DIRECT. Roland-Garros 2024 : la pluie perturbe déjà la journée, scores et résultats

Fin du premier tour de Roland-Garros ce mardi 28 mai avec de nombreux Français qui sont engagés sur tous les courts.

Diffusion TV L'essentiel Le programme de la fin du 1er tour de Roland-Garros est encore une fois très alléchant avec plusieurs Français engagés. Alizée Cornet débutera la journée sur le Central pour son dernier Roland-Garros face à la Chinoise Qinwen Zheng. Le deuxième français au classement ATP Adrian Mannarino affrontera Giulio Zeppieri alors que le match de la session nocturne opposera le Français Pierre-Hugues Herbert au tenant du titre Novak Djokovic. On suivra aussi Arthur Cazaux ou encore la jeune sensation Mpetshi Perricard.

Ce lundi, l'Espagnol Rafael Nadal est tombé face à Alexander Zverev (3-6, 6-7, 3-6) dès le premier tour pour son premier véritable test depuis son retour sur terre battue. Nadal a potentiellement fait ses adieux pour de bon au tournoi parisien même s'il a laissé planer le doute sur son avenir.

Suivez tous les temps forts et les résultats de Roland-Garros en direct.

11:00 - Pas de match avant 11h30 Il pleut sur Roland-Garros, et le début des matchs est décalé à 11h30 pour le moment. 10:59 - La programmation des courts numéro 12 et 13 Court n°12 Jaume Munar (ESP) - Roberto Bautista Agut (ESP)

Lucija Ciric Bagaric (CRO) - Peyton Stearns (USA)

Sara Errani (ITA) - Anna Karolina Schmiedlova (SVQ) Court n° 13 Ashlyn Krueger (USA) - Tamara Korpatsch (ALL)

Mackenzie McDonald (USA) - Tallon Griekspoor (HOL/n°26]

Flavio Cobolli (ITA) - Hamad Medjedovic (SRB)

Irene Burillo Escorihuela (ESP) - Moyuka Uchijima (JPN) 10:57 - La programmation du court numéro 9 Lin Zhu (CHN) - Elina Avanesyan (RUS)

Valentin Vacherot (MON) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Mirra Andreeva (RUS) - Emina Bektas (USA) 10:53 - La programmation du court numéro 8 Nuno Borges (POR) - Tomas Machac (RTC)

Alexei Popyrin (AUS) - Thanasi Kokkinakis (AUS) 10:49 - La programmation des courts numéro 4 et 5 Court n°4 Mariano Navone (ARG/n°31) - Pablo Carreno Busta (ESP)

Yue Yuan (CHN) - Mayar Sherif (EGY) Court n°5 Anna Blinkova (RUS) - Sorana Cirstea (ROU/n°28)

Rinky Hijikata (AUS) - Luciano Darderi (ITA) 10:44 - La programmation du court numéro 6 Arthur Rinderknech - Adam Walton (AUS)

Arantxa Rus (HOL) - Angelique Kerber (ALL)

Zeynep Sonmez (TUR) - Emma Navarro (USA/n°22)

Roberto Carballes Baena (ESP) - Constant Lestienne 10:40 - La programmation du court numéro 7 Elise Mertens (BEL/n°25) - Maria Lourdes Carle (ARG)

Giulio Zeppieri (ITA) - Adrian Mannarino (n°22)

Roman Andres Burruchaga (ARG) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Yulia Putintseva (KAZ) - Sloane Stephens (USA) 10:36 - Du spectacle sur le court 14 Le court 14 s'impose petit à petit comme le court des Français lors des premiers jours du tournoi. Ce mardi, c'est Kristina Mladenovic qui ouvrira le bal tricolore face à Petra Martic. Viendra ensuite le récent vainqueur du tournoi de Lyon Giovanni Mpetshi Perricard contre David Goffin. La troisième rotation du jour verra Paola Badosa se confronter à la Britannique Katie Boulter, en forme ces dernières semaines. Enfin, le dernier match du jour entre Gregoire Barrère et Alexander Bublik promet d'être bouillant. 10:31 - Le programme du court Simonne Mathieu Pour ce troisième jour de compétition, Alex De Minaur débute à 11h face à Michelsen, suivi par Taylor Fritz, qui devra se méfier de l'Argentin Coria. Suivront des matchs du tableau féminin, avec Madison Keys contre Zarazua et Victoria Azarenka face à Podoroska. 10:25 - Un vrai test pour Cazaux sur le Lenglen De retour de blessure après son entorse il y a quelques semaines, Arthur Cazaux a hérité d'un gros poisson en la personne de Tomas Martin Etcheverry, tête de série numéro 28 et spécialiste de la terre battue. Il est programmé en seconde rotation sur le court Suzanne Lenglen. Avant cela, Elena Rybakina est opposée à la belge Minnen. Les deux derniers matchs du jour sur ce deuxième court du tournoi opposent Kasatkina à Magdalena Frech et Daniel Evans à Holger Rune. 10:15 - Alizé Cornet va ouvrir le Chatrier Pour son dernier Roland-Garros, la Française Alizé Cornet est programmée en première rotation sur le court central. Elle aura fort à faire face à la numéro huit mondiale et finaliste du dernier Open d'Australie Qinwen Zheng, à partir de midi. Suivra ensuite Casper Ruud face au qualifié Brésilien Meligeni Alves, puis Aryna Sabalenka contre Andreeva. Enfin, la night session du jour verra les débuts de Novak Djokovic, qui doit se rassurer après un début de saison difficile, contre Pierre-Hugues Herbert. 10:07 - Les adieux de Rafael Nadal C'était l'un des moments forts de la journée hier. Le premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev a donné une belle bataille entre les deux demi-finalistes de 2022. Avec cette défaite au face au numéro quatre mondial, l'Espagnol a peut-être joué son dernier match à Roland, même s'il pourrait revenir pour les JO en juillet prochain. 10:02 - Troisième journée à Roland-Garros Bonjours à toutes et à tous, c'est le début de la troisième journée de compétition aux Internationaux de France de Roland-Garros. Les derniers joueurs entrent en lice ce mardi, avec notamment Novak Djokovic et de nombreux Françaises et Français. 00:40 - À demain ! Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à demain pour la suite et la fin du premier tour de ce Roland-Garros 2024 à suivre à partir de 11h sur le site de l'internaute. 00:28 - Ça passe pour Medvedev ! (6-3, 6-4, 5-7, 6-3) Le cinquième joueur mondial rejoint le deuxième tour de ce Roland-Garros 2024 après sa victoire en quatre manches face à l'Allemand Dominik Koepfer. Il est donc le dernier qualifié du jour. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.