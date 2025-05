Ligue des champions : quelle date pour la finale ? Résultats et calendrier

Fin des demi-finales de la Ligue des champions ces mardi et mercredi avec un seul objectif, la finale !

Clap de fin pour la Ligue des champions 2025. Ce mardi, le FC Barcelone dispute sa demi-finale retour sur la pelouse de l'Inter Milan après un match aller totalement fou où les deux équipes se sont séparés sur un score fleuve de 3-3. Mercredi, les yeux seront rivés sur le Parc avec le match tant attendu entre le PSG et les Gunners d'Arsenal. Après un match aller totalement maîtrisé, les Parisiens ont l'avantage du score (1-0), mais un seul petit but et le match pourrait aller en prolongation. Rien d'impossible surtout que Paris reste sur deux défaites consécutives en championnat face à Nice et Strasbourg. Quoi qu'il arrive, les deux vainqueurs se retrouveront pour une finale explosive le 31 mai 2025 du côté du Bayern.