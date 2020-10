"Roland Garros : Kvitova en piste, le programme, les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. La fin des quarts de finale est au programme, ce mercredi 7 octobre 2020, à Roland Garros. Le tableau féminin est d'abord à l'honneur, avant les chocs Rublev - Tsistsipas et Djokovic - Carreno Busta. Le point sur les derniers résultats et toute l'actu en live.

Hier, Diego Schwartzman et Rafael Nadal, qui ont respectivement dominé Dominic Thiem et Jnnik Sinner, se sont qualifiés pour le dernier carré de ce Roland Garros 2020, tout comme Nadia Podoroska et Danielle Collins dans le tableau féminin

13:28 - Jeu, set et match pour Kvitova (6-3, 6-3) Petra Kvitova conclut ce match en convertissant sa deuxième balle de set sur une double faute adverse et s'impose en deux sets. La Tchèque, tête de série n°7, a fait honneur à son rang et fait parler sa supériorité, aujourd'hui, face à une Laura Siegemund apparemment affaiblie par des douleurs au dos et qui n'aura réussi à rivaliser que par intermittence dans ce match. Kvitova rencontre en demi-finale Collins ou Kenin, qui vont s'affronter dans quelques instants.

13:24 - Kvitova se rapproche de la qualification Petra Kvitova parvient enfin à confirmer son break sur son service et réalise même un jeu blanc. La Tchèque n'est plus qu'à un jeu de la victoire et de la qualification pour les demi-finales de ce Roland Garros 2020 (6-3, 5-3).

13:21 - Le chassé-croisé continue entre les deux joueuses Laura Siegemund semble toujours gênée au dos et est particulièrement handicapée sur ces jeux de service. Kvitova en profite pour breaker son adversaire pour la troisième fois dans cet (4-3). reste désormais pour la Tchèque à confirmer sur son engagement.

13:17 - Le match reprend, Kvitova perd à nouveau son service Après cette pause médicale, les deux joueuses reprennent leur place sur le court. Petra Kvitova est au service mais la Tchèque, moins constante que lors du premier set, notamment en première balle, se fait surprendre par Siegemund, qui réussit le break et revient à 3-3 dans le deuxième set.

13:11 - Siegemund fait appel au médecin La joueuse allemande semble gênée par des douleurs dans le bas du dos et demande une pause médicale. Elle est actuellement manipulée au bord du court.

13:09 - Siegemund se dconcentre, Kvitova en profite Rappelée à l'ordre par l'arbitre pour avoir pris trop de temps avant de servir, Laura Siegemund s'agace et concède une balle de break. Petra Kvitova saute sur l'occasion et prend à nouveau le service de son adversaire. La Tchèque mène 3-2 dans ce deuxième set et va servir pour tenter de mener 4-2.

13:05 - Siegemund refait son break de retard L'Allemande n'a pas dit son dernier mot dans ce match : elle parvient à prendre le service de son adversaire en convertissant sa quatrième balle de break et revient à 2-2 dans cette deuxième manche.

12:54 - Siegemund s'accroche Laura Siegemund se donne de l'air en remportant son jeu de service sans trembler grâce à une bonne première balle et revient à 1-2 dans ce deuxième set. L'Allemand va devoir désormais bousculer Kvitova sur son engagement pour espérer renverser la vapeur dans ce match.

12:51 - Les jeux défilent sur le Central Laura Siegemund est sans solution sur les jeux de service de son adversaire. Petra Kvitova conclut sur une volée de coup droit et mène 2-0 dans cette deuxième manche, après avoir remporté le premier set sur le score de 6-3. Nous en sommes à 42 minutes de jeu dans ce quart de finale féminin de Roland Garros.

12:48 - Siegemund craque d'entrée de deuxième set L'Allemande n'arrive pas à rivaliser avec son adversaire, pour le moment, dans ce quart de finale de Roland Garros. Petra Kvitova réussit le break dès le premier jeu de la deuxième manche et va désormais servir pour tenter de mener 2-0.

12:43 - Kvitova remporte le premier set face à Siegemund Petra Kvitova se procure deux balles de set grâce notamment à sa précision au service. La première est la bonne pour la Tchèque, qui conclut avec un coup droit long de ligne qui laisse Siegemund à plusieurs mètres de la balle. La tête de série n°7 remporte ce premier set sur le score de 6-3, en 32 minutes et est bien lancée vers la qualification pour les demi-finales.

12:39 - Siegemund réduit l'écart La joueuse allemande parvient à entretenir l'espoir dans ce premier set en remportant sa mise en jeu sans trop de difficultés mais c'est Petra Kvitova qui va désormais servir pour le gain du set (5-3).

12:34 - Kvitova maîtrise Après avoir réussi à remporter son deuxième jeu de service dans ce set, Laura Siegemund subit à nouveau sur l'engagement de son adversaire, malgré quelques belles accélérations. Kvitova mène désormais 5-2 dans le premier set de ce quart de finale de Roland Garros.

12:26 - Kvitova creuse l'écart Siegemund tente de faire douter Kvitova en égalisant à 30-30 puis à 40-40 en réussissant un lob parfait mais la Tchèque s'en sort avec brio grâce à deux coups droits parfaitement ajustés le long de la ligne. Petra Kvitova mène désormais 4-1 dans cette première manche, après 17 minutes de jeu.

12:21 - Premier break pour Kvitova Petra Kvitova s'appuie sur son puissant coup droit pour mettre sous pression son adversaire et parvient à se procurer deux balles de break. Laura Siegemund cède et permet à la Tchèque de mener 3-1, service à suivre, dans ce premier set.

12:10 - C'est parti entre Kvitova et Siegemund Ce troisième quart de finale du tableau féminin vient de démarrer sur le court Philippe-Chatrier. Kvitova commence à servir et se montre expéditive en remportant un jeu blanc.

11:17 - Kenin se méfie de Collins Dans le deuxième quart de finale féminin du jour, c'est Sofia Kenin, 6e mondiale, qui partira avec la faveur des pronostics face à son compatriote américaine Danielle Collins (57e mondiale), mais la 6e joueuse au classement WTA rappelait lundi : "J'ai joué contre elle cette année à Adélaïde, elle avait joué un bon match. Je n'avais pas réussi à trouver mon rythme, et j'avais perdu logiquement. Nous verrons bien. En tout cas, Danielle joue bien, elle est agressive".

11:06 - Kvitova revient de loin Petra Kvitova, qui a fait son retour sur les courts il y a trois ans après avoir subi une agression au couteau à son domicile lors d'un cambriolage quelques mois auparavant, a fait part de son émotion, lundi, après sa qualification pour les quarts de finale. "J'ai essayé de continuer à penser au match parce que ce n'est jamais fini dans le tennis mais mes souvenirs sont remontés, avait-elle confié. Des souvenirs heureux, quand je suis revenue ici en 2017, quand j'ai marché sur le court Philippe-Chatrier. Je ne pouvais pas m'imaginer alors rejouer les quarts de finale à Paris".

10:59 - Duel de trentenaires entre Kvitova et Siegemund C'est donc le match entre la Tchèque Petra Kvitova (30 ans), tête de série n°7 de ce Roland Garros 2020, et la surprenante Allemande Laura Siegemund (32 ans), seulement 66e au classement WTA avant le tournoi, qui va lancer la journée, dans une petite heure, sur le court Philippe-Chatrier. La première nommée, qui n'a perdu aucun set depuis le début de la quinzaine, part logiquement favorite, mais devra se méfier de Siegemund, qui a successivement éliminé Mladenovic, Görges, Martic et Badosa Gibert lors des tours précédents.