Manchester United et PSG - Istanbul Basaksehir.

Après la phase de groupes qui se dispute du 20 octobre au 9 décembre 2020, le tirage au sort des huitièmes de finale se tiendra le lundi 14 décembre. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante : ces 8e de finale se joueront les 1-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), les demi-finales les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). La grande finale est, elle, programmée le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie. Le programme de la 5e journée :

Groupe A. Mardi 1er décembre : Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg (18h55) et Atlético Madrid - Bayern Munich (21h).

Groupe B. Mardi 1er décembre : Chakhtior Donetsk - Real Madrid (18h55) et Borussia Mönchenglabach - Inter Milan (21h).

Groupe C. Mardi 1er décembre : FC Porto - Manchester City (21h) et Marseille - Olympiakos (21h).

Groupe D. Mardi 1er décembre : Liverpool - Ajax Amsterdam (21h) et Atalanta Bergame - FC Midtjylland (21h).

Groupe E. Mercredi 2 décembre : FC Krasnodar - Rennes (18h55) et FC Séville Chelsea (21h).

Groupe F. Mercredi 2 décembre : Borussia Dortmund - Lazio Rome (21h) et Club Bruges - Zénith Saint-Pétersbourg (21h).

Groupe G. Mercredi 2 décembre : Juventus Turin - Dynamo Kiev (21h) et Ferenvcaros - FC Barcelone (21h).

Groupe H. Mercredi 2 décembre : Istanbul Basaksehir - Leipzig (18h55) et Manchester United - PSG (21h)

La retransmission des matchs de cette Ligue des champions 2020-2021 de football est proposée sur Téléfoot (groupe Mediapro) et sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone, et qui devra donc, cette saison, partager cette exclusivité. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. La finale de la compétition continuera, elle, à être diffusée en clair (sur TF1 en 2021).

Le prochain tirage au sort de cette Ligue des champions 2020-2021 concernera les huitièmes de finale et aura lieu le lundi 14 décembre 2020, à 12h. Le tirage des quarts de finale et des demi-finales, effectué simultanément, est, lui, prévu le vendredi 19 mars 2021, toujours à midi.