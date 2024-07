DIRECT. Wimbledon 2024 : les favoris au rendez-vous, scores et résultats

22:10 - La journée des Français à Wimbledon

Pour ce premier jour à Wimbledon, six Français sont passés au deuxième tour. Arthur Cazaux, Ugo Humbert, Gaël Monfils et Alexander Muller sont passés dans le tableau masculin, alors que Varvara Gracheva et Clara Burel sont passées elles dans le tableau féminin. Adrian Mannarino et Hugo Gaston ont été éliminés respectivement par Monfils et Muller. Luca Van Assche a été sorti d'entrée, comme Maxime Janvier, qui était sorti des qualifications. Enfin, Diane Parry et Elsa Jacquemot ont dû logiquement s'incliner contre Naomi Osaka et Sloane Stephens.