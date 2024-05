DIRECT. Roland-Garros 2024 : Rublev bien lancé, Humbert recolle contre Sonego, scores et résultats

Début du premier tour de Roland-Garros avec de grosses affiches avec notamment en point d'orgue le Wawrinka - Murray.

12:41 - Vukic revient à une mache partout Alors que Zhang avait remporté le premier set 6-4, Aleksandar Vukic recolle dans la deuxième manche sur le même score. 12:38 - 6-5 pour Rublev Taro Daniel continue de s'accrocher dans le second set. Le Japonais a sauvé plusieurs balles de set à 5-4 pour le Russe. 12:37 - 6-1 pour Naomi Osaka L'ancienne numéro un mondiale, de retour depuis quelques semaines sur le circuit, lance parfaitement son tournoi en remportant la première manche six jeux à un contre Bronzetti. 12:35 - Osaka accélère La Japonaise mène désormais 5-1 face à Bronzetti. 12:33 - Le deuxième set pour Humbert Ugo Humbert remporte le deuxième set 6 jeux à 2. Il revient à un set partout. 12:29 - Deux balles de set pour Ugo Humbert Le Français met la pression à Sonego sur son service et se procure deux balles de set ! 12:25 - 5-2 Humbert Ugo Humbert gère parfaitement ce deuxième set. Il mène 5-2 et aura l'occasion de service pour le set. 12:25 - 3-1 Osaka Naomi Osaka break la première dans ce match ! 12:23 - Rublev accroché dans la deuxième manche Le second set est plus disputé entre Rublev et Taro Daniel. Le Russe mène 4-3 mais toujours pas de break malgré plusieurs opportunités. 12:21 - Sonego s'accroche Lorenzo Sonego marque son jeu de service et revient à 4-2 12:19 - 2-1 Osaka L'ancienne numéro un mondiale continue de faire la course en tête 12:18 - 4-1 Humbert Le Français remporte son jeu de service et mène toujours dans cette seconde manche 12:14 - Kudermetova en difficulté La Russe souffre face à Bouzkova et concède une nouvelle fois le break. Elle est désormais menée 6-2 3-1. 12:13 - Sonego mené 3-1 L'Italien sauve une balle de double break et déloque son compteur dans la deuxième manche. 12:12 - Le premier jeu pour Osaka La Japonaise lance son tournoi en remportant son premier jeu de service. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.