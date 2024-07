DIRECT. Wimbledon 2024 : Medvedev prend l'avantage contre Alcaraz, score et résultat

L'Espagnol a accéléré dans ce deuxième set, et prend le large en confirmant le break.

Medvedev tente de monter plus au filet, mais il est puni par l'Espagnol !

Carlos Alcaraz frappe plus fort dans ce jeu et s'offre les premières balles de break du set.

15:43 - 1-0 Alcaraz

L'Espagnol réagit d'entrée de seconde manche et en met plus dans chaque frappe. Il va faire la course en tête