Roland Garros 2023 : la billetterie ouvre ce mercredi, dates et prix

La billetterie de Roland Garros 2023, deuxième tournoi majeur de l'année au tennis, s'ouvre au grand public ce mercredi 15 mars. Les infos.

Roland Garros s'ouvre au grand public ce mercredi 15 mars avec la billetterie accessible à toutes et tous. Dès 10h du matin, les visiteurs et spectateurs pourront acheter des places sur le site officiel de Roland Garros. Ils devront choisir celles restantes car les présidents des clubs de tennis et les licenciés ont déjà pris des billets pour cette édition de Roland Garros. La limite est fixée à 8 billets maximum pour les 3 courts principaux, dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants (Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin) et 12 billets maximum pour les annexes la première semaine, dans la limite de 4 par jour.

Le détail des prix :

Sur le court Philippe-Chatrier les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023.

les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023. Sur le Suzanne-Lenglen, les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges)

les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges) Sur le court Simonne-Mathieu, les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles)

les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles) Le prix d'un billet pour les courts annexes coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin).

coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin). Pour obtenir le billet le moins cher sur l'un des 3 courts principaux, il faudra débourser un minimum de 40€ pour un match de la " Night Session " en catégorie 3 le lundi 29 mai ou le mardi 30 mai sur le Philippe Chatrier.

Le billet le plus cher (hors loges et prestations) de la quinzaine coûtera 320€ et vous permettra d'assister à la finale Messieurs programmée le dimanche 11 juin 2023 en Catégorie Or.

Une offre "pass" proposant la journée + la soirée est également proposée. Pour 70€ vous pouvez vous faire toute la session du Chatrier le mardi 30 mai.

L'année 2023 sera-t-elle encore celle du roi de la terre battue, Rafael Nadal ? L'Espagnol vise une quinzième victoire cette saison à Paris. Un record. Il l'a déjà avec quatorze Coupe des Mousquetaires. Malmené, souffrant d'une blessure au pied, le Taureau de Manacor s'en était quand même sorti en 2022. Pour conserver son titre, il devra une nouvelle fois batailler. Son corps, à 36 ans, est beaucoup plus fragile qu'un Carlos Alcaraz ou un Novak Djokovic qui sera peut-être le grandissime favori de l'épreuve. En glanant son 22e Grand Chelem à Melbourne et en reprenant la tête du classement ATP, le Serbe a clairement envoyé un message fort à ses adversaires.

Chez les femmes, Iga Swiatek suivra-t-elle la route de son idole Rafael Nadal en devenant une reine incontestée sur la terre battue française ? La tenante du titre est confortablement installée à la première place mondiale. Elle a écrasé la plupart de ses adversaires depuis le début de la saison. Le circuit féminin reste très ouvert contrairement aux hommes. Il y aura dans le tableau une multitude de vainqueurs en Grand Chelem (Muguruza, Krejcikova, Raducanu, Rybakina...)

En savoir plus

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage.

Le Roland-Garros 2023 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 28 mai 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 11 juin 2023.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) est le même que les précédentes éditions. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open