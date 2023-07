11:30 - Première réussie pour Varvara Gracheva

Varvara Gracheva disputait hier son premier tournoi du Grand Chelem en tant que joueuse tricolore. Et elle était "fière et contente de pouvoir représenter la France. Honnêtement, j'ai oublié que je jouais en tant que Française sur ce tournoi. J'espère faire au mieux ", a-t-elle glissé après sa victoire au premier tour contre Camila Giorgi. Au second tour, la marche sera plus haute car elle affronte la favorite de ce tournoi, la Bélarusse Aryna Sabalenka. Quoi qu'il advienne, ses performances sont vraisemblablement scrutées de près par Julien Benneteau. Détenant maintenant la nationalité française, Varvara Gracheva est en effet devenue sélectionnable. Pour le moment, je ne pense pas à la Fed Cup. Mais s'il m'appelle pour jouer, je participerai avec plaisir " a-t-elle admise.