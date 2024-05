"DIRECT. Roland-Garros 2024 : Tsitsipas et Garcia lancent une journée encore perturbée par la pluie, scores et résultats"

Le 2e tour de Roland-Garros débute ce mercredi 29 mai avec en night session, Richard Gasquet face à Jannik Sinner.

En direct

10:59 - Le programme du court numéro 13 Sebastian Korda (USA/n°27) - Soonwoo Kwon (CDS) 10:45 - Le programme du court numéro 6 Alexandre Müller - Matteo Arnaldi (ITA)

Henri Squire (ALL) - Félix Auger-Aliassime (CAN)

Xinyu Wang (CHN) - Viktoriya Tomova (BUL)

Cristina Bucsa (ESP) - Elisabetta Cocciaretto (ITA) 10:44 - Le programme des courts 8 et 9 Court n°8 Leylah Fernandez (CAN/n°34) - Xiyu Wang (CHN)

Zizou Bergs (BEL) - Maximilian Marterer (ALL) Court n°9 Jana Fett (CRO) - Marie Bouzkova (RTC)

Sebastian Ofner (AUT) - Sebastian Baez (ARG) 10:35 - Le programme du court numéro 7 Ben Shelton (USA/n°15) - Kei Nishikori (JAP)

Jelena Ostapenko (LET/n°9) - Clara Tauson (DAN)

Fabian Marozsan (HON) - Grigor Dimitrov (BUL/n°10)

Liudmila Samsonova (RUS/n°17) - Amanda Anisimova (USA) 10:25 - Le programme du court 14 Du beau monde encore une fois programmé sur le court 14, avec la numéro cinq mondiale Vondrousova pour débuter la journée, avant un duel spectaculaire en Tiafoe et Shapovalov. Kostuyk est programmée en troisième rotation face à Vekic, tandis que Stan Wawrinka affrontera Kotov. 10:15 - Le Simonne-Mathieu en sursis Quatre matchs sont programmés sur le court Simonne Mathieu, même si la pluie devrait perturber le programme. Hurkacz doit normalement commencer la journée contre Nakashima, suivi par Chloé Paquet. Les deux derniers matchs du jour sont Danielle Collins contre Danilovicc et Corentin Moutet contre Shevchenko. 10:05 - Tsitsipas sur le Lenglen Le numéro neuf mondial Stefanos Tsitsipas jouera son second tour contre Daniel Altmaier, dès 11h sur le court Suzanne Lenglen. On retrouvera notamment sur ce court Ons Jabeur, Andrei Rublev et Coco Gauff. 10:02 - Caro Garcia pour ouvrir le Chatrier Pas d'inquiétude pour les matchs programmés sur le court central. Le toit permettra aux rencontres de se tenir sans soucis, à commencer par le second tour de Caroline Garcia, programmé à midi face à Sofia Kenin. Elle sera suivie par Carlos Alcaraz contre Jasper De Jong, puis par Iga Swiatek contre Naomi Osaka. Enfin la session de nuit est réservée par la rencontre entre Jannik Sinner et Richard Gasquet. 10:00 - Une journée pluvieuse Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée de Roland-Garros. Même si le programme annonce un début des matchs à onze heures on risque d'attendre avant de voir du tennis sur les courts annexes aujourd'hui. 00:17 - On se retrouve tout à l'heure ! Dès 11 heures, Tsitsipas sera sur le court ! 28/05/24 - 23:49 - Barrère perd au bout de la nuit face à Bublik Le coup droit du Français est trop long ! Bublik s'en sort en 2h16 : 4-6, 5-7, 3-6. Rinderknech, dans une journée noire, a sauvé le tennis français d'un zéro pointé... 28/05/24 - 23:49 - Bublik s'offre une balle de match ! Ses services continuent de mettre à l'agonie Barrère. Il sert à 215km/h ! 28/05/24 - 23:48 - Barrère se montre offensif ! Le Français est venu toucher une volée ! Alors peut-être (15-30) ! 28/05/24 - 23:47 - La belle variation de Barrère ! Le Français vient de toucher un amorti au millimètre près (15-15). 28/05/24 - 23:47 - Bublik va servir pour le gain du match ! On joue depuis plus de deux heures, et Bublik continue à inscrire des aces (15-00). LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.