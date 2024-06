DIRECT. Roland-Garros 2024 : Gracheva affronte Begu, scores et résultats

Suite du 3e tour de Roland-Garros 2024 ce samedi avec un joli programme en prévision. La journée commence fort avec le match de la dernière Française en lice Varvara Gracheva face à Irina-Camelia Begu.

Diffusion TV L'essentiel Suite du 3e tour ce samedi avec, pour commencer, le match de la dernière Française en lice Varvara Gracheva opposée à Irina-Camelia Begu.

Dans les autres rencontres du jour, Zverev sera en piste face à la tête de série n°26 Tallon Griekspoor alors que Djokovic conclura la journée sur le Central avec un affrontement alléchant face au tombeur de Gaël Monfils, Lorenzo Musetti.

En direct

12:07 - Un jeu blanc pour démarrer (7-5, 1-0) Parfaite manière de débuter le deuxième set pour la Française qui fait plier la Roumaine sur un jeu blanc juste après avoir remporté la première manche. 12:04 - Début de la deuxième manche sur le Lenglen La Française Gracheva débute la deuxième manche au service dans ce troisième tour de ce Roland-Garros 2024. 12:02 - Une pause aux vestiaires (7-5) Varvara Gracheva est allée aux vestiaires entre les deux sets après avoir remporté la première manche face à la Roumaine Irina-Camelia Begu. 12:00 - La double faute offre le 1er set à la Française (7-5) Une bonne chose de faite pour Varvara Gracheva ! La Française remporte la première manche sur une double faute de Begu. C'était la quatrième balle de match de Gracheva. 12:00 - Encore à deux points du set (6-5) Varvara Gracheva est encore à deux points de remporter la première manche de ce match du 3e tour de Roland-Garros. 11:59 - Zheng a déjà breaké (6-3, 2-1) La Chinoise est pressée de rejoindre les huitièmes de finale de Roland-Garros 2024 et se balade face à Elina Avanesyan qui s'accroche malgré tout. 11:58 - Un jeu blanc et le premier set pour Struff (6-4) Petite sensation sur le court n°14 puisque la tête de série n°11 de ce Roland-Garros 2024, Alex De Minaur, est menée une manche à rien. 11:57 - Gracheva solide ! (6-5) La Française a mis de côté ses trois balles de set manquées sur le jeu d'avant et parvient à mettre la pression sur Begu qui doit encore servir pour rester en vie dans cette première manche. 11:54 - Struff sert pour le set sur le 14 (5-4) L'Allemand a breaké à 4-4 face à Alex De Minaur et peut prendre une option sur la qualification en huitièmes de finale de Roland-Garros 2024. 11:52 - La Roumaine s'en sort (5-5) Attention à ne pas regretter pour Gracheva qui a manqué trois balles de set. Irina-Camelia Begu remporte finalement sa mise en jeu et pousse la Française dans une fin de set qui s'annonce tendue. 11:52 - Trois balles de set manquées (5-4) La Française a manqué une belle opportunité de mener une manche à rien dans ce match du 3e tour de Roland-Garros 2024. 11:50 - Une première balle de set écartée (4-5) Sur un bon service la Roumaine s'accorde du sursis. 11:48 - Gracheva à deux points du set (5-4) Beaucoup d'agressivité pour la Française dans ce jeu de service. Elle rentre dans le court et allume un coup droit parfait. 0-30. 11:46 - Gracheva s'en sort ! (5-4) La Française reste en tête et va maintenant mettre la pression sur la Roumaine. C'était chaud. 11:45 - Gracheva écarte une balle de break (4-4) Moment crucial sur le Lenglen. La Française évite le break après une nouvelle faute directe de Begu. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.