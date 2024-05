"DIRECT. Roland-Garros 2024 : début du 3e tour, Paquet et Moutet visent l'exploit, scores et résultats"

Début du 3e tour à Roland-Garros ce vendredi 31 mai avec deux Français qui visent une qualification pour les huitièmes de finale.

10:25 - Le programme du Chatrier Voici le programme du court Central ce vendredi à Roland-Garros avec Carlos Alcaraz en night session : Coco Gauff (Etats-Unis, tête de série no 3) - Dayana Yastremska (Ukraine, tête de série no 30)

Pavel Kotov (Russie) - Jannik Sinner (Italie, tête de série no 2)

Iga Swiatek (Pologne, tête de série no 1) - Marie Bouzkova (République tchèque)

Pas avant 20 h 15 : Sebastian Korda (Etats-Unis, tête de série no 27) - Carlos Alcaraz (Espagne, tête de série no 3) 10:10 - Paquet et Moutet sur le Simonnne-Mathieu Les deux Français Corentin Moutet et Chloé Paquet joueront leur 3e tour à Roland-Garros face à l'Autrichien Ofner aux alentours de 15h30 pour le premier et Vondrousova pour la Française aux alentours de 12h30 10:00 - Début du 3e tour ! Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle journée à Roland-Garros. Si la pluie est une nouvelle fois attendue, le programme reste toutefois bien chargé et alléchant avec plusieurs têtes d'affiches au programme. 00:10 - Fin du live et à tout à l'heure ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi dans cette nouvelle journée de Roland-Garros. À suivre ce vendredi les débuts du 3e tour en direct commenté sur le site de l'internaute. Bonne soirée ! 00:06 - La terrible image de Rinderknech qui abandonne Découvrez le triste moment où le Français Arthur Rinderknech a été contraint d'abandonner aux portes de la cinquième manche face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. 30/05/24 - 23:56 - Abandon de Rinderknech ! Que c'est cruel pour le Français qui doit abandonner dans ce 2e tour de ce Roland-Garros 2024 après cette douleur au pied gauche. Tomas Martin Etecheverry rejoint donc le 3e tour du Grand-Chelem parisien. 30/05/24 - 23:55 - Ça sent mauvais pour le Français Arthur Rinderknech a de gros problèmes de mobilité et semble très diminué par ce problème au pied. Le Français est au bord de l'abandon. 30/05/24 - 23:54 - Rinderknech reprend en boitant (6-3, 7-6, 1-6, 0-5) Pour le plus grand plaisir des couche-tard présents sur le court n°è, Arthur Rinderknech reprend le chemin du terrain mais en boitant légèrement. 30/05/24 - 23:53 - Encore une surprise dans le tableau féminin ! Ancienne finaliste à Roland-Garros, Anastasia Pavlyuchenkova s'arrête au 2e tour de cette édition après une défaite en deux manches face à la Roumaine Ana Bogdan. 30/05/24 - 23:52 - Un gros bandage au pied Le Français, si il reprend, pourrait être gêné par ce gros bandage qu'il reçoit au pied gauche. Pendant ce temps, Tomas Martin Etcheverry s'amuse avec le public. 30/05/24 - 23:49 - Des soins au pied Arthur Rinderknech reçoit désormais des soins au niveau du pied gauche. Le temps mort médical dure alors qu'on s'approchait de la fin de la quatrième manche. 30/05/24 - 23:46 - Un temps mort médical pour Rinderknech (6-3, 7-6, 1-6, 0-5) Le Français a enlevé sa chaussure gauche et semble se plaindre du pied. Le médecin va arriver sur ce court n°7. C'est certainement la raison de son jeu complètement balancé il y a quelques instants. 30/05/24 - 23:44 - Rinderknech n'y va plus ! (3-6, 6-7, 6-1, 4-0) Attitude très étonnante de la part du Français qui ne joue plus aucune balle. Il laisse, peut-être, volontairement passer le set pour se concentrer sur le dernier. 30/05/24 - 23:43 - Le double break pour Etcheverry (3-6, 6-7, 6-1, 4-0) Arthur Rinderknech est dépassé depuis la fin du deuxième set et est en train de voir revenir à hauteur son adversaire du soir. 30/05/24 - 23:40 - Rinderknech accuse le coup (6-3, 7-6, 1-6, 0-3) Le Français semble, tout de même, particulièrement emprunté dans cette quatrième manche. Il est mené 30-15 sur sa mise en jeu et doit puiser. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.