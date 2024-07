DIRECT. Wimbledon 2024 : Paolini affronte Krejcikova dans une finale inédite, score et résultat

La finale de Wimbledon 2024 va débuter dans une dizaine de minutes. Jasmine Paolini et Barbora Krejcikova arrivent sur le court central et vont débuter leur échauffement.

14:56 - Krejcikova moins nerveuse

Sur le papier, les deux joueuses arrivent sereines dans cette finale de Wimbledon 2024. La Tchèque s'est confiée sur son état d'esprit : "Avant le tournoi, j'ai eu cette période compliquée alors je me suis dit qu'il fallait que je profite de tout plus encore que ce que je faisais. Mon état d'esprit est de m'amuser plus que ce que je stresse et jusque-là, ça me réussit. Je profite bien plus de ce Wimbledon que de Roland-Garros en 2021 parce que je suis moins nerveuse. A l'époque, c'était ma première finale, maintenant que j'ai déjà remporté un Majeur, c'est différent".