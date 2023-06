Suite et fin du 2e tour des Internationaux de France de Roland-Garros ce jeudi 1er juin, sans Gaël Monfils qui a déclaré forfait pour son match prévu en night session.

En direct

10:30 - L'annonce du forfait de Monfils en vidéo Tard dans la soirée, le Français Gaël Monfils a annoncé son forfait en conférence de presse en raison d'une blessure au poignet. Un crève coeur pour le Français qui ne sait pas combien de Roland-Garros il lui reste. 10:00 - Le programme du Simonne-Mathieu En déplaçant le match de Zverev en night session sur le central, la programmation du Simonne-Mathieu a changé avec l'ajout de Cerundolo - Hanfmann Court Simonne-Mathieu

(à partir de 11 heures)

Kayla Day (USA) - Madison Keys (USA/n°20)

Diane Parry (FRA) - Mirra Andreeva (RUS)

Aslan Karatsev (RUS) - Frances Tiafoe (USA/n°12)

(pas avant 17h)

Francisco Cerundolo (ARG/n°23) - Yannick Hanfmann (ALL) 09:30 - Le programme sur le Suzanne-Lenglen Le Français Arthur Rinderknech viendra conclure la journée sur le court Suzanne-Lenglen en espérant se qualifier pour le 3e tour, évitant une berezina complète des Français. Court Suzanne-Lenglen

(à partir de 11 heures)

Elena Rybakina (KAZ/n°4) - Linda Noskova (RTC)

Jannik Sinner (ITA/n°8) - Daniel Altmaier (ALL)

Julia Grabher (AUT) - Coco Gauff (USA/n°6)

Arthur Rinderknech (FRA) - Taylor Fritz (USA/n°9) 09:00 - Le programme du jour sur le Chatrier Pas de Gaël Monfils donc sur le Chatrier en night session ce jeudi 1er juin, mais l'Allemand Alexander Zverev. Court Philippe-Chatrier

(à partir de 11h45)

Giulio Zeppieri (ITA) - Casper Ruud (NOR/n°4)

Iga Swiatek (POL/n°1) - Claire Liu (USA)

Océane Dodin (FRA) - Ons Jabeur (TUN/n°7)

(pas avant 20h15)

Alexander Zverev (GER/n°22) - Alex Molcan (SLQ) 31/05/23 - 23:59 - Merci de nous avoir suivi pour cette journée à Roland-Garros Pour rappel, du côté des Tricolores, il n'y a plus qu'un représentant français : Arthur Rinderknech. Chez les dames, elles ne sont plus que deux avec Diane Parry et Océane Dodin. Les trois athlètes seront sur le court, demain, pour tenter de poursuivre l'aventure. 31/05/23 - 23:50 - Zverev - Molcan en night session ! Avec le forfait de Monfils, Prime Video a été obligé d'adapter son programme. Finalement, le diffuseur a opté pour l'affrontement entre Zverev (n°27) et Molcan (n°86). 31/05/23 - 23:45 - Les principales affiches de ce jeudi 1er juin De belles rencontres sont attendues à Roland-Garros, même s'il n'y aura pas de Monfils, blessé au poignet, et qui a été contraint d'abandonner. 31/05/23 - 23:35 - Gaël Monfils annonce son forfait et quitte Roland-Garros ! En conférence de presse, le Français, attendu en night session contre Rune, ce jeudi 1er juin, a révélé une très mauvaise nouvelle. "J'ai une rupture partielle du poignet gauche. J'avais mal, hier, déjà. J'ai appelé rapidement le physio. J'ai terminé le match avec l'adrénaline. J'ai glacé directement. Ce matin, j'ai pris des inflammatoires. J'ai bien tapé la balle, mais j'avais mal. Le médecin m'a déconseillé de jouer. Demain, je vais faire d'autres analyses. Mais, je vais pouvoir jouer sur gazon." 31/05/23 - 23:30 - Novak Djokovic : "J'ai réussi à jouer mon meilleur jeu dans le deuxième set" Auprès de l'organisation, Djokovic a analysé son succès face à Fucsovics : "Merci pour le soutien et votre présence. Vous avez donné beaucoup d'énergie. J'espère que vous avez pris du plaisir surtout dans la première manche. Il y avait de l'intensité. J'ai réussi à jouer mon meilleur jeu dans le deuxième set. Je suis heureux de mon niveau. Fucsovics n'avait rien à perdre. Je n'étais pas surpris par son niveau de jeu. Il a joué à haut niveau. J'ai réussi à maintenir ma concentration sur ce que je devais faire." 31/05/23 - 23:15 - Djokovic est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros Le Serbe profite d'une nouvelle faute directe de Fucsvovics pour écarter le Hongrois (7-6 *7-2*, 6-0, 6-3). Il a passé moins de 3 heures sur le court. 31/05/23 - 23:11 - Djokovic s'offre sur une balle de match ! Quel superbe retour gagnant sur un service adverse ! Il avait choisi le long de la ligne avec un engagement maximum. 31/05/23 - 23:10 - Fucsovics survit face à Djokovic Le coup droit du Serbe est arrêté par le filet ! Le Hongrois a encore un break de retard (5-3). 31/05/23 - 23:08 - Fucsovics s'offre une balle de débreak ! Le Hongrois a fait la différence sur une superbe contre-amortie ! 31/05/23 - 23:04 - Djokovic réalise un nouveau break et va servir pour le match ! On voit mal ce qui pourrait arrêter le Serbe. Il a impressionné pour sa première night session dans cette édition. 31/05/23 - 23:01 - Djokovic confirme son break ! C'est un jeu blanc pour le Serbe, qui fait preuve d'une grande sérénité dans ce 2e tour de Roland-Garros (4-2). LIRE PLUS

