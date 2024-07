DIRECT. Wimbledon 2024 : Djokovic qualifié après le forfait d'Alex de Minaur, scores et résultats

Suite des quarts de finale ce mercredi 10 juillet avec Rybakina contre Svitolina. Djokovic est directement qualifié suite au forfait de l'Australien Alex de Minaur

En direct

14:24 - 3-2 Krejcikova Jelena Ostapenko conserve sa mise en jeu et revient à 3-2.

14:21 - 3-1 Krejcikova Break confirmé par Barbora Krejcikova. Ostapenko n'arrive pas à régler la mire pour le moment et commet beaucoup de fautes.

14:18 - Break Krejcikova La Tchèque varie plus et déplace Ostapenko. La Lettone craque rapidement dans l'échange et c'est Krejcikova qui breake la première dans ce match.

14:12 - 1-1 La première balle de Krejcikova lui fait du bien pour revenir de 0-30. La Tchèque débloque son compteur.

14:09 - 1-0 Ostapenko Jeu blanc pour la Lettone, qui va faire la course en tête dans ce premier set.

14:04 - Le toit est ouvert Il ne pleut pas aujourd'hui à Wimbledon et le toit est ouvert, chose rare sur cette quinzaine de Wimbledon.

14:01 - Ostapenko et Krejcikova sur le court Le premier match de simple du jour va débuter sur le court n°1, avec Jelena Ostapenko et Barbora Krejcikova.

13:50 - Musetti face à Fritz Lorenzo Musetti, impressionnant de maitrise et en retour contre Giovanni Mpetshi Perricard en huitième de finale, affronte le tombeur d'Alexander Zverev Taylor Fritz en deuxième rotation sur le court n°1. Il tentera de rejoindre sa compatriote Jasmine Paolini en demi-finale.

13:40 - Ostapenko maitre de son destin Comme souvent, c'est elle qui décidera de l'issue du match. La Lettone Jelena Ostapenko tentera à partir de 14h de se qualifier pour la deuxième fois en demi-finale de Wimbledon. Avec son jeu très direct et offensif, Ostapenko devrait une nouvelle fois faire les coups gagnants et les fautes directes. Si le ratio est positif comme depuis le début du tournoi, elle devrait réussir à se qualifier.

13:30 - Une hécatombe de blessés Le gazon est une surface difficile, pouvant rapidement provoquer des blessures. Cette année, celui de Wimbledon a été particulièrement saignant. Après Dimitrov, Pouille, Madison Keys et Osorio, c'est au tour d4alex de Minaur de devoir déclarer forfait avant son quart de finale face à Djokovic.

13:22 - De Minaur forfait On avait des craintes quant à la participation d'Alex de Minaur à son quart de finale face à Novak Djokovic cet après-midi. L'Australien semblait en effet s'être blessé sur sa balle de match contre Arthur Fils en huitième de finale, et c'est désormais certain, il ne jouera pas. Novak Djokovic accède ainsi directement aux demi-finales, et affrontera le vainqueur du match entre Lorenzo Musetti et Taylor Fritz.

13:15 - Pas de pluie prévue Si tous les quarts de finale se jouent sur le Centre Court et le Court n°1 qui disposent d'un toit rétractable, il ne devrait pas pleuvoir de la journée pour la première fois de la quinzaine. De quoi permettre aux tournois de double et de jeunes d'enfin avancer, et de jouer les quarts de finale en condition extérieure.

13:05 - Rybakina grande favorite ? Numéro quatre mondiale, Elena Rybakina fait figure de grande favorite pour remporter le tournoi de Wimbledon, après les éliminations de Swiatek et Gauff associées au forfait de Sabalenka avant le début du tournoi. Il faudra pour cela se sortir du piège Svitolina. L'Ukrainienne réalise en effet un tournoi très solide, et semble capable de battre n'importe qui.