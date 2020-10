"Roland Garros : Tsitsipas qualifié, le match de Djokovic en direct"

ROLAND GARROS 2020. La fin des quarts de finale est au programme, aujourd'hui, aux Internationaux de France de tennis. Tsitsipas a éliminé Rublev. Dans le tableau féminin, Kvitova et Kenin se sont qualifiées pour les demi-finales. Le match Djokovic - Carreno Busta est à suivre. Découvrez les résultats du jour et les dernières infos en live.

Dans les premiers matchs de la journée, dans le tableau féminin, Petra Kvitova et Sofia Kenin ont gagné leur place en demi-finale de ces Internationaux de France de tennis en dominant respectivement Laura Siegemund et Danielle Collins

18:44 - Le match commence entre Djokovic et Carreño Busta Le premier set opposant Novak Djokovic et Pablo Carreño Busta vient de commencer sur le court Philippe-Chatrier. L’avantage est pour l’instant au Serbe, qui a démarré au service.

18:24 - Stefanos Tsitsipas en route pour les demi-finales Alors qu’il avait été battu par le même Rublev, fin septembre, en finale du tournoi de Hambourg, Stefanos Tsitsipas a cette fois eu le dernier mot face au Russe. Le Grec s’est montré solide et jouera sa première demi-finale à Roland-Garros. Résultat final : 7-5, 6-2, 6-3.

17:54 - Le break pour Tsitsipas Nouvelle faute en coup droit pour Rublev qui craque très souvent lorsque l'échange s'installe en fond de court. 3-1, service à suivre pour Tsitsipas.

17:49 - Jeu Rublev ! Enfin ! La tête de série n°13 met fin à l'hémorragie en marquant un jeu grâce à un ace et une attitude légèrement plus déterminée. En revanche, sur le service de Tsitsipas c'est toujours très compliqué avec un nouveau jeu blanc du Grec.

17:44 - Tsitsipas entame parfaitement le 3e set Pas de problème pour le Grec qui enchaîne les points alors que Rublev a une attitude de plus en plus nonchalante. Les jeux pourraient défiler de plus en plus vite...

17:39 - Deuxième manche pour Tsitsipas Un calvaire cette fin de second set pour Rublev qui commet énormément de fautes directes à l'image de ce dernier coup droit très loin de la ligne. Tsitsipas a également accéléré et augmenté son niveau de jeu pour remporter cette seconde manche 6-2 en 29 minutes.

17:35 - Break confirmé Les jeux s'enchaînent très vite, trop vite pour le Russe avec ce jeu blanc de Tsitsipas qui confirme donc son break. 5-2 dans cette seconde manche.

17:33 - Break Tsitsipas ! Le Grec, tête de série n°5 se détache dans cette seconde manche en prenant le service de Rublev. Le Russe a perdu sa mise en jeu sur une montée au filet mal négociée face au passing dans les pieds de Tsitsipas. 4-2, service à suivre.

17:21 - Rublev réagit Andrey Rublev a mis fin fin à la série de son adversaire en remportant sa mise en jeu mais court toujours après le score dans ce deuxième set puisque Tsitsipas a lui aussi validé son engagement dans la foulée : 2-1 pour le Grec dans cette manche.

17:14 - Tsitsipas enchaîne dans la deuxième manche Le Grec remporte un cinquième jeu de suite et mène 1-0 dans ce deuxième set. Andrey Rublev est au service et va tenter de stopper l'hémorragie.

17:08 - Tsitsipas remporte le premier set contre Rublev Quelle fin de set du Grec ! Mené 5-3, Stefanos Tsitsipas a enchaîné quatre jeux d'affilée et s'impose finalement sur le score de 7-5 dans cette première manche. Rublev a plutôt dominé ce début de partie mais est apparu fébrile au moment de conclure, au moment où son adversaire est au contraire monté en puissance.

16:59 - Tsitsipas recolle à 5-5 ! Alors que Rublev avait l'occasion de conclure ce premier set sur son service, Stefanos Tsitsipas a trouvé les ressources pour réussir le break à son tour et revenir à égalité dans cette première manche. Le Grec est au service pour tenter de reprendre l'avantage au score.

16:44 - Rublev prend l'avantage Le joueur russe réussit le premier break dans ce match en profitant de plusieurs fautes directes de son adversaire. Andrey Rublev confirme ensuite sur sa mise en eu et mène 4-2 dans le premier set de ce quart de finale.

16:29 - Rublev égalise Andrey Rublev remporte également sa première mise en jeu même s'il a dû sauver une balle de break face à un Stefanos Tsistipas déjà très agressif dans ce début de partie.

16:21 - C'est parti entre Rublev et Tsitsipas Le joueur grec est le premier à servir dans ce quart de finale et empoche facilement sa mise en jeu en remportant quatre points d'affilée : 1-0 pou Tsitsipas.

16:17 - Un ascendant mental pour Rublev ? Le bilan des confrontations entre les deux joueurs est à l'avantage du Russe, qui compte une défaite et deux victoires face à Stefanos Tsitsipas, qui s'était d'ailleurs incliné contre Andrey Rublev lors de la dernière confrontation en date, il y a quelques semaines, en finale du tournoi de Hambourg.

16:14 - Rublev et Tistsipas sont à l'échauffement Andrey Rublev et Stefanos Tistsipas montent en température sur le court Philippe-Chatrier. Ce quart de finale du tableau masculin va démarrer dans moins de cinq minutes.

16:10 - Place aux derniers quarts de finale masculins Le dernier carré du tableau féminin est désormais complet (Swiatek affrontera Podoroska, Kvitova sera opposée à Kenin) et ce sont désormais les deux derniers quarts de finale masculins qui vont rendre leur verdict, avec d'abord, dans quelques minutes le duel entre le Russe Andrey Rublev, tête de série n° 13 et le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série n°5, puis le match entre le Serbe Novak Djokovic, n°1 au classement ATP, et l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série n°17 de ce Roland Garros 2020.

15:56 - Kenin se qualifie pour les demi-finales Malgré une belle résistance de Danielle Collins dans ce dernier jeu, Sofia Kenin s'impose en trois sets (6-4, 4-6, 6-0) et se qualifie pour les demi-finales de Roland Garros, où elle affrontera dès demain la Tchèque Petra Kvitova.