Coupe Davis 2023 : contrat rompu avec Kosmos, quel avenir pour la compétition ?

Après quatre ans dans l'anonymat, la Coupe Davis revient dans les mains de la Fédération internationale.

"Une victoire". Pour de nombreux acteurs et observateurs du tennis, le contrat rompu entre Kosmos (le groupe de Gerard Piqué) et la Coupe Davis est une véritable bouffée d'oxygène, mettant fin à quatre ans de calvaire pour les spectateurs. Depuis la prise de pouvoir du groupe, plusieurs formats ont été mis en place, sans succès, plongeant la compétition dans l'anonymat le plus complet.

Dans un communiqué assez étrange, Dave Haggerty, le président de l'ITF, "se félicite du formidable succès de l'épreuve depuis quatre ans" (plus d'argent pour les nations, pour les joueurs, davantage de participation des meilleurs, intérêt croissant pour les fans, etc.)... avant d'écrire que le contrat avec Kosmos est rompu. Aucune raison précise n'a été évoquée comme l'indique la FFT auprès de L'Equipe. Mais pour une source proche, "Kosmos s'est fait virer parce que, comme le prévoyaient beaucoup d'experts il y a quatre ans, ils ont perdu beaucoup d'argent et n'ont pas été capables de payer ce qu'ils avaient promis".

Quelle formule pour la Coupe Davis 2023 ?

Pour l'heure, la formule décidée avec Kosmos avec notamment une phase finale, à Malaga (21-26 novembre), resterait en l'état pour cette année 2023.

Quel avenir pour la Coupe Davis ?

Je crois que les Grands Chelems doivent se positionner sur la Coupe Davis. On travaille à fédérer les quatre Grands Chelems, qui sont les piliers du jeu, et la Coupe Davis fait partie de notre patrimoine. Après, le format, c'est une autre histoire... On va tous se réunir et réfléchir à l'avenir de la compétition" a expliqué le président de la FFT Gilles Morreton. Toujours selon L'Equipe, une phase de groupes étalée sur deux ans avec des poules de quatre, des rencontres à domicile et à l'extérieur en format aller/retour (trois rencontres en année 1, trois rencontres en année 2) ; puis une phase finale la troisième année serait à l'étude. En année olympique, pas de Coupe Davis mais un tournoi olympique par équipe.