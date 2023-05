Roland-Garros 2023 : le début des qualifications ! EN DIRECT

Alors que Roland Garros débute officiellement dimanche, les qualifications pour le tableau principal des Internationaux de France vont animer toute la semaine.

En direct

12:00 - Murray priorise la saison sur gazon La directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo autrefois coach d'Andy Murray a dû être déçue d'apprendre que son ancien joueur renonçait à disputer le tournoi parisien. L'Ecossais veut se concentrer sur la saison sur gazon qui débute le 4 juin prochain au Subrton Trophy. L'Ecossais commencera la sienne au Queen's Club (19 - 25 juin). Depuis son problème à la hanche, le Britannique peine à retrouver son meilleur niveau. Opéré en 2019, il était retombé à la 509e place mondiale et n'est remonté aujourd'hui qu'à la 42e. Quand il était à son prime, Andy Murray avait de bons résultats sur l'ocre, mais ce n'est pas sur la terre qu'il était le plus performant. C'est sur gazon malgré sa finale à Roland-Garros en 2016 et son titre au Masters 1000 de Rome la même année. En 2023, il n'a performé sur terre battue qu'au challenger d'Aix-en-Provence qu'il a gagné aux dépens de Tommy Paul. A Monte-Carlo, Madrid ou Rome, il a toujours connu des échecs. Au mois de mai, l'Ecossais faisait une confidence au Guardian disant qu'il n'était pas certain de venir à Paris. "Il s'agit juste de savoir quelle est la bonne chose à prioriser à ce stade de ma carrière. J'ai confiance en mon corps, mais je suis conscient que ma meilleure chance de faire un grand parcours est plus susceptible de se produire à Wimbledon ". Sa décision de ne pas participer au deuxième Grand Chelem de l'année peut donc sembler logique. Avec ce forfait, il a rejoint Rafael Nadal, Matteo Berrettini et Nick Kyrgios tous absents en 2023.

11:00 - Medvedev est-il favori à Roland-Garros ? En remportant son premier titre sur terre battue et son premier Masters 1000 sur l'ocre à une semaine de Roland-Garros, Daniil Medvedev va forcément à Paris endossr un rôle qui ne lui était pourtant pas destiné. En finale de Rome, il a battu Holger Rune qui a lui-même éliminé Novak Djokovic en quart de finale. Le Danois avait également remporté le tournoi de Munich et fait une finale à Monte-Carlo. Des références il en avait davantage que le Russe qui n'avait joué qu'une cinquantaine de matchs sur terre. Mais le travail effectué avec Gilles Cervara en amont a payé. Son tennis a changé sur cette surface qu'il n'aimait pas apprivoiser auparavant. Le 12 avril dernier, il avait par exemple martelé à Monaco, "ne toujours pas aimer ça, mais je vais essayer de bien faire". Est-ce que cela lui suffit à lui donner le statut de favori ? A priori non même s'il a pris un Masters 1000. Daniil Medvedev n'a pas le jeu adapté pour cette surface. Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz restent les deux principaux candidats au titre. Il ne faut pas oublier Stefanos Tsitsipas certes battu par le protégé de Gilles Cervara à Rome en demi-finale. Le Grec a toutefois présenté davantage de certitudes sur cette surface ces dernières années avec une finale en 2021 à Porte d'Auteuil. Holger Rune a prouvé qu'il était proche de décrocher deux Masters 1000 sur l'ocre. Casper Ruud a remarqué des points en Italie avec une demi-finale. Le Norvégien est doté d'un jeu plus approprié à cette surface. Daniil Medvedev avec ce titre, est donc devenu un outsider. Mais imprévisible comme il est, il pourrait bien surprendre tout le monde dans la capitale française.

10:00 - 15 français engagés lundi 22 mai Les qualifications débutent à 10h du matin. Dans le tableau principal, le début des rencontres est à 11h. Dès maintenant, il y aura des tricolores en lice avec Dan Added qui ouvrira le bal de l'édition 2023. Il sera suivi par Evan Furness ou encore Enzo Couacaud qui est le Français le mieux classé aujourd'hui. Le moins bien positionné au classement ATP Antoine Ghibaudo à la 792e place. Chez les hommes, ils seront sept en tout sur les courts de Porte d'Auteuil aujourd'hui avec un certain Lucas Pouille (anciennement 8e mondial) qui a été programmé en fin de journée. Chez les femmes, il y a Fiona Ferro qui a de grandes chances de rejoindre le tableau principal. Daphnee Mpetshi Perricard qui n'est même pas classée à la WTA foulera la terre parisienne pour la première fois. Dan Added - Maximilian Marterer : lundi 22 mai, 10h00

