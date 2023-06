Wimbledon 2023 : début des qualifications, 11 Français engagés

Les qualifications ont débuté avec 11 tricolores engagés sur les courts londoniens.

Si Arthur Fils a pu échapper à la phase des qualifications et aux matchs au meilleur des 5 manches en recevant une wild-card le week-end dernier, il y a de nombreux français en lice dans le tableau. Onze d'entre eux tenteront de rallier le tableau principal. Parmi les joueurs tricolores, il y a Benoit Paire qui a vivement critiqué le tirage au sort des qualifications. "C'est les qualifs ou le tableau final" s'est plaint l'Aveyronnais sur twitter. Il affrontera au 1er tour Oscar Otte. S'il gagne, il défiera probablement Thanasi Kokkinakis puis éventuellement Andrea Vavassori. Pas épargné, il devra batailler pour espérer jouer en Angleterre la semaine prochaine.

Il y aura aussi Arthur Cazaux qui a des chances de sortir du tableau qualificatif si l'on se base sur ses récents résultats sur gazon. Il sort d'une finale et d'une demi-finale aux tournois de Nottingham et Ilkley. Il y aura un duel francophone entre Geoffrey Bancaneaux (163e) au jeune Harold Mayot (188e). Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert, Antoine Escoffier, Laurent Lokoli, Enzo Couacaud, Hugo Gaston et Hugo Grenier sont les autres joueurs français en lice cette semaine.

Les joueuses autorisées à porter de la couleur

Wimbledon 2023 sera l'année de l'innovation. Les joueuses ont été autorisées à porter des shorties sombres. Le tournoi a ainsi décidé en novembre 2022 d'assouplir ce code vestimentaire et traditionnel qui existe depuis 1963, soit avant le début de l'ère open (1968). Cette nouvelle règle a pour but "d'aider les joueuses à se concentrer uniquement sur leurs performances en éliminant une source potentielle d'anxiété", qui pourrait donc être liée aux règles a ainsi détaillé dans un communiqué la directrice du All England Club Sally Bolton en novembre 2022. .

Quel programme pour Wimbledon ?

A Wimbledon, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. La principale contrainte pour les organisateurs reste la météo où la pluie peut contrarier la tenue des matchs. En effet, deux courts (le "Center Court" et le court n°1) disposent d'un toit rétractable pouvant accueillir des matchs en cas de météo "capricieuse".

Wimbledon 2023 aura lieu du lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 16 juillet 2023.

Quels gains pour Wimbledon en 2022 ?

Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, a offert une dotation généreuse aux joueurs et joueuses du circuit qui ont disputé le tournoi sur gazon. En 2022, le vainqueur du tableau masculin et celui du tableau féminin ont touché en livre sterling, 2 000 000 GBP soit une augmentation de plus de 17% par rapport à la précédente édition. Quand un joueur ou joueuse était éliminé dès le premier tour, ce dernier ou dernière touchait quand même 50 000 GBP soit environ 58 471 euros. Au total, la dotation du tournoi de Wimbledon 2022 était de 14,496,000 millions de livre sterling, soit + 7,6% par rapport à 2021.

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :