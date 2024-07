DIRECT. Wimbledon 2024 : Humbert défie Nakashima pour un 8e, scores et résultats

S'il n'a lâché qu'un set au second tour, Novak Djokovic n'a pas été rassurant face au 277e joueur mondial, le Britannique titulaire d'une wild card Jacob Fearnley. Alors que son premier tour semblait avoir dissipé les doutes quant à sa récupération après son opération au ménisque, le match d'hiera été plus difficile, et le Serbe a multiplié les slices de coup droit en limitant a maximum de s'appuyer sur sa jambe.

C'était presque un carton plein hier pour les Français à Wimbledon, avec les victoires d'Arthur Fils, de Gaël Monfils, de Giovanni Mpetshi Perricard, de Lucas Pouille et de Quentin Halys. Seuls Caroline Garcia et Arthur Rinderknech n'ont pas passé le deuxième tour.

10:30 - Début du direct

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième journée du tournoi de Wimbledon. C'est le début des troisièmes tours ce vendredi Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ainsi que Gaël Monfils et Ugo Humbert.