09:04 - C'est parti à Roland-Garros avec le début des qualifications ! Roland-Garros sera investi dès aujourd'hui par les nombreux joueurs qui s'élanceront en qualifications dans l'espoir d'intégrer le tableau principal le 28 mai. Le tournoi débute officiellement dimanche prochain et le tirage au sort ne sera effectué qu'à la fin de cette semaine. La phase qualificative est en réalité consacrée aux tennismen et tenniswomen qui ont un classement qui était trop insuffisant pour pouvoir jouer directement les Internationaux de France. Les meilleurs valideront leur ticket pour la première semaine de la quinzaine. Ceux qui animent cette phase ne sont autres que des joueurs en difficulté, jeunes, espoirs, qui ne parviennent pas à percer ou encore des personnes qui ont récemment été blessées. Chez les hommes on retrouve par exemple Damir Dzumhur, Joao Sousa, Lucas Pouille ou Pablo Cuevas. Chez les femmes, la jeune Mirra Andreeva sera à suivre de très près comme Fiona Ferro qui sera encouragée par le public parisien.

21/05/23 - 15:00 - Jabeur ambitieuse croit en ses chances Dimanche 21 mai, 15h00. Ons Jabeur s'était blessée en demi-finale du tournoi de Stuttgart contre Iga Swiatek et avait dû renoncer au WTA 1000 de Madrid qu'elle avait pourtant remportée en 2022. Ne pouvant défendre ses points, la joueuse tunisienne a chuté au classement sortant du top 5. Revenue à l'occasion du WTA 1000 de Rome, la championne africaine a perdu dès le premier tour contre Paula Badosa qui revient de son côté en grande forme. Sa préparation pour Roland-Garros qui débute dans une semaine a forcément été entachée. La numéro 7 mondiale ne s'est cependant pas démontée et croit en ses chances de victoires. "Je pense faire partie des meilleures sur terre battue. Il faut réussir à s’adapter à toutes les surfaces. Les joueuses complètes sont rares. J’adore jouer sur terre battue. C’est probablement la seule surface sur laquelle je n’ai pas besoin d’enchaîner les matchs pour bien jouer. Je l’ai démontré à Charleston", a t-elle commenté après Rome assumant sans une once d'hésitation son ambition.

20/05/23 - 15:00 - Swiatek mise au repos Samedi 20 mai, 15h00. Le tournoi de Roland-Garros a bien crû perdre en deux jours ses deux tenants du titre. Rafael Nadal a déclaré forfait pour le tournoi parisien jeudi 18 mai. Iga Swiatek aurait pu l'imiter, mais la Polonaise a rassuré. Elle s'est blessée à la cuisse lors de son quart de finale à Rome mercredi 17 mai contre Elena Rybakina l'obligeant à abandonner au cours du troisième set. Il faut dire aussi que les conditions en Italie n'étaient vraiment pas optimales avec la pluie. Elle avait de plus commencé la partie très tardivement. Sur twitter, elle a expliqué que pour elle, "le plus important est de ne pas prendre de risque et de ne pas trop exposer mon physique dans des conditions difficiles. Pour être prête pour Roland-Garros, j'ai besoin de me reposer dès maintenant. Je vais prendre quelques jours". Dès la semaine prochaine, les courts de tennis de Porte d'Auteuil seront empruntés par tous les participants qui vont arriver les uns après les autres. On espère évidemment voir la numéro 1 mondiale fouler les terres de la capitale. Son absence serait de plus dramatique pour son classement puisqu'elle a au moins 2000 points à défendre.

19/05/23 - 15:00 - Sa majesté Nadal perdra sa couronne Vendredi 19 mai, 15h00. Beaucoup redoutait cette annonce et elle a fini par arriver jeudi 18 mai. Rafael Nadal a renoncé au tournoi de Roland-Garros dans son académie à Manacor. L'Espagnol a toujours une gêne au niveau de la jambe gauche (au muscle de l'ilio-psoas). Le champion ibérique avait pourtant laissé planer le doute ces dernières semaines. Ecarté des courts depuis l'Open d'Australie 2023, le Majorquin avait été aperçu plusieurs fois à l'entrainement sur son île natale. Récemment, une vidéo inquiétante a cependant été publié sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, le "Taureau de Manacor" a semblé exténué. La tendance s'est confirmée hier avec son retrait officiel. Pas remis de sa blessure, il a estimé être en incapacité de défendre son trophée qu'il a remporté 14 fois en 18 éditions. Il a également évoqué sa carrière qui ne prendra pas fin dans l'immédiat car il espère pouvoir rejouer à haut niveau en 2024. La saison prochaine sera d'ailleurs sa dernière si et seulement si il parvient à se rétablir car à bientôt il aura 37 ans. Se remettre d'une blessure et reconcurrencer les tous meilleurs relève de l'exploit. Avec cette absence, Carlos Alcaraz se présente comme étant le grandissime favori auprès de Novak Djokovic. Le tableau sera incontestablement très ouvert quand on sait que le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue ne sera pas là. Cette non-participation aura quand même fait un heureux dans l'histoire. Dominic Thiem rentrera directement dans le tableau principal et évitera la phase des qualifications.

18/05/23 - 17:45 - Rafael Nadal annonce son forfait pour Roland-Garros 2023 Jeudi 18 mai, 17h45. Lors d'une conférence de presse ce jeudi 18 mai 2023, depuis les locaux de son Académie à Manacor, sur l'île de Majorque, Rafael Nadal a confirmé son forfait pour Roland-Garros, comme l'annonçaient plusieurs médias espagnols la veille. "La blessure que j'ai subie en Australie n'a pas évolué comme prévu. Roland-Garros devient impossible. Je ne pourrai pas y être après de nombreuses années sans manquer ce rendez-vous", a-t-il déclaré, rapporte Le Figaro. Pour rappel, le champion espagnol souffre depuis la mi-janvier d'une lésion de grade 2 dans l'ilio-psoas de la jambe gauche. Elle lui a été diagnostiquée après son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, indique L'Equipe. "Je suis triste, j'ai raté une saison. Je me sentais prêt à continuer à me battre mais, sur le plan physique, ce n'est pas comme ça. Il faut accepter les choses", a poursuivi celui qui a remporté 14 fois le Grand Chelem parisien sur un total de 18 participations. "Je ne vais pas fixer de date de retour", a ensuite indiqué Rafael Nadal concernant la suite de sa carrière, expliquant qu'il va "essayer de régénérer" son corps dans les prochains mois en arrêtant de s'entraîner. "La Coupe Davis, en fin d'année, peut être un objectif", a-t-il évoqué. "Mon intention est que l'année prochaine soit la dernière et de pouvoir jouer les tournois que je veux, dire au revoir à ceux qui m'ont marqué", a expliqué Rafael Nadal.

18/05/23 - 15:00 - Mauresmo revient aux fondamentaux et apporte des nouveautés à Roland-Garros Jeudi 18 mai, 15h00. Amélie Mauresmo a présenté devant la presse le 21 avril dernier, toutes les décisions nouvelles qui prendront effet durant le tournoi de Roland-Garros en 2023. Le court Simone-Mathieu sera considéré comme un court annexe comme l'était autrefois le mythique court numéro 1. Les détenteurs d'un billet journée pourront accéder au terrain localisé dans les serres dès l'ouverture des portes à 10h. Ceux qui ont pris un billet en "night session" pourront s'y rendre qu'à partir de 18h30. La partie haute (environ 2 000 places) sera en libre accès tandis que la partie basse sera réservée à ceux qui ont acheté un billet. L'organisation a aussi décidé de mettre en place une "journée Yannick Noah" à la fin de la semaine des qualifications. Elle est instaurée pour célébrer la victoire du tricolore à Porte d'Auteuil survenu il y a 40 ans (1983). Roland-Garros se veut également plus moderne et festif et le tournoi a choisi de proposer aux spectateurs un "show" avant chaque rencontre le soir. Cette édition sera très théâtrale car la quinzaine se terminera en apothéose avec des cérémonies d'ouvertures avant les finales femmes et messieurs. Dans les allées enfin, l'organisation proposera à ses visiteurs des initiations à l'urban tennis ou au beach tennis. Les ramasseurs de balles et les personnes chargées de l'entretien des courts seront également mis en avant car sur le court numéro 3, il y aura des éléments pédagogiques les concernant afin de mieux comprendre leur rôle.

