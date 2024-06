DIRECT. Roland-Garros 2024 : fin des quarts avec un programme bouleversé ! Scores et résultats

Suite et fin des quarts de finale de Roland-Garros ce 5 juin avec un programme qui a été bouleversé.

En direct

12:14 - Andreeva face à la montagne Sabalenka À 17 ans, Mirra Andreeva a déjà rallié au minimum les huitièmes de finale de trois des quatre tournois du grand chelem. En quart de finale ce mercredi se dresse devant elle un des plus grands défis de sa jeune carrière. Elle affronte en effet la numéro deux mondiale Aryna Sabalenka, qui l'a balayé en deux sets il y a quelques semaines à Madrid. Pour autant la jeune Russe a clairement sa chance et a montré une maturité et un niveau de jeu assez impressionnants depuis le début du tournoi. 11:45 - Paolini va devoir mieux débuter Si l'Italienne veut réussir à battre la numéro quatre mondiale Elena Rybakina, il faudra pour elle être plus régulière tout au long du match et mieux débuter que lors de son huitième de finale. Face à Avanesyan, elle a en effet lâché le premier set avant de l'emporter 4-6 6-0 6-1. La perte d'un set trop facilement sera sûrement fatale à Jasmine Paolini cet après-midi 11:15 - Fracture du ménisque pour Djokovic On a vu Novak Djokovic se blesser lors de son huitième de finale face à Facundo Cerundolo. S'il a souffert, le Serbe a tout donné pour se qualifier. Mais les examens passés hier ont révélé une fracture au ménisque droit, l'og=bligeant à déclarer forfait avant son quart de finale face à Casper Ruud. 11:02 - Rybakina ouvrira le Philippe Chatrier Le premier match, prévu à 14h15, opposera Elena Rybakina à l'Italienne Jasmine Paolini, qui tentera de décrocher le premier quart de finale de sa carrière en Grand-Chelem. 11:01 - Trois matchs au programme Trois matchs sont prévus ce mercredi et non quatre en raison du forfait de Novak Djokovic qui qualifie directement Casper Ruud pour les demi-finales. 11:00 - La suite des quarts de finale Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite des quarts de finale de Roland-Garros.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.