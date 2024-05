DIRECT. Roland-Garros 2024 : Djokovic est là, journée noire pour les Français... scores et résultats

Fin du premier tour de Roland-Garros ce mardi 28 mai, et le 1er tour s'avère difficile pour les Français. Djokovic est sur le court face à Herbert.

Diffusion TV L'essentiel Le programme de la fin du 1er tour de Roland-Garros est encore une fois très alléchant avec plusieurs Français engagés. Mpetshi Perricard est mal embarqué. Mannarino et Lestienne sont en difficulté. En night session, Pierre-Hugues Herbert joue le tenant du titre Djokovic.

Parmi les résultats du jour, les Françaises Cornet et Mladenovic ont été éliminées. Cazaux a été sorti par Etcheverry. Sabalenka, a validé son ticket pour le 2e tour de Roland-Garros. Double finaliste, Ruud a croqué Alves en trois sets. Rinderknech a évité le zéro pointé.

Suivez tous les temps forts et les résultats de Roland-Garros en direct.

En direct

21:17 - Djokovic réalise le même schéma Comme dans la première manche, le Serbe a breaké très tôt Herbert (6-4, 1-0). Nole est au service, et pour rappel, il n'a pas concédé une seule balle de break. 21:15 - Mpetshi Perricard est breaké ! Sur un coup droit renversant de Goffin, le Français est dos au mur dans la cinquième manche (3-2). 21:14 - Stephens prend la porte L'Américaine n'a pas existé face à Putintseva (6-1, 6-2). 21:13 - Herbert continue à lâcher ses coups Il use du slice pour mettre en difficulté Djokovic. Derrière, il tourne en revers pour trouver de bonnes zones. 21:12 - Lestienne est en train de lâcher Mené deux sets à rien face à Carballes Baena, le Français a des difficultés au service (3-0). 21:12 - Mpetshi Perricard et Goffin sont toujours dos à dos Dans cette cinquième manche, les joueurs, malgré la fatigue, jouent leurs meilleurs coups (2-2). Mpetshi Perricard est au service. 21:10 - Rune empoche son billet pour le 2e tour ! Le Danois n'a fait qu'une bouchée du Britannique Evans (6-4, 6-4, 6-4). 21:07 - Djokovic n'a pas laissé la moindre ouverture Face à un Serbe solide au service, Herbert n'a pas été en mesure d'obtenir une balle de break (6-4). 21:06 - Cobolli est qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros En un peu plus de 3 heures, l'Italien a écarté Medjedovic (6-2, 6-3, 6-7 2/7, 6-3). 21:05 - Goffin fait parler son expérience Grâce à un coup droit croisé, le Belge a débordé Mpetshi Perricard (1-1, dans la cinquième manche). 21:04 - Herbert reste dans la partie Grâce à un bon service gagnant, le Français pousse le Serbe à servir pour la première manche (5-4). 21:03 - Un combat de boxe entre Mpetshi Perricard et Goffin ! Le Belge est malmené, sur son service, depuis sept bonnes minutes (0-1). C'est le moment pour le Français ! 21:02 - Djokovic s'agace Très pointilleux, le vainqueur sortant de Roland-Garros râle à la suite d'un coup droit dans le filet. 21:00 - Mannarino vers la sortie Le Français a déjà été breaké dans la quatrième manche (2-0). 20:59 - Djokovic fait une très bonne impression Le Serbe en est déjà à trois aces dans cette première manche (5-3). Herbert souffre notamment sur son revers. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.