17/05/23 - 21:00 - Nadal devrait annoncer son forfait ce jeudi Mercredi 17 mai, 21h00. Absent du circuit depuis le 18 janvier et sa défaite contre l’Américain Mackenzie McDonald à l’Open d’Australie, Rafael Nadal a convoqué les médias à une conférence de presse qui se tiendra ce jeudi à 16 heures, dans son académie à Manacor, en Espagne. Les médias espagnols annoncent d'ores et déjà un forfait pour le tournoi Roland Garros qui débute dans quelques jours. "Il a tout tenté, y compris un double traitement sur sa hanche blessée, mais il ne sera pas prêt à temps pour jouer à Roland-Garros", annonce ainsi le journal Marca. L'année dernière déjà, Rafael Nadal s'était présenté à Paris en étant blessé et il avait dû puiser dans ses ressources pour l'emporter. L'Espagnol avait même eu recours à des infiltrations pour pouvoir jouer. Ces dernières semaines, celui qui a remporté à 14 reprises le tournoi du Grand Chelem de la porte d'Auteuil a dû déclarer forfait pour de nombreux tournois, que ce soit Monte-Carlo ou encore les Masters 1000 de Madrid et Rome. Si son forfait se confirme, ce serait la première fois depuis 2004 que l'Espagnol ne disputerait pas le tournoi parisien.

17/05/23 - 15:00 - Fin du suspense pour Kyrgios qui ne sera pas présent à Roland-Garros. Thiem bientôt dans le tableau ? Mercredi 17 mai, 15h00. Roland-Garros a brièvement eu l'espoir de voir Nick Kyrgios de retour à Paris. Mais l'Australien a déclaré forfait pour le Grand Chelem sur terre battue mardi 16 mai. Pourtant, Kyrgios avait prévu de venir dans la capitale pour satisfaire sa copine Costen Hatzi. Elle voulait passer du temps dans la capitale française. Mais le "mauvais garçon du tennis" a encore mal au genou. Il s'était blessé à ce niveau-là du corps et avait même dû renoncer à l'Open d'Australie, un tournoi qui lui est très cher. On ne l'a donc plus vu sur un court depuis le mois de décembre 2022 et à Paris depuis 2017. Il faut aussi dire que son désamour pour l'ocre est mondialement connu. L'Australien est un adepte des surfaces rapides notamment en raison de son service dévastateur qu'il prend systématiquement en phase montante (le seul sur le circuit). Son retour sur les courts est encore inconnu à ce jour. On espère le revoir sur le gazon londonien, il avait atteint la finale de Wimbledon l'an dernier. Son abandon pour Roland-Garros pourrait convenir à Dominic Thiem qui est remonté en première position sur la liste d'attente. A l'origine 5e, l'Autrichien n'est plus qu'à un forfait de Roland-Garros. Porte d'Auteuil s'ouvrira à lui au prochain joueur directement qualifié dans le tableau qui renoncera au tournoi. Cela lui permettrait d'éviter les qualifications. Celui qui a bénéficié du forfait de Kyrgios n'est autre que le Japonais Taro Daniel. Eloigné des terrains depuis près de deux ans, Milos Raonic a récemment fait l'actualité il sera sur le circuit professionnel qu'après Roland-Garros (à 's-Hertogenbosch). Le Canadien a estimé qu'à Paris, il serait trop juste. Quasiment dans le même cas que lui, Kei Nishikori a récemment révélé qu'il réapparaîtra sur un court de tennis. Quand ? Personne n'en sait rien, mais ça ne sera pas à Roland-Garros.

