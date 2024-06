Wimbledon 2024 : les qualifications en direct, scores et résultats

L'édition 2024 du tournoi de Wimbledon se tiendra du 1er au 14 juillet prochain, à Londres.

Alors que le tournoi principal de Wimbledon débutera le lundi 1er juillet, les qualifications pour le Grand Chelem sur gazon ont débuté ce lundi 24 juin, avec de bons résultats pour les Français. Tête de série numéro une des qualifications, Giovanni Mpetshi Perricard a parfaitement géré son premier tour face à son compatriote Ugo Blanchet. Il retrouvera un autre Français au second tour, Antoine Escoffier. Ça passe également pour Maxime Janvier, Hugo Gaston, Benjamin Bonzi ou Pierre-Hugues Herbert. Lucas Pouille et Richard Gasquet ont également passé le premier tour, contrairement à Benoit Paire et Terence Atmane, la seule véritable déception de ce lundi.

Chez les filles, elles sont dix Françaises à débuter leurs qualifications ce mardi, avec notamment à suivre Kristina Mladenovic, Chloé Paquet, Fiona Ferro ou Léolia Jeanjean. En dehors du cut pour le tableau principal, les anciennes numéro un mondial Naomi Osaka, Angélique Kerber et Caroline Wozniacki ont quant à elles bénéficié d'une wild card.

Jannik Sinner favori ?

Alors que Rafael Nadal a décidé de faire l'impasse sur la saison sur gazon pour se préparer aux Jeux olympiques, son futur partenaire de double à Paris Carlos Alcaraz fera forcément partie des favoris pour la victoire finale, avec un titre à défendre sur le Center Court. Il faudra pour cela qu'il se fasse du nouveau numéro un mondial Jannik Sinner, qui a remporté la semaine passée le tournoi de Halle.

On pensait le forfait de Novak Djokovic quasiment acté après sa fracture du ménisque lors de Roland-Garros et l'opération qui a suivi, mais le Serbe est finalement bien présent à Londres. Si sa participation au tournoi n'est pas encore actée, le septuple vainqueur au All England Club s'entraine et espère pouvoir égaler les huit titres de Roger Federer.

Côté Français, Ugo Humbert et Adrian Mannarino peuvent espérer de bons résultats, se rapprocher du top 10 au classement ATP et surtout pour Humbert se relancer avant le tournoi des Jeux Olympiques à Paris dans quelques semaines.

Chez les dames, Iga Swiatek attend toujours son premier titre à Londres. Elle a d'ailleurs grandement fait évoluer son service ces dernières semaines, et devrait arriver à Londres avec le statut de favorite. Ce sera également le cas d'Aryna Sabalenka, dont le service et la puissance peuvent faire des dégâts sur le gazon londonien. La tenante du titre Marketa Vondrousova n'est en revanche pas parmi les premiers noms cités pour la victoire finale même s'il faudra se méfier d'elle, tout comme d'Elena Rybakina victorieuse en 2022.

en savoir plus

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :

2023 : Carlos Alcaraz

2022 : Novak Djokovic

2021 : Novak Djokovic

2020 : tournoi annulé

2019 : Novak Djokovic

2018 : Novak Djokovic

2017 : Roger Federer

2016 : Andy Murray

2015 : Novak Djokovic

2014 : Novak Djokovic

2013 : Andy Murray

2012 : Roger Federer

2011 : Novak Djokovic

2010 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2008 : Rafael Nadal

2007 : Roger Federer

2006 : Roger Federer

2005 : Roger Federer

2004 : Roger Federer

2003 : Roger Federer

2002 : Lleyton Hewitt

2001 : Goran Ivanisevic

2000 : Pete Sampras

1999 : Pete Sampras

1998 : Pete Sampras

1997 : Pete Sampras

1996 : Richard Krajicek

1995 : Pete Sampras

1994 : Pete Sampras

1993 : Pete Sampras

1992 : André Agassi

1991 : Michael Stich

1990 : Stefan Edberg

1989 : Boris Becker

1988 : Stefan Edberg

1987 : Pat Cash

1986 : Boris Becker

1985 : Boris Becker

1984 : John Mcenroe

1983 : John Mcenroe

1982 : Jimmy Connors

1981 : John Mcenroe

1980 : Bjorn Borg

1979 : Bjorn Borg

1978 : Bjorn Borg

1977 : Bjorn Borg

1976 : Bjorn Borg

1975 : Arthur Ashe

1974 : Jimmy Connors

1973 : Jan Kodes

1972 : Stan Smith

1971 : John Newcombe

1970 : John Newcombe

1969 : Rod Laver

1968 : Rod Laver

Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi féminin :