"DIRECT. Roland-Garros 2024 : Medvedev et Sabalenka lancent une journée encore pluvieuse, scores et résultats"

Suite du 2e tour de Roland-Garros ce jeudi 30 mai. Si le temps le permet, le programme est riche avec 55 matchs au programme.

10:41 - Le programme du court numéro 2 Viktorija Golubic (SUI) - Anastasia Potapova (RUS)

Luciano Darderi (ITA) - Tallon Griekspoor (HOL/n°26)

Elina Avanesyan (RUS) - Anna Blinkova (RUS)

Peyton Stearns (USA) - Daria Kasatkina (RUS/n°10) 10:34 - Le programme du court numéro 7 Katerina Siniakova (RTC) - Chloé Paquet

Ben Shelton (USA/n°15) - Kei Nishikori (JAP) : 5-5

Tomás Martín Etcheverry (ARG/n°28) - Arthur Rinderknech

Anna Kalinskaya (RUS/n°23) - Bianca Andreescu (CAN) 10:30 - Le programme du court numéro 6 Alexandre Muller - Matteo Arnaldi (ITA) : 3-5

Liudmila Samsonova (RUS/n°17) - Amanda Anisimova (USA)

Alex De Minaur (AUS/n°11) - Jaume Munar (ESP)

Hailey Baptiste (USA) - Jasmine Paolini (ITA/n°12) 10:24 - Le court du jour Le Court 1' est une nouvelle fois la star des courts annexes. Dès 11h, l'opposition entre Marozsan et Dimitrov vaut le détour, suivi par Vondrousova contre Volynets interrompu hier alors que la numéro cinq mondiale était menée un set à rien. Les deux derniers matchs sont tout aussi intéressants, avec Fabio Cobolli contre Holger Rune et Azarenka contre Mirra Andreeva. 10:15 - Le match piège pour Casper Ruud Double finaliste porte d'Auteuil, Casper Ruud devra se méfier d'Alejandro Davidovich Fokina, en dernière rotation sur le court Simonne Matthieu. La terre battue lourde et humide de ce jeudi devrait convenir à Corentin Moutet, opposé à Alexander Shevchenko. Enfin, le match interrompu entre Hurkacz et Nakashima ouvrira la journée, tandis que Gracheva est opposée à Bernarda Pera 10:10 - Zverev et Medvedev sur le Lenglen Après son premier tour mémorable face à Rafael Nadal, Alexander Zverev est opposé ce jeudi à David Goffin en troisième rotation sur le court Suzanne Lenglen. Medvedev ouvrira de son côté le court à 11h contre Miomir Kecmanovic. Les deux matchs du tableau féminin opposent Rybakina à la Hollandaise Arantxa Rus et Madison Keys à Mayar Sherif. 10:02 - Un nouveau show Monfils? Après son succès au premier tour face à Thiago Seyboth Wild, Le Français fait face à un tout autre défi en la personne de Lorenzo Musetti. Monfils est de nouveau programmé en night-session, à partir de 20h15. Avant cela Sabalenka ouvrira la journée sur le court Philippe Chatrier face à Uchijima, suivies par Diane Parry contre Elina Svitolina. Le dernier match de la session de journée opposera Novak Djokovic à Roberto Carballes Baena. 10:00 - Pleins de matchs à rattraper Bonjours à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée de Roland-Garros. Avec seulement huit matchs qui ont pu se terminer hier, il y a des rencontres à rattraper avec 55 matchs prévus, si une nouvelle fois le temps le permet. 00:40 - À tout à l'heure ! On se retrouve dès demain avec le 2e tour de Daniil Medvedev sur le court Suzanne Lenglen face à Miomir Kecmanovic. 00:35 - Sept Français sur les courts En simple, il y aura sept joueurs tricolores sur les courts de Roland-Garros ce jeudi : E.Svitolina (n°15/UKR) VS D.Parry (FRA)

A.Muller (FRA) VS M.Arnaldi (ITA) 00:30 - C'est terminé pour Wawrinka (7-6 6-4 1-6 7-6) Au terme d'un combat de 3h43 de jeu, le triple vainqueur de Grand Chelem s'incline en quatre manches (7-6 6-4 1-6 7-6) face au jeune espoir russe Pavel Kotov qui affrontera l'Italien et n°2 mondial Jannik Sinner pour une place en huitièmes de finale de Roland-Garros. 00:30 - Quatre rencontres sur le Simonne Mathieu Après les interruptions à cause de la pluie mercredi, une rencontre reprendra sur le court Simonne Mathieu tandis que trois autres matchs auront lieu : H.Hurkacz (n°8/POL) VS B.Nakashima (USA) : 5/6

VS B.Pera (USA) A.Davidovich Fokina (ESP) VS C.Ruud (n°7/NOR) 00:25 - Le programme du court Suzanne Lenglen Sur le court Suzanne Lenglen, quatre rencontres avec des têtes de série seront disputées ce jeudi : M.Kecmanovic (SRB) VS D.Medvedev (n°5/RUS)

A.Rus (NED) VS E.Rybakina (n°4/KAZ)

A.Zverev (n°4/GER) VS D.Goffin (BEL)

M.Keys (n°14/USA) VS M.Sherif (EGY) 00:20 - Le programme du court Philippe Chatrier Ce jeudi 30 mai, quatre rencontres seront disputées sur le court Philippe Chatrier : M.Uchijima (JAP) VS A.Sabalenka (n°2/BLR)

E.Svitolina (n°15/UKR) VS D.Parry (FRA)

N.Djokovic (n°1/SRB) VS P.Carballes Baena (ESP)

G.Monfils (FRA) VS L.Musetti (n°30/ITA) 00:18 - Tie-break ! Pavel Kotov remporte son jeu de service et pousse Wawrinka au tie-break ! LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.