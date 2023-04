Roland Garros 2023 : Djokovic et Nadal dans le doute, quand débute le tournoi ?

A presque un mois jour pour jour de Roland Garros, la présence de Rafael Nadal est plus qu'incertaine. Celle de Novak Djokovic est plus sûre même si l'inquiétude a émergé la semaine dernière quand le Serbe a annoncé son forfait au Masters 1000 de Madrid.

Rafael Nadal n'a pas disputé le moindre match cette année sur terre battue. C'est une anomalie avant le deuxième Grand Chelem de l'année qui débute le 28 mai prochain qu'il a remporté 14 fois. Si sur les réseaux sociaux, des vidéos du joueur à l'entrainement ont été publiées, le Majorquin a assuré ne pas être encore prêt pour revenir à la compétition. Après Monte-Carlo, Barcelone, le "Taureau de Manacor" a annoncé son retrait du tournoi de Madrid. Personne ne sait quand reviendra le champion ibérique qui a assuré ne pas pouvoir "donner de délais". Dans une vidéo, il a également expliqué commencer un nouveau traitement ayant dans l'espoir de défendre ses chances à Paris.

Comme Monte-Carlo, le Masters 1000 de Madrid est en train d'essuyer une succession de forfaits. Peu de temps après Rafael Nadal et à quelques jours de Roland Garros, c'est une autre icone du tennis qui s'est retirée. Il s'agit de Novak Djokovic. Le Serbe n'a pas mentionné les raisons de son forfait. On avait cependant aperçu le numéro 1 mondial avec une gêne au coude droit. Pour le moment, "Nole" a subi deux défaites sur terre battue, l'une à Monaco, la seconde à Banja Luka en Bosnie. Contrairement à son rival, sa présence à Porte d'Auteuil suscite moins de doutes malgré son retrait du tournoi espagnol. Parmi les joueurs absents à Madrid, il y a aussi, Jannik Sinner qui a beaucoup joué ces dernières semaines. L'Italien n'avait pas pu disputer son quart de finale à Barcelone contre Lorenzo Musetti. Matte Berrettini s'est reblessé récemment, Nick Kyrgios est toujours en convalescence comme Marin Cilic. Le Croate, demi-finaliste l'an dernier à Porte d'Auteuil ne sait toujours pas s'il sera de la partie à Paris. La capitale française, ne verra peut-être pas non-plus John Isner dont on ignore l'état de santé. Le géant américain rêve toujours d'un 500e succès sur le circuit ATP.

La présence de Carlos Alcaraz, semble elle inévitable d'autant que le joueur vient de remporter le tournoi de Barcelone. Stefanos Tsitsipas qui était en finale de l'ATP 500 concourt toujours dans les tournois précédant Roland Garros. Alexander Zverev, Daniil Medvedev continuent chaque semaine de jouer en compétition comme Andrey Rublev qui vient d'empocher le Masters 1000 de Monte-Carlo et qui a fait une finale à Banja Luka. Holger Rune a également grapillé un titre à Munich dimanche 23 avril. Il sera l'un des joueurs à suivre cette année sur la terre parisienne. Chez les Français, la moisson est beaucoup moins bonne, même si toutefois, il faudra surveiller de près, Luca Van Assche, victorieux d'un certain Stanislas Wawrinka en Bosnie à l'âge de 18 ans seulement.

Par ailleurs, le tournoi de Roland Garros a publié la liste des joueurs et des joueuses inscrits pour le deuxième Grand Chelem de la saison. Chez les messieurs, onze joueurs tricolores se sont directement qualifiés. ils figurent tous dans le top 100 du classement ATP. Parmi eux il y a Richard Gasquet, Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère, Constant Lestienne, Corentin Moutet, Quentin Halys, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Luca Van Assche et Alexandre Muller. Gaël Monfils et Jérémy Chardy redescendus au-delà de la 300e place mondiale sont également inscrits par le biais de leur classement protégé. Chez les femmes, il y a très peu de joueuses françaises. Elles ne sont que trois françaises à être qualifiées dans le tableau principal avec Caroline Garcia, Alizé Cornet et Océane Dodin (dernière entrante).

Plusieurs nouveautés

Hommage à Yannick Noah

Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland Garros a dévoilé ce vendredi 21 avril les différentes nouveautés qui auront lieux dans cette édition 2023 des Internationaux de France. Premièrement un hommage à Yannick Noah sera organisé pour fêter les 40 ans de sa victoire. La journée caritative des enfants du samedi précédant l'ouverture du tournoi sera renommée " Journée Yannick Noah " et une fresque à son image sera érigée.

Des entraînements accessibles

L'opening week va être mis en place, cela concerne la semaine des qualifications, durant laquelle les spectateurs auront aussi la possibilité de voir les entraînements des joueurs de 13 à 19 heures sur le court Philippe-Chatrier.

Une night session avancée

En accord et surtout à la demande des joueurs, la night session de Roland-Garros est avancée de 30 minutes pour débuter à 20h30 afin de ne pas terminer trop tard dans la nuit en cas de très long match.

Une "aide" contre le cyberharcèlement

Amélie Mauresmo a annoncé la mise en place d'une société afin de lutter contre le cyberharcèlement. Dans le détail, tous les messages parasites seront effacés. " C'est canon pour le bien-être mental des joueurs, s'est félicité Mauresmo. Ça assainit l'esprit. Tout le monde pourra se présenter plus libre sur le court. J'ai hâte de voir le ressenti des joueurs sur ce service.

En savoir plus

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage.

Le Roland-Garros 2023 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 28 mai 2023. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 11 juin 2023.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) est le même que les précédentes éditions. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Roland Garros s'est ouvert au grand public depuis mercredi 15 mars avec la billetterie accessible à toutes et tous. Les visiteurs et spectateurs peuvent désormais acheter des places sur le site officiel de Roland Garros. Ils devront choisir celles restantes car les présidents des clubs de tennis et les licenciés ont déjà pris des billets pour cette édition de Roland Garros. La limite est fixée à 8 billets maximum pour les 3 courts principaux, dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants (Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin) et 12 billets maximum pour les annexes la première semaine, dans la limite de 4 par jour.

Le détail des prix :

Sur le court Philippe-Chatrier les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023.

les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023. Sur le Suzanne-Lenglen, les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges)

les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges) Sur le court Simonne-Mathieu, les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles)

les prix varient de 60€ à 110€ (cette année, les tribunes hautes sont accessibles) Le prix d'un billet pour les courts annexes coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin).

coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin). Pour obtenir le billet le moins cher sur l'un des 3 courts principaux, il faudra débourser un minimum de 40€ pour un match de la " Night Session " en catégorie 3 le lundi 29 mai ou le mardi 30 mai sur le Philippe Chatrier.

Le billet le plus cher (hors loges et prestations) de la quinzaine coûtera 320€ et vous permettra d'assister à la finale Messieurs programmée le dimanche 11 juin 2023 en Catégorie Or.

Une offre "pass" proposant la journée + la soirée est également proposée. Pour 70€ vous pouvez vous faire toute la session du Chatrier le mardi 30 mai.

La dotation globale pour Roland-Garros 2023 n'est pas connue. Celle de 2022, était de 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis a indiqué que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

Diffuseurs de Roland Garros en 2022, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. La Fédération Française de Tennis a prolongé cette collaboration en mars 2023. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. C'est également cette chaîne qui proposera à ses abonnés l'affiche du jour. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open

1968 : Ken Rosewall

1969 : Rod Laver

1970 : Jan Kodes

1971 : Jan Kodes

1972 : Andres Gimeno

1973 : Ilies Nastase

1974 : Bjorn Borg

1975 : Bjorn Borg

1976 : Adriano Panatta

1977 : Guillermo Villas

1978 : Bjorn Borg

1979 : Bjorn Borg

1980 : Bjorn Borg

1981 : Bjorn Borg

1982 : Mats Wilander

1983 : Yannick Noah

1984 : Ivan Lendl

1985 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1987 : Ivan Lendl

1988 : Mats Wilander

1989 : Michael Chang

1990 : Andres Gomez

1991 : Jim Courier

1992 : Jim Courier

1993 : Sergi Bruguera

1994 : Sergi Bruguera

1995 : Thomas Muster

1996 : Evgueni Kafelnikov

1997 : Gustavo Kuerten

1998 : Carlos Moya

1999 : André Agassi

2000 : Gustavo Kuerten

2001 : Gustavo Kuerten

2002 : Albert Costa

2003 : Juan Carlos Ferrero

2004 : Gaston Gaudio

2005 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2007 : Rafael Nadal

2008 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2010 : Rafael Nadal

2011 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2014 : Rafael Nadal

2015 : Stan Wawrinka

2016 : Novak Djokovic

2017 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2019 : Rafael Nadal

2020 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal

Quel est le palmarès femmes de Roland-Garros ?