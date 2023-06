Wimbledon 2023 : les tableaux dévoilés, les Français épargnés

Les tableaux de Wimbledon ont été dévoilés avec Carlos Alcaraz dans la même partie de tableau qu'Holger Rune. Novak Djokovic se retrouve avec Sinner. Chez les femmes, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur et Elena Rybakina peuvent se jouer avant la finale.

Les tableaux féminins et masculins ont été effectués ce vendredi 30 juin à Wimbledon. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz se retrouve donc dans la partie de tableau d'Holger Rune qu'il peut retrouver en quart de finale. L'autre quart potentiel de cette première moitié de tableau est celui entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Dans sa quête au 24e Grand Chelem et 8e Wimbledon, Novak Djokovic aura sur sa route Andrey Rublev, Jannik Sinner ou encore Casper Ruud.

La plupart des Français ont été épargnés par ce tirage au sort plutôt favorable sauf pour Jérémy Chardy qui héritera dès son entrée en lice, du numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Comme à Roland-Garros, Arthur Fils jouera son premier match face à Alejandro Davidovich Fokina. Le qualifié Laurent Lokoli se présentera devant Casper Ruud avec quelques rencontres dans les jambes tandis que le Norvégien a privilégié le repos. Il y aura aussi des duels 100% tricolores. Benjamin Bonzi et Harold Mayot ont rendez-vous comme Alexandre Muller et Arthur Rinderknech. Le vainqueur de ce match pourrait d'ailleurs défier le natif d'El Palmar au second tour.

Chez les femmes, Iga Swiatek pourrait retrouver en quart de finale Coco Gauff. La Française Caroline Garcia est également dans la partie de tableau de la numéro 1 mondiale aux côtés de Jessica Pegula tête de série 4. La seconde moitie de tableau est sans doute plus relevée avec Ons Jabeur, Elena Rybakina, Aryna Sabalenka ou encore Petra Kvitova et Karolina Pliskova qui peuvent se jouer avant la finale.

Parmi les premiers tours alléchants, il y aura un duel 100% américain entre Sofia Kénin et Coco Gauff. La tenante du titre Elena Rybakina défiera Shelby Rogers. Revenue sur les terrains à plus de quarante ans, Vénus Williams affrontera une autre revenante, Elina Svitolina. Maria Sakkari n'aura pas un premier match de tout repos face à Marta Kostyuk tandis que la numéro 1 française Caroline Garcia défiera Katie Volynets. La nouvelle Bleue Varvara Gracheva devra de son côté défaire Camila Giorgi avant un deuxième tour potentiel face à Aryna Sabalenka.

Durant tout le tournoi de Wimbledon, nous vous proposons de suivre les matchs en cours avec l'évolution du score en temps réel. Ce tableau n'affiche que les rencontres qui sont en train de se jouer à Londres.

Quel programme pour Wimbledon ?

A Wimbledon, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. La principale contrainte pour les organisateurs reste la météo où la pluie peut contrarier la tenue des matchs. En effet, deux courts (le "Center Court" et le court n°1) disposent d'un toit rétractable pouvant accueillir des matchs en cas de météo "capricieuse".

Retrouverez ci-dessous tous les résultats des matchs du tableau féminin et du tableau masculin de Wimbledon. Les scores affichés sont ceux des matchs terminés. Utilisez le moteur de recherche pour trouver un résultat.

Hommes

Femmes

Wimbledon 2023 aura lieu du lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 16 juillet 2023.

Quels gains pour Wimbledon en 2022 ?

Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, a offert une dotation généreuse aux joueurs et joueuses du circuit qui ont disputé le tournoi sur gazon. En 2022, le vainqueur du tableau masculin et celui du tableau féminin ont touché en livre sterling, 2 000 000 GBP soit une augmentation de plus de 17% par rapport à la précédente édition. Quand un joueur ou joueuse était éliminé dès le premier tour, ce dernier ou dernière touchait quand même 50 000 GBP soit environ 58 471 euros. Au total, la dotation du tournoi de Wimbledon 2022 était de 14,496,000 millions de livre sterling, soit + 7,6% par rapport à 2021.

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :