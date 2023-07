Une tradition reste une tradition. Il y a sur le Center Court, la "royal box". La famille royale n'arrive qu'à 13h. Le gazon est de plus fragile et à chaque fin de tournoi, la ligne au service devient un espace de terre. Le tournoi doit donc préserver un maximum ce court assujetti aux déplacements des joueurs qui abîment au fur et à mesure le terrain. Pour cette raison, la programmation de Wimbledon sur le Center Court et le Court 1 est réduite à trois matchs tandis que dans les autres tournois du Grand Chelem, la norme est de quatre rencontres. Cet aspect pourrait vite poser problème si la météo vient à nouveau perturber les matchs.

11:30 - Federer ne regrette pas son départ à la retraite

Tout le monde se souvient de cette scène historique, celle où Roger Federer est entouré pour sa retraite des pus grandes légendes du sport et de Rafael Nadal en pleurs. C'était en septembre 2022 à la Laver Cup. Depuis, le Suisse mène une vie paisible. Il multiplie les apparitions publiques sur les circuits de Formule 1 par exemple (à Miami), à la télévision ou en compagnie de la princesse de Galles, Kate Middleton. Hier, il était l'un des invités de la "royal box" avec sa femme Mirka. A son arrivée sur le Center Court, l'ex numéro 1 mondial a longuement été ovationné.

Plus tôt, la légende du tennis a pu revenir auprès des médias sur sa retraite qu'il vit plutôt bien. "Etre sur le court ne me manque plus vraiment. Je peux prévoir des choses avec ma famille, mes proches, c'est que j'apprécie le plus. Je n'ai pas joué énormément avec mon genou à la fin donc la transition a été douce ", a t-il reconnu. Il a maintenant la possibilité de "suivre le tennis complètement comme un fan", ce qui le ravit. Et sa présence hier à Londres, n'est absolument pas passé inaperçue auprès des joueurs. Elena Rybakina s'est dit "nerveuse car elle aime beaucoup Roger", a expliqué la tenante du titre. Carlos Alcaraz "était un peu jaloux que Roger ne regarde pas l'un de ses matchs" et Andy Murray a plaisanté avec son ancien rival après sa probante victoire sur Ryan Peniston (6/3 6/0 6/1). "La dernière fois que j’ai joué sur ce court et que Roger regardait, c’était aux Jeux Olympiques (de Londres, en 2012). Il était assis dans la box de Wawrinka et le supportait contre moi alors c’est bon de voir quelques applaudissements aujourd’hui".