16/05/23 - 15:00 - Les wild-cards de Roland-Garros définies et Benoit Paire figure dedans ! Mardi 16 mai, 15h00. La Fédération Française de tennis a décidé de communiquer la liste des wild-cards pour le tableau final et qualificatif de Roland-Garros 2023 après que le Directeur Technique National, Nicolas Escudé, le Président de la FFT Gilles Moretton et la directrice du tournoi Amélie Mauresmo se soient concertés. Des premiers noms avaient déjà été dévoilés le mardi 9 mai car la FFT avait décidé d'avancer la date limite pour les invitations à cette date alors que celle-ci aurait dû être le lundi 15 mai. Cela avait provoqué l'incompréhension de Benoit Paire qui a répondu de la meilleure des manières en acquérant suffisamment de points pour dépasser Hugo Gaston devant lui à la Race. Sa finale au challenger italien de Francavilla a fait plier Roland-Garros qui a donc décidé de lui donner une invitation. Le tournoi a même fait un erratum en stipulant "après vérification, que la wild-card "circuit international", initialement attribuée à Hugo Gaston, revient à Benoît Paire". Benoit Paire a donc obtenu gain de cause. Hugo Gaston n'a heureusement pas été impacté par cette déroutante affaire. Le gaucher a également reçu un ticket lui donnant un accès direct au grand tableau comme Arthur Cazaux (197e), Arthur Fils (119e), Hugo Grenier (124e) et de Giovanni Mpetshi-Perricard (233e). Chez les dames, les chanceuses sont Clara Burel (22 ans), Séléna Janicijevic (189e), Léolia Jeanjean (125e), Kristina Mladenovic (153e), Diane Parry (109e) et Jessika Ponchet (119e). D'autres ne se sont pas vus hériter d'une place dans le tableau principal et ont reçu une invitation pour les qualifications. Chez les femmes, Alice Albie (241e), Loïs Boisson (495e), Emeline Dartron (393e), Fiona Ferro (392e), Emma Lene (418e), Daphnée Mpetshi-Perricard (pas de classement WTA), Nina Radovanovic (558e), Margaux Rouvroy (292e) et Alice Tubello (342e) participeront à cette phase qui précède le grand tableau. Chez les messieurs, Dan Added (251e), Térence Atmane ( 249e), Gabriel Debru (17 ans) Titouan Droguet (275e), Mathys Erhard (361e), Arthur Gea (982e), Antoine Ghibaudo (734e), Sasha Gueymard-Wayenburg (396e) et Harold Mayot (196e) intègreront les qualifications.

15/05/23 - 15:00 - Benoit Paire dans le tableau principal ? Lundi 15 mai, 15h00. Benoit Paire a certes perdu en finale du challenger de Francavilla contre Alejandro Tabilo dimanche 14 mai, mais le tricolore a accompli sa mission. Il devait à tout prix aller en demi-finale pour repasser à la race, devant Hugo Gaston. La semaine dernière, la Fédération Française de tennis avait avancé la date limite initialement prévue lundi 15 mai pour délivrer ses wild-cards avec comme prétexte, la fin du Masters 1000 Rome (21 mai). Elle avait alors accordé l'invitation à Hugo Gaston qui était mardi 9 mai, mieux classé. Cela avait suscité l'incompréhension de Benoit Paire qui s'était inscrit au challenger italien dans l'espoir de bénéficier directement d'un ticket pour le tableau principal de Roland-Garros. Le tournoi se retrouve désormais dans l'embarras puisque le natif d'Avignon a poussé un cri de rage après sa victoire dans le dernier carré samedi 13 mai face à Lorenzo Giustino. La situation est burlesque. Benoit Paire a 274 points contre 269 pour Gaston. Que va faire la FFT ? A priori, elle devrait se rétracter et accorder une wild-card à celui que l'on surnomme "la tige". A Porte d'Auteuil, le joueur de 34 ans est toujours poussé par un public plus qu'euphorique. Sa présence ravirait les spectateurs qui n'attendent qu'une chose, celle de voir un Benoit Paire fougueux.

14/05/23 - 15:00 - Les Français à la ramasse Dimanche 14 mai, 15h00. Rome n'est toujours pas terminé, mais la plupart des Français ont été éliminés du tournoi italien. Ils n'ont offert aucune garantie avant le début de Roland-Garros qui débutera le 28 mai prochain. Le paysage est désertique à l'image des deux meilleurs joueurs tricolores éliminés dès le premier tour. Les Bleus sont en panne de solutions. Les résultats des uns et des autres sont loin des standards auxquels certains joueurs nous avaient habitué. A Monte-Carlo le bilan est négatif. A Barcelone, il n'y avait aucun Bleus en lice. A Madrid, ça été le néant et à Rome, le scénario s'est répété. Luca Van Assche et Arthur Fils ont apporté un peu de nouveauté mais l'espoir de voir un joueur français en deuxième semaine est maigre. Si Ugo Humbert a gagné le challenger de Cagliari, le gaucher n'est pas un adepte de la surface. Benoit Paire souvent porté par un public survolté n'est même pas sur de figurer dans le tableau principal en raison de son classement trop bas pour une wild-card. Gaël Monfils et Jérémy Chardy peinent à revenir de leur blessure. Hugo Gaston est devenu plutôt prévisible dans son jeu et sa confiance n'est pas au beau fixe. Benjamin Bonzi, troisième tricolore au classement est toujours blessé comme Constant Lestienne qui a abandonné en cours de jeu à Munich et à Rome il y a quelques jours.