DIRECT. Wimbledon 2024 : Djokovic attendu, encore de nombreux français sur les courts, scores et résultats

C'est l'événement de la journée. Blessé il y a quelques semaines lors de Roland-Garros , sa participation à la saison sur gazon semblait plus que compromise, mais "Nole" a encore une fois surpris tout le monde. Il jouera en deuxième rotation sur le Centre Court face au tchèque Kopriva.

10:15 - Début du direct

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du tournoi de Wimbledon? Beaucoup de matchs au programme encore aujourd'hui avec la suite des premiers tours masculins et féminins.