Voici tous les résultats des Internationaux de France qui seront mis à jour dès la fin de la rencontre. Des qualifications jusqu'à la finale, vous aurez accès à tous les scores des matchs.

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage.

Le Roland-Garros 2023 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 28 mai 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 11 juin 2023.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) est le même que les précédentes éditions. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Roland Garros s'est ouvert au grand public depuis mercredi 15 mars avec la billetterie accessible à toutes et tous. Les visiteurs et spectateurs peuvent désormais acheter des places sur le site officiel de Roland Garros. Ils devront choisir celles restantes car les présidents des clubs de tennis et les licenciés ont déjà pris des billets pour cette édition de Roland Garros. La limite est fixée à 8 billets maximum pour les 3 courts principaux, dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants (Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin) et 12 billets maximum pour les annexes la première semaine, dans la limite de 4 par jour.

Le détail des prix :

Sur le court Philippe-Chatrier les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023.

les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023. Sur le Suzanne-Lenglen, les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges)

les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges) Sur le court Simonne-Mathieu, les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles)

les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles) Le prix d'un billet pour les courts annexes coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin).

coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin). Pour obtenir le billet le moins cher sur l'un des 3 courts principaux, il faudra débourser un minimum de 40€ pour un match de la " Night Session " en catégorie 3 le lundi 29 mai ou le mardi 30 mai sur le Philippe Chatrier.

Le billet le plus cher (hors loges et prestations) de la quinzaine coûtera 320€ et vous permettra d'assister à la finale Messieurs programmée le dimanche 11 juin 2023 en Catégorie Or.

Une offre "pass" proposant la journée + la soirée est également proposée. Pour 70€ vous pouvez vous faire toute la session du Chatrier le mardi 30 mai.

La dotation globale pour Roland-Garros 2023, une fois encore, a augmenté. Cette hausse est estimée à 12,3%. La dotation globale est équivalente à 49,6 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros. A titre comparatif, en 2022, elle était de 43,6 millions d'euros. Ceux qui vont bénéficier de ce nouveau bonus financier sont les joueurs qui seront éliminés dès le premier tour. Cette saison ils percevront 69 000 euros, soit 7 000 de plus qu'en 2022.

Diffuseurs de Roland Garros en 2022, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. La Fédération Française de Tennis a prolongé cette collaboration en mars 2023. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. C'est également cette chaîne qui proposera à ses abonnés l'affiche du jour. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open

1968 : Ken Rosewall

1969 : Rod Laver

1970 : Jan Kodes

1971 : Jan Kodes

1972 : Andres Gimeno

1973 : Ilies Nastase

1974 : Bjorn Borg

1975 : Bjorn Borg

1976 : Adriano Panatta

1977 : Guillermo Villas

1978 : Bjorn Borg

1979 : Bjorn Borg

1980 : Bjorn Borg

1981 : Bjorn Borg

1982 : Mats Wilander

1983 : Yannick Noah

1984 : Ivan Lendl

1985 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1987 : Ivan Lendl

1988 : Mats Wilander

1989 : Michael Chang

1990 : Andres Gomez

1991 : Jim Courier

1992 : Jim Courier

1993 : Sergi Bruguera

1994 : Sergi Bruguera

1995 : Thomas Muster

1996 : Evgueni Kafelnikov

1997 : Gustavo Kuerten

1998 : Carlos Moya

1999 : André Agassi

2000 : Gustavo Kuerten

2001 : Gustavo Kuerten

2002 : Albert Costa

2003 : Juan Carlos Ferrero

2004 : Gaston Gaudio

2005 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2007 : Rafael Nadal

2008 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2010 : Rafael Nadal

2011 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2014 : Rafael Nadal

2015 : Stan Wawrinka

2016 : Novak Djokovic

2017 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2019 : Rafael Nadal

2020 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal