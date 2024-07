DIRECT. Wimbledon 2024 : le choc Sinner - Medvedev lance les quarts, scores et résultats

12:45 - Le parcours de Jannik Sinner

Opposé à Daniil Medvedev sur le Center Court, Jannik Sinner est impressionnant depuis le début du tournoi. L'Italien n'a perdu que deux sets depuis le début de la quinzaine, un contre Hanfmann au premier tour, et un autre contre Berrettini au second. Il a ensuite éliminé coup sur coup Kecmanovic et Shelton en trois sets.