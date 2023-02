Tournoi des 6 Nations 2023 : la France face à l'Ecosse, programme et classement

Troisième journée du Tournoi des 6 Nations ce samedi 25 et dimanche 26 février avec le XV de France qui affronte l'Ecosse.

Premier match des Bleus à domicile ce dimanche 26 février avec la réception de l'Ecosse. Après sa défaite en Irlande le 11 février dernier, l'équipe de France de rugby ne peut plus viser le Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 Nations 2023, mais peut toujours le remporter et conserver son titre à quelques mois du début de la Coupe du monde. Pour y parvenir, il faudra battre des Ecossais, toujours en course pour un Grand Chelem après des victoires probantes face à l'Angleterre et le pays de Galles.

Dans le reste du programme, le match entre Galles - Angleterre, un temps menacé en raison d'une grève des joueurs du XV du Poireau, aura bien lieu. Pourtant, la tendance était très mauvaise il y a encore quelques jours, mais un accord a été signé avec les dirigeants. Le troisième match de la journée opposera les Irlandais, favoris de ce 6 Nations, face à des Italiens toujours accrocheurs qui voudront battre la première nation mondiale.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 Nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2023, la France se déplace à trois reprises (puisqu'elle avait reçu trois fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2023 :

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélections réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match.

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2023 sont retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, est aux commentaires des neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.

Le groupe français pour le tournoi

: Uini Atonio, Cyril Baille, Clément Castets, Sipili Falatea, Mohamed Haouas, Reda Wardi Talonneurs : Gaëtan Barlot, Julien Marchand, Teddy Baubigny

: Pierre-Louis Barassi, Julien Delbouis, Gaël Fickou, Émilien Gailleton, Yoram Moefana Arrières : Romain Buros, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos

Le groupe gallois pour le tournoi

: Dewi Lake, Ken Owens, Bradley Roberts. Pilier : Leon Brown, Rhys Carré, Tomas Francis, Wyn Jones, Dillon Lewis, Gareth Thomas.

: Mason Grady, Joe Hawkins, George North, Nick Tompkins, Kieran Williams. Ailier/Arrière : Josh Adams, Alex Cuthbert, Rio Dyer, Leigh Halfpenny, Louis Rees-Zammit, Liam Williams.

Le groupe écossais pour le tournoi

Avants : Ewan Ashman (Sale, ANG), Josh Bayliss (Bath, ANG), Simon Berghan (Glasgow), Jamie Bhatti (Glasgow), Fraser Brown (Glasgow), Dave Cherry (Edimbourg), Andy Christie (Saracens, ANG), Luke Crosbie (Edimbourg), Jack Dempsey (Glasgow), Matt Fagerson (Glasgow), Zander Fagerson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edimbourg), Jonny Gray (Exeter, ANG), Richie Gray (Glasgow), Cameron Henderson (Leicester, ANG), WP Nel (Edimbourg), Jamie Ritchie (Edimbourg), Pierre Schoeman (Edimbourg), Javan Sebastian (Scarlets, GAL), Sam Skinner (Edimbourg), Rory Sutherland (Ulster, IRL), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edimbourg).

Ewan Ashman (Sale, ANG), Josh Bayliss (Bath, ANG), Simon Berghan (Glasgow), Jamie Bhatti (Glasgow), Fraser Brown (Glasgow), Dave Cherry (Edimbourg), Andy Christie (Saracens, ANG), Luke Crosbie (Edimbourg), Jack Dempsey (Glasgow), Matt Fagerson (Glasgow), Zander Fagerson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edimbourg), Jonny Gray (Exeter, ANG), Richie Gray (Glasgow), Cameron Henderson (Leicester, ANG), WP Nel (Edimbourg), Jamie Ritchie (Edimbourg), Pierre Schoeman (Edimbourg), Javan Sebastian (Scarlets, GAL), Sam Skinner (Edimbourg), Rory Sutherland (Ulster, IRL), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edimbourg). Arrières : Chris Harris (Gloucester, ANG), Ben Healy (Munster, IRL), Stuart Hogg (Exeter, ANG), George Horne (Glasgow), Huw Jones (Glasgow), Blair Kinghorn (Edimbourg), Sean Maitland (Saracens, ANG), Ruaridh McConnochie (Bath, ANG), Stafford McDowall (Glasgow Warriors), Ali Price (Glasgow), Cameron Redpath (Bath, ANG), Finn Russell (Racing, FRA), Ollie Smith (Glasgow), Kyle Steyn (Glasgow), Sione Tuipulotu (Glasgow), Duhan van der Merwe (Edimbourg), Ben White (London Irish, ANG)

Le groupe anglais pour le tournoi

Avants : Ollie Chessum, Dan Cole, Ben Curry, Alex Dombrandt, Ben Earl, Ellis Genge, Jamie George, Joe Heyes, Jonny Hill, Nick Isiekwe, Maro Itoje, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, George McGuigan, Bevan Rodd, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Mako Vunipola, Jack Walker, Jack Willis.

Trois-quarts : Elliot Daly, Owen Farrell, Tommy Freeman, Ollie Hassell-Collins, Dan Kelly, Max Malins, Joe Marchant, Alex Mitchell, Cadan Murley, Henry Slade, Fin Smith, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Jack van Poortvliet, Ben Youngs.

Le groupe irlandais pour le tournoi

: Finlay Bealham, Tadhg Furlong, Cian Healy, Dave Kilcoyne, Tom O'Toole, Andrew Porter. Les talonneurs : Rob Herring, Ronan Kelleher, Dan Sheehan.

: Bundee Aki, Stuart McCloskey, Jamie Osborne, Garry Ringrose. Les ailiers/arrières : Keith Earls, Mack Hansen, Hugo Keenan, Jordan Larmour, James Lowe, Jimmy O'Brien, Jacob Stockdale.

